Les efforts de Trump pour annuler les élections devraient faire l’objet d’une enquête comme le 11 septembre

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a annoncé que les démocrates allaient de l’avant en tentant de destituer le président Donald Trump de ses fonctions.

– Des rapports de presse ont indiqué qu’il y avait eu des discussions impliquant des officiers du cabinet, notamment le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin et le secrétaire d’État Mike Pompeo, au sujet de l’invocation des 25e Amendement pour destituer Trump de ses fonctions. Quelle était la nature de ces délibérations et quel témoignage les responsables de l’administration donneraient-ils pour éclairer la stabilité psychologique de Trump ou sa volonté d’exécuter fidèlement la loi et les devoirs de son bureau?

– Quel rôle le pouvoir de pardon de Trump joue-t-il dans ses délibérations, ou dans ses conversations avec ses alliés, sur la façon de s’accrocher au pouvoir?

– Quelles ont été les interactions précises entre Trump et le vice-président Mike Pence? À la colère de Trump, Pence a publié une déclaration disant qu’il n’avait pas le pouvoir constitutionnel d’intervenir dans la certification électorale de Biden, mais la déclaration a également adopté l’idée qu’il y avait des questions omniprésentes sur le décompte du scrutin présidentiel de 2020. Le chef de cabinet de Pence, Marc Short, a déclaré après l’annonce de Pence qu’il s’était vu refuser l’accès aux terrains de la Maison Blanche, apparemment sur ordre de Trump.

– La question fondamentale est sans doute la plus profonde: qui, le cas échéant, dirige réellement le gouvernement? Les journalistes ont décrit Trump, au milieu d’une pandémie mortelle, comme étant largement éloigné de la plupart des travaux, au-delà de fulminer avec colère à propos de l’élection et de son affirmation selon laquelle elle a été volée.

La présidente de la Chambre des communes, Nancy Pelosi, a appelé vendredi le président des Joint Chiefs, le général Mark A. Milley, se déclarant préoccupé par le fait qu’un Trump erratique ordonnant une action militaire irréfléchie alors qu’il s’accroche au pouvoir, et exhortant apparemment Milley à faire résister l’armée à cela s’il essayait. L’idée que ces types de conversations ont lieu dans la direction d’un pays armé d’armes nucléaires, et face à des adversaires qui les ont aussi, est époustouflante. Espérons que nous resterons chanceux. Mais il est tout à fait possible qu’une enquête complète révèle la transition de Trump comme l’un des moments les plus périlleux de la sécurité nationale depuis le 11 septembre ou la crise des missiles de Cuba.

Notez que la plupart des questions énumérées ci-dessus ne concernent pas directement les dizaines de questions sur la manière dont la sécurité de Capitol a été violée et ce qui s’est passé immédiatement avant, pendant et après cette urgence. Bon nombre de ces questions tomberont probablement directement dans les provinces du système de justice pénale et dans les propres enquêtes du Congrès sur l’échec de la sécurité.

La transition de Trump, cependant, a été un scandale complet et nécessite donc un examen approfondi. De nombreuses actions de Trump, ou celles de ses alliés, ne sont peut-être pas strictement illégales mais pourraient néanmoins soulever des questions fondamentales de nature politique ou politique. Punir les coupables est une tâche. Éclairer le dossier public d’une manière faisant autorité en est une autre. Et cette illumination doit être isolée autant que possible de l’influence partisane.

C’est pourquoi la comparaison de la Commission sur le 11 septembre est pertinente. La commission avait pour mandat d’examiner les facteurs systémiques qui ont précédé les attentats du 11 septembre et des recommandations sur ce que le gouvernement devrait faire à l’avenir. Comme son directeur exécutif, Philip Zelikow, l’a expliqué plus tard: «Je pense que ce sont des organisations et des pays sains de mener de tels rapports après action, surtout s’il y a eu un traumatisme national majeur. Pas seulement un rapport de type inspecteur général, agitant le doigt, à la recherche de l’inconduite du gouvernement – bien qu’il y ait cette partie de celui-ci – mais plus comme «Que s’est-il vraiment passé ici? Pourquoi est-ce arrivé?’ Pour le comprendre pleinement et ensuite préparer un rapport qui pourrait être fourni au peuple américain, ainsi que des recommandations sur la façon dont nous pourrions éviter cela à l’avenir.

L’effort de Trump pour saper une transition efficace et la confiance du public dans la légitimité de l’élection présidentielle est une attaque contre le système de gouvernance de la nation qui doit être évitée à l’avenir. Une commission avec des chiffres crédibles des deux parties à ce sujet pourrait prendre en compte la nécessité de protéger les poursuites pénales en cours et le privilège de l’exécutif. (Après le départ de Trump, ses revendications de privilège sur ses actions pendant la transition devraient être pratiquement nulles.)

Plus important encore, une commission pourrait mettre en évidence des recommandations de réformes. La transition Trump a amplifié des sujets qui ont longtemps semblé indéfendables, comme l’abus du processus de grâce pour aider les copains et les contributeurs, ou la dangereuse politique de la guerre froide de la seule autorité présidentielle pour lancer des armes nucléaires. L’exercice ne doit pas être simplement un bâton contre Trump. Peut-être y aurait-il des recommandations sur la façon d’accroître la confiance du public dans les élections lors d’événements extérieurs majeurs comme une pandémie ou une guerre.

Une autre raison pour une commission est que bon nombre des événements des dix dernières semaines sont des cibles mûres pour être mythifiées de manière déformée. Les terroristes qui ont bombardé un bâtiment fédéral à Oklahoma City en 1995 croyaient venger à juste titre l’effort catastrophique du gouvernement pour mettre fin à un siège dans un complexe culte de Waco deux ans auparavant.

Les griefs et la méchanceté qui animent la politique nationale ne disparaissent pas, mais leurs expressions les plus nocives peuvent être atténuées en établissant un bilan clair et crédible de la façon dont cette transition présidentielle a déraillé.