«  Danger clair et actuel pour la république  »: la Chambre prépare la destitution bipartite de Trump

« Nous pensons que le président des États-Unis constitue un danger clair et actuel pour la république », a déclaré le représentant Jamie Raskin (D-Md.), Que la présidente Nancy Pelosi a nommé mardi en tant que responsable principal de la mise en accusation de la Chambre pour plaider en faveur de la condamnation de Trump en un procès au Sénat qui a suivi.

Et le vote sera bipartisan. On s’attend à ce qu’une douzaine de républicains se joignent aux démocrates pour voter pour destituer Trump, y compris le membre du troisième rang du GOP, la représentante Liz Cheney (R-Wyo.), Qui a décrit Trump comme étant singulièrement responsable du rassemblement de la foule qui a attaqué le Capitole. . Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a indiqué en privé que les actions de Trump le qualifiaient pour être démis de ses fonctions, selon une source proche de sa pensée.

« Le rôle du président dans cette insurrection est indéniable », a déclaré le représentant John Katko (RN.Y.), lors du débat à la Chambre mardi soir. Katko plus tôt dans la journée a déclaré qu’il voterait pour destituer Trump.

Le vote de destitution intervient juste une semaine avant l’expiration du mandat de Trump et l’entrée en fonction du président élu Joe Biden.

Le vote intervient également au milieu de ce que les autorités fédérales disent être une enquête massive et sans précédent sur les auteurs de l’émeute qui pourrait déboucher sur des accusations de «complot séditieux», en plus de meurtre. Il souligne que les législateurs votent pour destituer Trump avec seulement des informations limitées sur l’ampleur de la destruction et de la criminalité provoquées par les émeutes de la semaine dernière – avec une promesse de nouveaux détails « choquants » à émerger qui pourraient indiquer un effort beaucoup plus coordonné et sinistre qu’actuellement. compris.

La Chambre a déjà destitué Trump une fois, un vote presque partisan en 2019 pour accuser Trump d’abuser de son pouvoir et d’entraver les enquêtes du Congrès. On s’attend maintenant à ce que Trump devienne le premier président de l’histoire destitué une deuxième fois.

Les démocrates affirment que l’accusation contre Trump découle de ses remarques à la foule de partisans du 6 janvier qui ont suivi sa direction et ont marché sur le Capitole américain. La foule est alors devenue violente, dépassant les périmètres de la police, brisant des fenêtres et se frayant un chemin vers le siège du pouvoir américain, au moment où Pence commençait le processus de finalisation de la victoire de Biden. Mais l’arc complet du rôle de Trump dans la violence remonte à des mois.

Dans le seul article, les démocrates citent le refus de Trump d’accepter sa défaite électorale et sa campagne prolongée pour délégitimer la victoire de Biden – via des allégations sans fondement de fraude et d’inconduite – comme le germe de l’insurrection du 6 janvier. Ils font également référence à l’appel lancé le 2 janvier par Trump au secrétaire d’État de Géorgie Brad Raffensperger, l’exhortant à «trouver» suffisamment de votes pour aider à inverser la victoire de Biden dans l’État.

Le traumatisme de l’assaut de la semaine dernière continue de submerger le Capitole, qui est déjà ceint de violence potentielle renouvelée le 20 janvier, lorsque Biden sera assermenté. Les troupes de la Garde nationale aux détecteurs de métaux prêts et récemment installés à l’extérieur de la chambre de la Chambre que même les législateurs doivent utiliser. Le FBI a également mis en garde contre des projets de manifestations armées dans les 50 capitales des États avant l’inauguration de Biden.

Les démocrates de la Chambre, dirigés par Pelosi, ont commencé à élaborer des stratégies sur leur course à la destitution de Trump à nouveau alors même qu’ils se mettaient à l’abri des émeutiers. Ils ont soutenu que Trump devait être destitué pour dire au monde que son comportement était inacceptable. Ils ont également ignoré l’idée que le Sénat est peu susceptible de condamner Trump lors d’un procès ultérieur.

Tard mardi, Pelosi a nommé Raskin et huit autres démocrates comme responsables de la mise en accusation pour diriger le procès au Sénat. Les autres sont les représentants Diana DeGette (D-Colo.), David Cicilline (DR.I.), Joaquin Castro (D-Texas), Eric Swalwell (D-Calif.), Ted Lieu (D-Calif.), Stacey Plaskett (DV.I.), Joe Neguse (D-Colo.) Et Madeleine Dean (D-Pa.).

Une poignée de républicains du Sénat ont indiqué qu’ils pensaient que Trump avait commis des infractions imprescriptibles, mais ils se sont demandé s’il fallait soutenir l’article de la Chambre avec Trump à quelques jours de son départ. Le sénateur Ben Sasse (R-Neb.) A déclaré qu’il était ouvert d’esprit, mais qu’il voulait voir comment le processus de la Chambre se déroulait. La sénatrice Lisa Murkowski (R-Alaska) a appelé Trump à démissionner mais n’a donné aucune indication de son point de vue sur la destitution. Et le sénateur Mitt Romney a été sévèrement critique de la conduite de Trump. Le sénateur Pat Toomey (R-Pa.) A déclaré qu’il pensait que Trump «avait commis des délits impaisables» mais qu’il craignait de le destituer. On ne sait pas si le signal de McConnell changera l’équation pour d’autres républicains.

Après le vote de mercredi, le Congrès commencera également à faire face à des questions encore plus épineuses sur les membres de leurs propres rangs qui ont prononcé des remarques incendiaires similaires à la foule qui a pris d’assaut le Capitole. Certains démocrates ont déclaré que les républicains comme le représentant Mo Brooks (R-Ala.) Et Lauren Boebert (R-Colo.) Devraient faire face à des sanctions pour leurs commentaires et publications sur les réseaux sociaux le jour de l’insurrection.

Et d’autres ont critiqué les quelque 140 républicains de la Chambre qui ont voté pour annuler la victoire de Biden dans certains États, sans preuves, quelques heures seulement après que le sang a été versé à l’intérieur du Capitole.

Brooks a dit à la foule du rassemblement avant les émeutes du Capitole de «commencer à prendre des noms et à donner des coups de pied au cul». Il a depuis affirmé que ses propos portaient sur la victoire aux élections de 2022 et 2024, mais le discours de Brooks était rempli de références à une élection volée de 2020, à la Révolution américaine et exhortait les rassembleurs à s’engager à sacrifier leur «sang» et leur «vie». »

Mardi, le représentant Dean Phillips a exhorté ses collègues à censurer Brooks.

«En effet, M. Brooks, nous avons noté les noms», a-t-il déclaré dans un communiqué. « Les noms de chacun d’entre vous qui a inspiré l’insurrection, encouragé la désinformation et incité à la violence. »

Interrogé par un journaliste mardi soir s’il regrettait d’avoir assisté au rassemblement, Brooks a répondu: «J’ai fait mon devoir pour mon pays».