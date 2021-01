Covid-19: le ministre prévoit que 4 millions de personnes seront vaccinées d’ici la fin du mois de septembre

Le gouvernement s’attend à ce qu’au moins quatre millions de personnes dans l’État soient vaccinées contre Covid -19 d’ici la fin septembre.

Les projections mises à jour envoyées par le ministre de la Santé Stephen Donnelly aux DT mercredi soir indiquent que si 700000 personnes seront vaccinées d’ici la fin mars, l’État s’attend désormais à recevoir quelque 3,7 millions de doses entre avril et fin juin et 3,8 millions supplémentaires. entre juillet et fin septembre. Cela signifierait qu’au moins 4 millions de personnes pourraient être vaccinées à ce moment-là.

On s’attend cependant à ce que la plupart des adultes soient vaccinés d’ici la fin de l’été une fois que des vaccins supplémentaires auront été approuvés par l’Agence européenne des médicaments dans les semaines à venir.

Chronologies en évolution

Dans une lettre consultée par l’europe-infos.fr, M. Donnelly a déclaré qu’il était « important de souligner que nos projections et nos délais évoluent constamment, à mesure que de plus en plus de vaccins sont approuvés et que les calendriers de livraison sont finalisés ».

Il a écrit que «l’administration des vaccins ne sera limitée que par l’offre».

«Nous prévoyons d’utiliser ces vaccins dès que possible après l’accouchement.»

L’Irlande a opté pour cinq accords d’achat anticipé (APA) pour les vaccins et le processus d’adhésion à un sixième APA (GSK / Sanofi Pasteur) est en cours.

M. Donnelly a déclaré qu’après la phase initiale du déploiement, il y aura une «augmentation considérable».

«Cet objectif sera atteint grâce à des partenariats avec des médecins généralistes, des pharmaciens et, à terme, des centres de vaccination de masse (MVC).

«L’engagement avec les médecins généralistes et les représentants des pharmaciens est avancé et nous prévoyons de conclure les conditions de leur participation au programme de vaccination dans les prochains jours. Le HSE est également en train de finaliser des plans pour faire vacciner les généralistes. »

M. Donnelly a également annoncé que les chiffres relatifs au nombre de personnes vaccinées seront publiés sur le hub de données Covid-19 à partir de ce week-end.