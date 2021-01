Jennifer O’Connell: Oubliez la voix de la raison, Ivanka n’a été que la voix d’Ivanka

Au crépuscule de la présidence d’une star de la télé-réalité, pendant les affres d’une pandémie mortelle, des voyous de MAGA en tenue de combat, certains agitant des drapeaux confédérés, ont escaladé les murs du bâtiment du Capitole à Washington DC.

Ils ont brisé les fenêtres, suspendu aux balcons et parcouru les couloirs en hurlant «où sont-ils f ** k?» À l’intérieur de la rotonde, des policiers masqués ont pointé des armes sur les insurgés. Un homme en bonnet s’est inséré dans l’estrade de la salle du Sénat, le poing levé, en scandant «Trump a gagné cette élection».

Un autre, maniaque pour les photographes, a glissé un podium sous son bras et s’est précipité.

Un manifestant pro-Trump porte le lutrin du président américain de la Chambre Nancy Pelosi à travers la rotonde du Capitole américain après qu’une foule pro-Trump a pris d’assaut le bâtiment à Washington, DC. Photographie: Win McNamee / Getty Images



C’était une nuit de chaos; de décors absurdes. Les livres d’histoire se liront comme s’ils avaient été écrits par Quentin Tarantino. Mais c’était la vraie vie dans la démocratie autrefois connue – du moins en elle-même – comme la plus grande du monde. Le ministre des Affaires étrangères, Simon Coveney, l’a qualifié d ‘«assaut délibéré contre la démocratie par un président en exercice». Cinq personnes sont mortes – un policier et une autre femme après avoir été abattue par la police. En le regardant se dérouler à la télévision, j’ai eu l’impression pendant un moment que le nombre de morts pourrait être beaucoup plus élevé.

Pendant ce temps, le président Trump – qui, bien sûr, le regardait également se dérouler à la télévision – a pris une pause pour filmer une vidéo dans laquelle il jaillissait de son «amour» pour ces insurgés. «Vous êtes des gens très spéciaux», leur a-t-il dit dans un message publié sur Twitter, qui l’a exclu de son compte peu de temps après. Au moment où il a été autorisé à revenir vendredi, il avait décidé que, non, en fait, il était en fait indigné, honnête.

La femme qui se considère comme la première femme présidente des États-Unis a également eu du mal à trouver les bons mots pour exprimer ses sentiments pour la foule des émeutes et des pillages. «American Patriots» était ce sur quoi Ivanka Trump a finalement décidé, dans un tweet dans lequel elle ne leur a pas dit de rentrer chez elle, mais leur a plutôt demandé de jouer gentiment. Elle l’a supprimé presque immédiatement, mais cela a eu l’effet escompté, notifiant son intention de quitter son rôle de «voix de la raison» tant vantée dans l’administration Trump. Tout ce qu’elle a dit par la suite à propos de la violence abominable, cela a dit aux voyous qu’elle était de leur côté.

Une foule de partisans du président Donald Trump dans la rotonde du Capitole après avoir violé la sécurité du Capitole à Washington, DC. Photographie: Jim Lo Scalzo / EPA



Il y a eu plus de choc exprimé à ce sujet sur les réseaux sociaux que sur la note d’amour de Trump aux insurgés, comme si certaines personnes continuent, face à toutes les preuves, à attendre plus d’elle. Mais pourquoi? Oubliez la voix de la raison shtick: Ivanka n’a jamais été que la voix d’Ivanka.

La seule contribution de Melania Trump à la vie américaine est le surnom qu’elle a donné à sa belle-fille. «La princesse» est ce qu’elle l’appelle. Avec ses reflets caramel et ses yeux de biche, Ivanka a vraiment l’air d’avoir été dessinée par Disney, Jared trottant dans son sillage comme un Gaston anémique. Ceci est pertinent parce que les humains ont un pépin codé dans notre ADN lorsqu’il s’agit de personnes belles: nous leur attribuons de bonnes intentions sur la base de rien de plus substantiel que la symétrie de leurs visages. Les psychologues appellent cela «l’effet de halo». La beauté des Javankas, combinée à leur richesse et à leur air général d’être le genre de personnes qui savent prononcer «ceviche», a contribué aux hypothèses largement sans fondement des démocrates sur la façon dont ils prouveraient une influence modératrice sur son père, certainement plus civilisatrice. que ses frères bouffons.

Il y avait quelques signes prometteurs qu’Ivanka aurait même pu prendre à cœur le mandat «d’influence civilisatrice»: elle a fait pression sur son père pour qu’il protège les droits des LGBT et pour maintenir les États-Unis dans l’accord de Paris sur le climat. Elle a fait quelque chose au sujet des crédits d’impôt pour la garde d’enfants. Mais tout cela pâlit un peu à côté des enfants en cage, des allégations de pratiques financières louches et, maintenant, du soutien aux insurgés.

Ivanka Trump avec son mari Jared Kushner. Photographie de fichier: Mark Wilson / Getty Images



La vérité est qu’Ivanka Trump s’est aspergée de ce que Saturday Night Live imagine comme son parfum de marque propre, Complicit («le parfum pour la femme qui pourrait arrêter tout cela, mais ne le fera pas») et a frappé une allumette.

Au cours des cinq dernières années, a noté Vanity Fair cette semaine, elle et Jared Kushner ont exécuté «une danse de hachage autour de la réalité. . . quand cela leur convenait, ils étaient les voix les plus fortes et les plus fiables à l’oreille du président Trump. . . quand c’était moins avantageux, ils rétrécissaient hors de vue. Mercredi, la danse s’est arrêtée.

Il y a eu beaucoup de spéculations dans les médias américains sur ce qui se passera ensuite pour les Javankas. Où iront-ils maintenant? Ils ne peuvent pas rester à Washington. La Floride est une option, même s’ils sont un peu jeunes pour un village de retraite haut de gamme. Mais cela lui permettrait de briguer le siège de Marco Rubio au Sénat en 2022. New York pourrait être gênant, surtout après que Kushner aurait déclaré à propos de la crise de Covid dans la ville, que «ses habitants vont souffrir, et c’est leur problème. . » Ces articles finissent tous par explorer la même question: si les portes des salles à manger les plus attrayantes de Manhattan se claquent au nez, regretteront-ils d’avoir vendu leur âme?

Aucune chance. Ivanka ne se soucie pas d’être évitée au gala du Met. Son jeu est plus long avec un prix beaucoup plus important, à savoir le bureau bientôt – espérons-le – être libéré par leur père. Quelque peu gênante, son frère, Don Jr, y a également des vues. Mais si le sexe est son argument le plus fort, le droit et la pure confiance en soi lui appartiennent. Pensez aux invitations à déjeuner qu’elle recevra alors. Les possibilités de branding. Les pardons qu’elle peut délivrer.

Après quatre ans à incendier ses principes et à fermer les yeux sur l’autoritarisme rampant, attiser une insurrection de taille moyenne doit sembler un petit prix à payer.