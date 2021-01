Un an après Wuhan, la Chine raconte une histoire d’héroïsme et de triomphe

Dans un musée de Wuhan, en Chine, une vaste exposition raconte comment les sacrifices de la ville lors d’un verrouillage brutal de 76 jours ont conduit au triomphe du coronavirus et, finalement, à la renaissance.

Aucun coût ne semble avoir été épargné pour l’émission, qui présente un hologramme de membres du personnel médical se déplaçant dans une chambre d’hôpital, des lettres déchirantes d’agents de santé de première ligne et une réplique d’un site de quarantaine de masse, avec des lits, des drapeaux chinois miniatures et tasses de brosse à dents.

Mais l’exposition est également frappante pour ce qui n’est pas inclus. Il n’y a aucune mention du rôle d’alerte d’Ai Fen, l’un des premiers médecins à sonner l’alarme à Wuhan, où le virus serait originaire, ni de la décision de Zhang Yongzhen, un médecin de Shanghai, de partager son génome avec le monde contre les ordres officiels.

Les visiteurs sont invités à déposer un chrysanthème virtuel sur un mur de martyrs qui comprend Li Wenliang, l’ophtalmologiste d’un hôpital de Wuhan dont la mort du virus a conduit au deuil national. Mais l’absence de sa brève biographie est un fait crucial: que Li a été réprimandé par le gouvernement pour avoir averti ses collègues du virus dont il est décédé plus tard.

Une veillée à Hong Kong le 7 février 2020 pour le Dr Li Wenliang, l’ophtalmologiste d’un hôpital de Wuhan décédé des suites de Covid-19. Li a été réprimandé par le gouvernement chinois pour avoir averti ses collègues du virus. Photographie: Lam Yik Fei / New York Times



La Chine a passé une grande partie de l’année dernière à essayer de faire passer le récit de la pandémie comme une victoire incontestée dirigée par le Parti communiste au pouvoir. Les médias d’information gérés par l’État ont largement ignoré les faux pas du gouvernement et ont présenté la réponse de la Chine comme la preuve de la supériorité de son système autoritaire, en particulier par rapport à celui des États-Unis et d’autres démocraties, qui luttent toujours pour contenir des flambées qui font rage.

Ces efforts ont pris une nouvelle urgence alors que le 23 janvier anniversaire du verrouillage de Wuhan se rapproche. Ces dernières semaines, le gouvernement a déployé une armée de censeurs pour nettoyer Internet de la couverture critique de l’épidémie de Wuhan. Des termes comme «premier anniversaire» et «lanceur d’alerte» ont parfois été supprimés des sites chinois.

Une récente directive de propagande a explicitement interdit la couverture de l’anniversaire de l’épidémie, selon des journalistes des organes de presse d’Etat qui ont été informés de l’ordre. Au lieu de cela, les agences de propagande ont diffusé des vidéos de bien-être et des articles adulatoires qui décrivent Wuhan comme une ville renaissante, tout en minimisant le chagrin et la colère persistants des habitants.

Campagne de rebranding

Les éloges pour le succès de Wuhan sont bien mérités. Depuis la fin du verrouillage en avril, la vie dans la ville – connue depuis longtemps comme un centre commercial animé où les touristes affluent pour manger des nouilles au sésame enflammées, écouter de la musique punk et apercevoir le puissant fleuve Yangtze – est en grande partie revenue à la normale, car elle a dans la plupart de la Chine.

Alors que de nombreuses personnes dans les pays ravagés par le virus ont sonné en 2021 seules chez elles, des images de célébrations bondées du Nouvel An à Wuhan ont été diffusées dans les médias d’État chinois.

Les gens se tiennent autour d’un écran géant 3D dans la rue Jianghan à Wuhan dimanche, à la veille du premier anniversaire de la Chine confirmant sa première mort du coronavirus Covid-19. Photographie: Nicolas Asfouri / AFP via Getty Images



Mais avec le nationalisme et le soutien du public apparemment à la hausse, la campagne de changement de marque affirmée est un signe que les dirigeants chinois ont peu d’intérêt à s’attarder sur le passé ou à revoir leurs erreurs. Leur objectif, disent les experts, est simple: s’assurer que rien ne mine le récit triomphant du parti.

«La réponse de la Chine a été décrite comme une énorme victoire pour le Parti communiste chinois», a déclaré David Bandurski, codirecteur du China Media Project, un programme de recherche affilié à l’Université de Hong Kong. «Pour les dirigeants chinois, l’histoire est écrite.»

Méfiantes depuis longtemps des anniversaires sensibles, les autorités chinoises ont publié peu de détails sur la manière dont elles marqueront cette sombre occasion. Jusqu’à présent, le seul événement du calendrier officiel est la sortie le 22 janvier d’un documentaire soutenu par l’État, Days and Nights in Wuhan.

Présenté comme un hommage émouvant aux «héros ordinaires» de la ville, il présente une chanson intitulée You Are So Kind du célèbre acteur chinois Zhou Xun, dont les paroles douces, selon les mots d’un média d’État, sont censées transmettre » puissance chaude. »

La récente couverture médiatique de Wuhan par l’État s’est principalement concentrée sur le tourisme en plein essor et la relance économique de la ville. Une vidéo produite par CCTV, le radiodiffuseur d’État, s’inspire d’entretiens avec des travailleurs de l’une des gares de la ville pour raconter une histoire de courage et de sacrifice pendant le verrouillage. En trois jours, il a enregistré plus de 2,5 millions de vues sur Weibo, une plateforme de médias sociaux populaire.

Une autre vidéo largement diffusée, récemment publiée par le journal Changjiang Daily, soutenu par l’État, présente des chefs d’entreprise de sociétés telles que Lenovo et Gree vantant la ville pour son rétablissement rapide. «Ce qui ne me tue pas ne fera que me rendre plus fort», dit le narrateur alors que la musique orchestrale dramatique gonfle en arrière-plan.

La propagande

Les officiels, eux aussi, jouent les thèmes du renouveau et de la renaissance. Wang Zhonglin, le plus haut responsable du parti de la ville, a évoqué les ambitions de Wuhan lors d’un forum de décembre promouvant le développement économique le long du fleuve Yangtsé. «Ne ralentissez pas les efforts pour devenir une métropole internationale», a-t-il déclaré à propos de Wuhan. «Relève de ses cendres et retrouve la gloire.»

La montée en flèche de la propagande a été menée parallèlement au renforcement des contrôles sur les médias. Il y a un an, les organes de presse chinois – qui sont parfois moins censurés que d’habitude dans les premiers jours d’une crise – ont publié certains des exposés les plus percutants de la réponse lente du gouvernement au virus et des échecs du système de santé.

Mais ces dernières semaines, disent les journalistes chinois, les rédacteurs en chef leur ont dit d’éviter d’attirer l’attention sur l’anniversaire du lock-out sur les sites de médias sociaux. Certains ont déclaré qu’ils avaient également reçu pour instruction d’abandonner les projets d’interrogatoire des personnes qui avaient perdu des proches au tout début de l’épidémie.

Des gens marchent dans une rue de Wuhan dimanche, à la veille du premier anniversaire de la Chine confirmant son premier décès dû au coronavirus Covid-19. Photographie: Nicolas Asfouri / AFP via Getty Images



Le gouvernement a souligné son message aux médias le mois dernier lorsqu’il a condamné Zhang Zhan, un journaliste citoyen de 37 ans qui a documenté l’épreuve de Wuhan, à quatre ans de prison. Elle est la première personne connue à avoir subi un procès pour avoir fait la chronique de l’épidémie en Chine.

La censure autour de l’anniversaire fait partie d’une campagne en cours pour purger les voix qui remettent en question le récit officiel. Des militants ont été arrêtés et des proches de personnes décédées du virus sont régulièrement harcelés. Une étude menée l’année dernière par le Citizen Lab de l’Université de Toronto a révélé que des milliers de mots-clés liés à la pandémie étaient censurés sur WeChat, une application de messagerie populaire; de nombreux messages supprimés critiquaient les responsables chinois.

Des gens marchent dans la rue Jianghan à Wuhan dimanche, à la veille du premier anniversaire de la Chine confirmant son premier décès dû au coronavirus Covid-19. Photographie: Nicolas Asfouri / AFP via Getty Images



Les autorités sont particulièrement sensibles aux efforts visant à rendre hommage à Li, l’ophtalmologiste de Wuhan dont la mort a suscité de rares appels à la liberté d’expression en Chine. Plusieurs articles récents rappelant les actions de Li ont été effacés d’Internet.

Dans le même temps, Global Times, un tabloïd nationaliste soutenu par l’État, a cherché à recadrer l’héritage du médecin, devenu un héros pour de nombreux Chinois. « Les observateurs ont dit que pour les Chinois du continent, Li n’était pas une figure représentant une opposition ou une force de confrontation avec les autorités chinoises comme l’ont rapporté certains politiciens et médias internationaux », lit-on dans un article récent. «Au contraire, le Dr Li était un héros ordinaire avec le courage de dire la vérité, ont déclaré des observateurs chinois.

Héros

L’objectif du gouvernement est de «créer une version approuvée par l’État de la mémoire collective de la pandémie de coronavirus pour le public», a déclaré Lotus Ruan, chercheur au Citizen Lab.

Dans le récit officiel de la pandémie, il y a de nombreux héros. Mais le principal dirigeant chinois, Xi Jinping, est sans aucun doute la star. Dans le hall d’exposition caverneux de Wuhan, les visiteurs sont accueillis avec une grande photo de Xi, l’air sévère alors qu’il préside une réunion.

Une chronologie de près de 15 mètres fait la chronique des mesures héroïques que Xi aurait prises pendant la crise, jour après jour. Tout au long de l’émission, il est décrit comme ayant été un leader résolu dans le contrôle de l’épidémie presque depuis le début, bien qu’il y ait peu de preuves de cela.

«Le peuple chinois a fait preuve de résilience, de diligence et de bravoure», lit-on dans le texte de conclusion de l’émission. «Et le Parti communiste chinois, comme toujours, a donné la priorité aux gens et à leur vie.» – New York Times