Covid-19: l’hôpital défend la vaccination du personnel ne travaillant pas en première ligne

L’hôpital universitaire Saint-Vincent de Dublin s’est défendu de donner le vaccin Covid-19 au personnel non de première ligne qui ne devait officiellement le recevoir que plus tard dans le plan de vaccination du gouvernement.

Il répondait aux affirmations faites par le personnel des soins intensifs (USI) au europe-infos.fr au sujet des cadres supérieurs qui ne traitent pas les patients recevant le vaccin la semaine dernière avant certains travailleurs de première ligne.

Un membre du personnel de l’USI a déclaré que certains cadres supérieurs avaient été vaccinés au cours du premier jour de vaccination destiné aux agents de première ligne. Plus tard dans la journée, il est allégué qu’un certain nombre de membres du personnel de l’USI se sont vu refuser le vaccin, bien que tous l’aient reçu plus tard dans la semaine.

L’incident a profondément bouleversé les travailleurs qui ont traité des patients atteints de Covid-19 pendant des mois pendant la pandémie, a déclaré le membre du personnel de l’USI.

Une porte-parole de l’hôpital a déclaré que le HSE avait émis une allocation de doses basée sur un effectif de personnel et que les travailleurs de première ligne avaient la priorité.

«Le personnel, y compris le PDG, qui, dans l’exercice de ses fonctions, peut être dans les services ou en contact direct avec les patients et le personnel se voit alors proposer le vaccin, suivi de tous les autres membres du personnel qui, en cas d’urgence, peuvent être redéployés pour soutenir le personnel de première ligne» elle a dit.

«Dans certains cas, le personnel n’appartenant pas à la première ligne a reçu le vaccin pour s’assurer qu’aucun vaccin n’est gaspillé.»

Glitch

Elle a dit que le premier jour du programme de vaccination, un problème s’est produit et que la distribution du vaccin à certains membres du personnel de l’USI a dû être différée car ils n’étaient pas enregistrés. Cela a été causé par une erreur dans le système de réservation qui a été corrigée par la suite. L’hôpital espère avoir vacciné l’ensemble de ses 3035 employés d’ici la fin de la semaine, a-t-elle déclaré.

L’europe-infos.fr a reçu un certain nombre d’agents de santé affirmant que des collègues qui ne sont pas de première ligne sont vaccinés dans leurs zones du service de santé.

Dans le cadre du plan de mise en œuvre des vaccins du gouvernement, les fournitures sont actuellement concentrées sur deux groupes prioritaires, les agents de santé de première ligne et les résidents et le personnel des maisons de soins. Dans certains cas, des personnes d’autres groupes ont été vaccinées afin d’épuiser les vivres.

Le vaccin Pfizer / BioNTech doit être utilisé dans les cinq jours suivant sa sortie de l’entrepôt ultra-froid. Les fournitures peuvent être amenées à s’étirer davantage en extrayant six doses de chaque flacon, au lieu des cinq initialement envisagées.

La professeure Karina Butler, présidente du Comité consultatif national de l’immunisation, a déclaré: «Vous ne voulez pas que les gens qui ne sont pas en première ligne passent outre les autres à plus grand risque».

Mais elle a déclaré que les hôpitaux devaient conserver une certaine flexibilité dans la façon dont ils allouaient les fournitures. Il peut également être important pour les personnes «occupant des postes de direction» de se faire vacciner tôt afin d’aider à développer la confiance du public dans les vaccins Covid-19.

Équilibre

Le professeur Butler a déclaré qu’un équilibre devait être trouvé dans la distribution du vaccin et en s’assurant qu’il n’y avait pas de gaspillage.

«Vous visez la justice et l’équité, mais vous ne voulez pas être confiné de manière trop rigide. En essayant de faire de votre mieux, il est important de ne pas laisser le parfait devenir l’ennemi du bien », a-t-elle déclaré.

Les discussions sur l’établissement des priorités impliquaient des «considérations difficiles», a-t-elle ajouté, de nombreux groupes faisant valoir des arguments valables pour obtenir le vaccin plus tôt.

«Mais dans une situation de pandémie, à des fins de santé publique, il faut parfois tracer des lignes inconfortables pour pouvoir déployer efficacement un vaccin dans la population.»