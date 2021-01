Les eurodéputés font pression sur le Portugal pour le choix d’un procureur de l’UE

Les principaux députés européens ont appelé lundi le gouvernement portugais à clarifier une nomination controversée au bureau du procureur de l’Union européenne.

Le groupe centriste Renew Europe s’est joint à ses collègues conservateurs du Parti populaire européen pour dénoncer ce qu’ils disent être une tentative politiquement motivée du gouvernement portugais de faire de José Guerra le représentant du pays au Parquet européen (OEPP), créé l’année dernière pour poursuivre l’utilisation abusive des fonds de l’UE.

«Nous ne remettons pas en question les qualifications de M. José Guerra en tant que tel», ont écrit Dacian Cioloș, leader de Renew Europe, et la députée néerlandaise Sophie in ‘t Veld dans une lettre à António Costa, Premier ministre du Portugal, et à Charles Michel, le président du Conseil européen. «Nous vous demandons de clarifier publiquement s’il y a eu ou non ingérence politique dans cette nomination et en outre que toutes les informations supplémentaires fournies sur ce candidat ont été vérifiées comme étant correctes.

L’appel de Renouveler l’Europe est intervenu une semaine après que le PPE ait exhorté la Commission européenne à ouvrir une enquête sur cette décision et à prendre des mesures «face aux graves allégations d’un processus inapproprié par le gouvernement portugais» concernant la nomination de Guerra.

La controverse sur le détachement de l’OEPP remonte à juillet lorsque le Portugal a poussé la candidature de Guerra, passant au-dessus de la tête d’un comité consultatif européen qui favorisait une autre candidate portugaise, Ana Carla Almeida.

De nombreux dirigeants de l’opposition soupçonnent le gouvernement d’avoir favorisé Guerra en raison de ses liens avec Costa et le gouvernement socialiste. Ils ont noté le rôle d’Almeida dans l’enquête sur une affaire très médiatisée impliquant la fourniture de matériel de lutte contre l’incendie à la suite d’incendies de brousse meurtriers qui ont impliqué des politiciens socialistes.

L’indignation au Portugal s’est intensifiée la semaine dernière avec les reportages des médias sur une lettre au Conseil de l’UE dans laquelle le gouvernement portugais a tenté de justifier sa décision de nommer Guerra. La lettre contient trois erreurs gonflant la position de Guerra dans la hiérarchie judiciaire portugaise et son rôle dans les grandes enquêtes sur l’utilisation abusive des fonds de l’UE. Les chefs de l’opposition ont appelé la ministre de la Justice Francisca Van Dunem à démissionner pour avoir tenté de faire nommer Guerra.

La semaine dernière, Costa a déclaré aux journalistes que les erreurs étaient «parfaitement hors de propos» dans le processus d’évaluation de Guerra. Il a également accusé l’opposition d’empoisonner le débat politique à un moment où le Portugal assure la présidence tournante du Conseil de l’UE.

Mais dans une lettre à Almeida envoyée en octobre par Michael Clauss, l’ambassadeur d’Allemagne auprès de l’UE, et vue par POLITICO, le Conseil a reconnu avoir pris en considération les informations fournies par les autorités portugaises lors de son choix pour le Parquet européen. «Les instances préparatoires compétentes du Conseil, lors de plusieurs réunions, ont évalué les mérites de tous les candidats sur la base des documents et des informations dont ils disposaient, en particulier les avis motivés établis par le jury et les informations fournies par les États membres», lettre a dit.

Un responsable de l’UE a déclaré que le Conseil « avait été officiellement informé par les autorités portugaises par une lettre datée du 4 janvier des erreurs » et que des membres de la présidence portugaise se sont également entretenus avec des conseillers diplomatiques quelques jours plus tard. « Cette question sera probablement mise à l’ordre du jour d’un prochain groupe de travail pour information », a ajouté le responsable.

Si le Conseil s’appuyait sur de fausses informations lors de la nomination de Guerra, Cioloș et In ‘t Veld ont déclaré que cela «compromettrait potentiellement le fonctionnement du Parquet européen».

« C’est très, très grave et un peu malheureux étant donné que le Portugal a la présidence », a déclaré Paulo Rangel, un député portugais du PPE et l’une des voix de l’opposition les plus virulentes sur la question.

«Si le Conseil décide que la nomination a été faite sur la mauvaise hypothèse, nous pouvons revenir sur la décision.»