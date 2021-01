La brutalité policière en hausse dans la Grèce enfermée, préviennent des militants

Appuyez sur play pour écouter cet article

ATHÈNES – La capitale grecque n’est pas étrangère aux affrontements entre manifestants et policiers. Mais la pandémie, selon les militants et les députés de l’opposition, a marqué un tournant.

Ces derniers mois, les rapports faisant état de brutalités policières ont augmenté. La Grèce étant soumise à un deuxième verrouillage depuis novembre – après avoir été plus durement touchée par la deuxième vague du coronavirus que la première – les manifestations sont interdites et la police a mis en application cette interdiction avec ce que beaucoup décrivent comme un usage excessif de la force.

Les groupes de défense des droits de l’homme et les partis d’opposition préviennent désormais que sous prétexte de lutter contre la pandémie, le gouvernement conservateur du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis réprime les manifestations.

« Ayant perdu le contrôle de la pandémie et de l’économie, le gouvernement tente de mettre en place une scène artificielle de tensions afin de se détourner de ses responsabilités criminelles », a déclaré Syriza, le principal parti d’opposition, à propos de l’interdiction des manifestations.

La section grecque d’Amnesty International, quant à elle, a documenté plusieurs incidents au cours des derniers mois, au cours desquels des détenus et des manifestants ont été maltraités, une surutilisation d’irritants chimiques tels que des gaz lacrymogènes et d’autres cas de force excessive.

Amnesty – ainsi que d’autres organisations telles que la Ligue hellénique pour les droits de l’homme, les partis d’opposition et le barreau d’Athènes – affirment que la brutalité policière a augmenté depuis l’arrivée au pouvoir de Mitsotakis il y a un an et demi lors d’une élection qui a renversé le gouvernement de gauche Syriza.

Dans un rapport publié en novembre mais achevé en mai, un comité spécial mis en place pour enquêter sur les violences policières a constaté que les policiers agissaient souvent en toute impunité lorsqu’ils étaient impliqués dans des incidents violents. Il a également observé des manquements à recueillir les témoignages de témoins critiques et à faire examiner les détenus par des médecins, à des préjugés de la part des organes de police d’enquête et à une similitude frappante dans les déclarations des policiers accusés de brutalité.

«La violence policière et l’impunité ont une longue histoire en Grèce et ne peuvent en aucun cas être considérées comme des« incidents isolés »», a déclaré Gabriel Sakellaridis, directeur exécutif d’Amnesty International en Grèce. «Surtout au cours de la dernière année et demie, il est assez évident qu’il y a une augmentation de ces incidents.

Interdiction de protestation

Mitsotakis a été élu sur une plate-forme de maintien de l’ordre, après avoir accusé Syriza de laisser se former des poches d’anarchie, en particulier dans le quartier anarchiste d’Athènes Exarchia. Le pays et en particulier sa capitale avaient été secoués par des manifestations parfois violentes au cours de la dernière décennie alors qu’Athènes devenait le cœur du mouvement anti-austérité de la Grèce; ses rues ressemblaient parfois à une zone de combat.

Des plaintes selon lesquelles la police avait laissé libre cours à Mitsotakis ont commencé à faire surface quelques mois après son élection. Mais la pandémie a donné aux forces de sécurité – chargées de faire appliquer les règles strictes de verrouillage – de plus grands pouvoirs, puis est venue l’interdiction des manifestations.

Le gouvernement a décidé cet été de restreindre ou d’interdire complètement les manifestations considérées comme menaçant la sécurité publique. Le projet de loi, en vertu duquel l’organisateur est également responsable de tout dommage infligé par les manifestants, a été vivement critiqué par les partis d’opposition et les groupes de défense des droits.

Toutes les manifestations ont ensuite été effectivement interdites lorsque la Grèce est entrée dans son deuxième verrouillage début novembre. (Dans d’autres pays, comme l’Allemagne, de nombreuses manifestations ont reçu le feu vert dans des conditions de distanciation sociale.)

Le 17 novembre – anniversaire de la révolte étudiante de 1973 contre la junte militaire, journée de protestation traditionnelle – le gouvernement a imposé des restrictions supplémentaires, interdisant les rassemblements de quatre personnes ou plus tandis que 6 000 policiers étaient déployés dans les rues.

La journée a été marquée par la violence. Un rassemblement socialement éloigné de 1 500 communistes a été gazéifié et plusieurs journalistes ont fait état de harcèlement policier. Une femme a même reçu une amende (rétractée plus tard) de 300 € pour avoir déposé une fleur à l’université.

Alors que le ministre de la Protection civile Michalis Chrisochoidis par rapport la police au service national de santé, images montraient des policiers patrouillant sans porter correctement de masque ou respectant les règles de distanciation sociale alors que les détenus étaient détenus dans des conditions exiguës.

Nantia Tzortzi, une étudiante en médecine de 23 ans dans la ville de Ioannina, dans le nord du pays, a déclaré qu’elle et d’autres avaient été battues par des policiers sans aucune provocation après avoir quitté leur campus universitaire pour organiser une marche socialement éloignée de 60 personnes. La police a déclaré que les manifestants les avaient attaqués en premier.

Six des manifestants ont été hospitalisés, tandis que 23 ont été arrêtés et font maintenant face à des accusations, entre autres, d’avoir endommagé des biens étrangers (chauves-souris de la police), d’avoir perturbé la paix, de possession d’armes (les banderoles qu’ils tenaient) et de violation de l’interdiction de manifester, a déclaré Tzortzi. Ils ont été condamnés à une amende de 900 € chacun.

«Cela n’a aucun sens. Ils disent qu’ils veulent protéger la santé publique et le faire en brisant la tête des étudiants », a déclaré Tzortzi. «Les policiers ont été déchaînés. Leurs visages pleins de rage lorsqu’ils frappent des manifestants montrent qu’ils ne se contentent pas de suivre les ordres.

Gouvernement: « Aucune preuve » de brutalité

Les groupes de défense des droits de l’homme affirment que les autorités ont montré peu d’intérêt pour maîtriser la police.

«Ce qui constitue une ligne rouge, c’est l’impunité des agents des forces de l’ordre», a déclaré Sakellaridis d’Amnesty. «Les autorités grecques ont été constantes dans leur réticence à s’attaquer à ce problème et à prendre les mesures législatives et pratiques nécessaires pour faire face à l’ampleur et à la nature systémique des violations des droits de l’homme par les forces de l’ordre, préférant au contraire rejeter les plaintes purement et simplement ou les rejeter comme étant incidents isolés. »

Le gouvernement, quant à lui, a défendu les forces de sécurité. «Il n’y a aucune preuve de l’escalade de la violence policière», a déclaré Chrisochoidis au parlement en décembre en réponse aux plaintes de l’opposition.

Porte-parole du gouvernement Stelios Petsas le mois dernier, a félicité la police pour sa gestion des récents rassemblements et a noté que pendant le mandat de Syriza, 262 plaintes contre la police avaient été signalées.

Pendant ce temps, la liste des incidents ne cesse de s’allonger. Le 17 novembre également, la police a arrêté Orestis Katis, 24 ans, à Athènes. Sa famille dit qu’il a été poursuivi par des policiers après avoir quitté une manifestation, un policier ayant finalement forcé son chemin dans leur maison et battu Katis ainsi que sa mère qui avait tenté d’intervenir.

La famille s’est rendue au poste de police, où une autre bagarre s’est produite et ils ont été de nouveau battus, ont-ils dit. Le père de Katis, Dimitris, a subi une légère crise cardiaque et a dû être transféré à l’hôpital, où il a passé quatre jours.

«Ils ont dit aux médecins aux urgences que j’étais en état d’arrestation et ont vérifié leurs papiers d’identité avant de les laisser me contrôler. Ce n’est qu’après que le syndicat de l’hôpital a publié une déclaration qu’ils sont partis », a déclaré Dimitris Katis.

La police a déclaré qu’Orestis Katis avait été arrêté devant son domicile après avoir attaqué des policiers avec des pierres, et que sa famille avait été arrêtée après «avoir harcelé, insulté et tenté de blesser les policiers en utilisant la force physique et en lançant des objets métalliques». Tous, à l’exception du père, sont accusés de tentative de préjudice dangereux, de violence contre des fonctionnaires, d’insultes, de troubles de la paix et de violation de la loi sur les armes.

Une semaine plus tard, le 25 novembre, neuf femmes ont été arrêtées pour avoir participé à une manifestation à l’occasion de la Journée de l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Portant des masques et gardant leurs distances, ils ont brièvement déplié une banderole devant le parlement avant leur arrestation. Michalis Chrysochoidis, le ministre de la Protection civile, s’est par la suite excusé pour cette affaire, bien que les charges retenues contre eux n’aient pas encore été abandonnées.

Et le 6 décembre, anniversaire de la mort d’un garçon de 15 ans abattu par la police en 2008, une autre interdiction de rassemblement a été appliquée. La police a même empêché les gens de laisser des fleurs au mémorial du garçon. Ceux qui l’ont fait ont été temporairement détenus.

Une vidéo de ce jour-là montrait un officier détruisant un bouquet de fleurs et jetant les restes dans la rue; une autre vidéo montrait des agents lançant des cartouches de gaz lacrymogène dans un bâtiment et donnant des coups de pied à un manifestant au visage. La police a ouvert une enquête sur les deux incidents.

«Il est très important, en plus du droit à la santé, de protéger le droit à l’expression et à la parole en public», a déclaré Despoina Paraskeva Veloudogianni, membre du personnel d’Amnesty International qui faisait partie des neuf femmes arrêtées en novembre. «La santé est protégée par la démocratie, l’une est une condition préalable à l’autre.»