Renzi pousse le gouvernement italien au bord du gouffre

ROME – L’impasse au sein du gouvernement italien s’est intensifiée mercredi alors que l’ancien Premier ministre Matteo Renzi continue de tenir une hache sur la tête du premier ministre Giuseppe Conte.

Renzi, autrefois surnommé Rottamatore – Demolisher – en raison de son ambitieux programme de réforme, a prévu une conférence de presse mercredi après-midi qui pourrait déclencher la fin du gouvernement si ses deux ministres démissionnent comme prévu.

Après des semaines de disputes sur le projet de dépenser les 209 milliards d’euros de subventions et de prêts à faible taux d’intérêt que l’Italie s’attend à recevoir du fonds de relance de l’UE, le gouvernement a finalement réussi à approuver mardi le plan de relance post-pandémique du pays.

Mais lors d’une réunion houleuse du Cabinet tard dans la nuit, deux ministres du petit parti Italia Viva de Renzi, responsable de l’agriculture et de la famille, se sont abstenus de voter. Ils ont exigé de nouveaux changements – et surtout, que le plan inclue l’accès au financement pandémique du mécanisme européen de stabilité pour améliorer les soins de santé.

Il s’agit d’une ligne rouge pour le Mouvement 5Star, le plus grand parti de la coalition, qui a fait du démantèlement du MES une politique centrale à l’époque de ses eurosceptiques.

Renzi a déclaré mardi soir à Rai3 TV que les changements apportés au plan de relance étaient jusqu’à présent « une amélioration », mais qu’ils n’étaient pas suffisants pour empêcher Italia Viva de marcher sans les fonds ESM pour la santé.

«Nos ministres, Elena Bonetti et Teresa Bellanova, ne veulent pas à tout prix faire partie du gouvernement. Si vous les voulez au gouvernement, vous devez écouter certaines de leurs idées « , a-t-il dit. » Je ne suis pas disponible pour être complice du plus grand gaspillage d’argent public de l’histoire de la république. «

Au milieu d’une crise sanitaire et économique, à la suite de la plus grande perte de vie annuelle en Italie depuis la Seconde Guerre mondiale, l’impasse est incompréhensible pour de nombreux électeurs. La moitié ne comprend pas les raisons de la crise, selon un sondage d’Ipsos pour La7, et sept sur 10 pensent que Renzi agit dans son intérêt personnel.

Francesco Clementi, professeur au département de science politique de l’Université de Pérouse, a déclaré que «le principal motif de Renzi est la visibilité».

« Donc, de ce point de vue, il a déjà gagné. S’il réussit à gagner des ministères, c’est un bonus. Il peut alternativement aller à l’opposition où il peut se plaindre du gouvernement plus confortablement », at-il dit.

Si Renzi retire ses ministres, le nombre d’options pour Conte se réduit. Le Premier ministre a semblé exclure de diriger un autre gouvernement soutenu par Renzi mardi, avec des fuites de son bureau insistant sur le fait qu’un autre gouvernement avec le petit parti centriste serait impossible.

Renzi et Conte pourraient encore se retirer, même si cela semble peu probable. Ivan Scalfarotto d’Italia Viva, sous-secrétaire aux affaires étrangères, a déclaré mercredi à Rai News que «le dialogue est toujours possible».

Pendant ce temps, Conte tente de recueillir le soutien pour une nouvelle majorité des indépendants et des petits partis au parlement, comme le Noi con L’Italia de l’ancien ministre Maurizio, Lupi, surnommé «les responsables».

On ne sait pas s’il y a suffisamment de «responsables». En réalité, une majorité est difficile à obtenir sans l’aide d’au moins une partie du parti Forza Italia de l’ancien Premier ministre Silvio Berlusconi, ce qui semble peu probable.

Le timing pourrait être tout; ancien Le ministre de la Justice Clemente Mastella a déclaré récemment que les «responsables» sont «comme le Vietcong – ils apparaissent quand on s’y attend le moins».

Si Conte ne trouve pas le soutien dont il a besoin, il devra soumettre sa démission au président Sergio Mattarella, qui ouvrira des consultations pour trouver un nouveau Premier ministre, peut-être avec la même majorité.

Un nouveau chef de gouvernement pourrait venir du Parti démocrate, qui favoriserait le ministre de la Culture Dario Franceschini. Si aucune majorité ne peut être trouvée, Mattarella pourrait nommer un gouvernement d’unité nationale dirigé par une figure technocratique telle que Mario Draghi, ancien président de la Banque centrale européenne, pour guider le pays à travers la crise économique et sanitaire jusqu’à la tenue d’élections – probablement pas avant juin.