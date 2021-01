L’offense de Trump au Capitole a ruiné lui et sa famille répulsive

Même enfant, je savais que je voyais quelque chose de formidable. Je ne savais pas que la lumière dans le dôme signifiait que le Congrès était en session. Je ne savais pas que la statue avec la coiffe à plumes sur le dessus n’était pas un Amérindien mais une déesse de la liberté. Je savais seulement que nous roulions sur Pennsylvania Avenue la nuit pour aller chercher mon père au travail dans un sanctuaire étincelant.

Son travail était de le garder. Nous avons pensé à cela comme à l’entreprise familiale: assurer la sécurité du Capitole. Nous y travaillions tous pendant les vacances d’été. Mes deux frères aînés, Michael et Martin, étaient des pages dans les années 1950. Peggy et Kevin travaillaient dans la salle du courrier. Plus tard, j’ai été stagiaire chez un membre du Congrès de Syracuse.

Chaque fois que je marchais dans les salles de marbre, un jeune de 17 ans frappé par une étoile, je me disais: c’est là que mon père marchait quand il protégeait le Capitole. Nous avons débordé de révérence, même à travers des moments d’irrévérence.

Michael a dû retirer un crachoir en cuivre du pied d’un sénateur en état d’ébriété, et Martin a dû mentir aux épouses de sénateurs sur l’endroit où se trouvaient leurs maris. Les tâches de la page de mes frères incluaient d’aller chercher de l’eau pour Prescott Bush, de livrer du courrier à Richard Nixon, de vérifier si JFK voulait que le haut de son cabriolet rouge et blanc soit mis en place lorsque la pluie menaçait et de faire asseoir Jackie Kennedy dans la galerie des visiteurs.

Ma sœur a une salle dédiée aux photos de nous, rayonnant sur les mêmes marches du Capitole profanées il y a quelques jours, ainsi que des peintures et des répliques du Capitole. Pendant les 13 dernières de ses 40 années dans la police de Washington, mon père était un détective en civil chargé de la sécurité du Sénat. Il a supervisé huit autres détectives. La police du Capitole était alors une agence distincte et plus petite, ressemblant davantage à des gardes de sécurité.

«Captain Mike», comme on l’appelait, adorait ce travail et les habitants de Hill l’aimaient, ainsi que son brogue. Il avait un petit bureau sur le côté est du bâtiment juste à l’intérieur de la porte, près de l’endroit où la foule grouillait mercredi. Il avait une mauvaise mémoire pour les noms, donc les hommes étaient toujours appelés «Big Shot».

Torrent de mensonges

Ma mère m’a raconté les heures terrifiantes du 1er mars 1954, lorsque les nationalistes portoricains ont envahi le Congrès et ont tiré tour après tour depuis la galerie des spectateurs au-dessus du sol de la Chambre. Cinq membres du Congrès ont été blessés. Mon père s’est précipité du Sénat et a arraché un pistolet de calibre .38 à l’un des tireurs. Ma mère est restée figée dans notre maison, attendant des nouvelles.

Mon père a marqué le pistolet de l’homme en gravant ses initiales avec un canif sur la poignée. Lors du procès, lorsque l’avocat de la défense a grogné sourdement à Mike Joseph Dowd comment il pouvait être sûr que l’arme en preuve était la même que celle utilisée dans le crime, papa lui a dit de regarder au bas de la poignée. Il y avait le «MJD».

Il respectait les politiciens en fonction de leur humanité, pas de leur idéologie. L’inhumanité de Donald Trump, son torrent de mensonges et d’incitation à la haine ont pris fin mercredi, inévitable et honteux, lorsqu’une foule a répandu du sang, des excréments, de la haine et la mort dans tout le Capitole.

Au moins, Trump a mis mes frères et sœurs conservateurs et moi sur la même longueur d’onde pour une fois. Nous avons accepté – voir la foule s’écraser; voir les législateurs craindre pour leur vie, s’accroupir et se cacher et faire des appels pour plaider pour que la cavalerie vienne de l’une des myriades de forces de police fédérales et locales ici, alors que les drapeaux confédérés agitent – que c’était une honte déchirante. Cela aurait mis mon père en colère.

Non seulement un policier du Capitole a été tué après avoir été touché par un extincteur, mais tout l’appareil de sécurité censé protéger notre démocratie a échoué. La réponse pathétique à l’anarchie a-t-elle été conçue par Trump? Ce ne serait pas la première fois qu’il sabotait le gouvernement qu’il dirigeait. Il n’a même pas été poussé à protéger son propre lickspittle, le vice-président, qui était dans la chambre quand elle a été attaquée.

Quelque chose de mal

À New York, Donald Trump était un Joker corrompu qui a emporté des gourdins sur les frises historiques de Bonwit Teller. À Washington, il est devenu quelque chose de maléfique. Il a pris des gourdins dans l’histoire elle-même, dans nos institutions, la décence et la démocratie.

Il a drapé son comportement autocratique dans le drapeau américain. Entouré de Lincoln, Washington, Jefferson, FDR, MLK et des monuments à nos morts à la guerre, ce lâche a fouetté une horde de conspirateurs, de suprémacistes blancs, de néo-nazis et d’acolytes crédules pour tenter de lui voler une élection. Il a dit qu’il marcherait au Capitole avec eux, mais il ne l’a pas fait, bien sûr. Il a regardé son insurrection à la télé, comme le clochard qu’il est.

Donald Trump est ruiné, avec sa famille répulsive. Même Twitter en avait finalement assez, suspendant son principal pyromane après lui avoir permis d’attiser les flammes pendant des années. La Chambre pourrait bien le destituer, et il le mérite, bien que le Sénat n’ait peut-être pas le temps ni l’intention de le renvoyer.

L’avenir politique de Josh Hawley s’est évaporé dans un nuage de gaz lacrymogène, et Ted Cruz a expliqué pourquoi tout le monde le déteste. Deux jours seulement après que la foule de Trump a suivi les ordres de s’engager dans un «procès par combat» séditieux, comme l’a dit l’exécrable Rudy Giuliani, la Maison Blanche a publié une déclaration: «Comme l’a dit hier le président Trump, c’est le moment de la guérison et de l’unité. comme une seule nation. »

Nous guérirons, une fois que la bête brute de la Maison Blanche se sera éteinte. Quelque chose de méchant se passe de cette façon. – New York Times