Les sœurs Tuam s’excusent pour les échecs à la maison de la mère et des bébés

L’ordre religieux qui dirigeait la maison de la mère et des bébés Tuam s’est excusé pour la façon dont il traitait les gens là-bas, disant qu’il n’était pas à la hauteur de notre christianisme.

Dans une déclaration faisant suite à la publication de la Commission d’enquête sur les foyers maternels et infantiles, les sœurs de Bon Secours – qui dirigeaient la maison Tuam de 1925 à 1961 – ont déclaré: «Nous n’avons pas respecté la dignité inhérente aux femmes et aux enfants qui sont venus à la maison.

Cela vient au milieu des critiques renouvelées des survivants à propos du rapport, avec des affirmations de certains sur des inexactitudes et des omissions.

Noelle Brown, qui est née à Bessborough Mother and Baby Home, a déclaré qu’il y avait «10 inexactitudes flagrantes» dans son témoignage qui a été inclus dans le rapport publié mardi.

Mme Brown a déclaré à l’émission Today with Claire Byrne de RTÉ Radio que son témoignage était arrivé par la poste mercredi après avoir fait pression pour qu’une copie lui soit envoyée.

Les questions incluses dans le rapport «semblaient avoir été écrites par des religieuses dans les années 60», a-t-elle ajouté.

Le ton des questions était centré sur les affiliations religieuses et la classe sociale alors que certaines étaient «inappropriées», a-t-elle déclaré.

Ses réponses avaient été «embarrassées» dans le rapport, a-t-elle dit et donnaient l’impression qu’elle avait répondu à beaucoup plus de questions.

Une inexactitude majeure était que le rapport indiquait qu’elle avait été élevée par ses parents biologiques, ce qui n’était pas le cas.

Participer au rapport avait été «un effort inutile», a-t-elle dit, et elle l’avait fait dans un effort pour savoir si elle était soumise à des essais de vaccins. Elle connaissait des personnes qui avaient les cicatrices pour montrer qu’elles avaient été impliquées dans de tels procès.

«Les détails sont très importants pour les personnes adoptées. Ce sont nos histoires. »

Il ne s’agit pas d’une approche centrée sur les survivants comme l’avait affirmé le gouvernement, a-t-elle déclaré. Les survivants se sentaient toujours stigmatisés et le gouvernement était en décalage avec la société, a-t-elle ajouté. Ce n’était pas la température des sentiments de la société qui soutenaient les survivants.

La militante et avocate des droits de l’homme, le Dr Maeve O’Rourke, a déclaré qu’elle avait critiqué la commission pour avoir traité les survivants comme s’ils n’étaient que des témoins.

Il y avait de nombreuses petites mesures qui auraient pu être prises et qui auraient fait «une énorme différence», a-t-elle déclaré à Morning Ireland à la radio de RTÉ.

«Leur témoignage a été recueilli et on leur a dit de partir, même pas autorisé à avoir une copie de leur témoignage pour vérifier qu’ils étaient enregistrés dans leur intégralité, qu’ils étaient exacts et qu’ils n’avaient pas accès à l’un des des preuves émanant des institutions à tous les niveaux, de l’État, des institutions privées.

«Ils n’avaient pas accès aux témoignages, aux individus qui occupaient des postes de responsabilité ou occupent des postes de responsabilité – pas d’accès aux dossiers administratifs, à l’État ou à l’Église – c’est quelque chose qui les empêche désormais de se présenter correctement au tribunal. . »

Le Dr O’Rourke a déclaré que même si l’enquête avait «l’apparence d’une procédure judiciaire» – elle n’avait pas donné de raisons «pour lesquelles elle avait refusé à toutes ces mères leurs demandes de tenir une audience publique, ne nous a pas donné les raisons pour lesquelles nous ne pouvait pas avoir d’audience publique au tout début, alors que nous faisions des observations sur la nécessité d’examiner les violations des droits en vertu de la Constitution et de la Convention européenne des droits de l’homme.

Il aurait pu y avoir «une interprétation très souple et attrayante de la Constitution», a-t-elle dit. « Invitez-les à nous dire comment comprendre ces droits – nous ne les avons manifestement pas mis en œuvre dans le passé, alors comment devrions-nous les comprendre maintenant? »

Le Dr O’Rourke souligne que rien à ce jour n’a permis aux individus d’accéder à leurs propres dossiers. «Tout cela a été un exercice pour parler au public en termes généraux. Il n’y a toujours pas de droits statutaires et, dans la pratique, les droits des personnes sont déniés – à leurs propres informations, à leurs propres dossiers familiaux.

«Nous sommes dans une situation de disparition forcée qui est l’une des violations les plus graves du droit international – où une personne est institutionnalisée avec l’implication de l’État, à la suite de laquelle l’État ne divulgue pas son sort et sa localisation à sa famille. Cela doit être corrigé par le gouvernement. »

Dans sa déclaration, les Sœurs de Bon Secours ont déclaré que le rapport d’enquête «présente une histoire de notre pays dans laquelle de nombreuses femmes et enfants ont été rejetés, réduits au silence et exclus; dans lequel ils ont été soumis à des épreuves; et dans lequel leur dignité humaine inhérente a été manquée de respect, dans la vie et dans la mort.

«Nos Sœurs de Bon Secours ont fait partie de cette triste histoire.

À propos des femmes et des enfants de Tuam, il est dit: «Nous n’avons pas réussi à leur offrir la compassion dont ils avaient tant besoin. Nous faisions partie du système dans lequel ils ont souffert de difficultés, de solitude et de terribles blessures. Nous reconnaissons en particulier que les nourrissons et les enfants décédés à la maison ont été enterrés de manière irrespectueuse et inacceptable. Pour tout cela, nous sommes profondément désolés.

«Nous présentons nos sincères excuses à toutes les femmes et à tous les enfants de la maison mère et bébé de Ste Mary, à leurs familles et aux habitants de ce pays.

Il a ajouté: «La guérison n’est pas possible tant que ce qui s’est passé n’est pas reconnu. Nous espérons et nous prions pour que la guérison parvienne à tous ceux qui sont affectés; ceux qui vivent et ceux qui sont morts. Nous espérons que nous, notre église et notre pays pouvons apprendre de cette histoire.

Le Taoiseach présentera aujourd’hui des excuses officielles au nom de l’État aux anciens résidents et survivants du Dáil.

L’historienne et militante Catherine Corless a déclaré que les survivants de la maison mère et bébé ont été très blessés par les commentaires de Taoiseach Micheál Martin mardi.

Mme Corless a déclaré à Newstalk Breakfast que des excuses plus larges étaient nécessaires, soulignant le rôle de l’Église et de l’État plutôt que de mettre autant de poids sur le rôle de la société en général.

«Il a spécifiquement souligné la société en général et les parents et grands-parents de ces survivants. Ils ont été très, très blessés à ce sujet. Ils ont tous leurs propres histoires. Ils ont raconté leurs propres histoires, comme comment]il était impossible pour leurs mères de rester au village à cause de l’Église et des attitudes qu’elles avaient créées à l’époque.

Mme Corless a déclaré qu’elle aurait préféré que le Taoiseach ait déclaré que tous étaient en faute et qu’il était nécessaire de présenter des excuses «de tout le monde».

D’après ses recherches, elle était au courant de nombreux détails, ils n’étaient donc pas surprenants, a-t-elle déclaré. Mais elle a été déçue que le rapport soit «un peu vague» sur la question de l’adoption illégale.

«Il y a beaucoup de gens déçus que cela n’ait pas été abordé un peu plus en détail dans le rapport.

«Je l’ai répété maintes et maintes fois, ils ont besoin d’une reconnaissance de la part des personnes qui les ont blessés et les ont mis dans cette situation. C’est d’abord et avant tout, et cela n’est pas encore sorti.