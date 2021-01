Nous ne sommes pas prêts pour l’Europe après Merkel

Appuyez sur play pour écouter cet article

Mujtaba Rahman est le responsable de la pratique Europe d’Eurasia Group et l’auteur de POLITICOColonne Au-delà de la bulle. Il tweete sur @Mij_Europe.

2021 est enfin l’année où l’Europe devra apprendre à vivre sans Angela Merkel. La chancelière allemande démissionne à l’automne après plus de 15 ans au pouvoir et au moins une décennie en tant que leader incontesté de l’Europe. C’est une transition qui n’est pas sans risque.

Le danger ici n’est pas lié à celui qui la remplacera. Au lieu de cela, cela résulte du vide qu’elle laissera en Europe.

Malgré l’hyperbole de certains commentateurs, tous les prétendants à la remplacer – Armin Laschet, Friedrich Merz, Norbert Röttgen, Markus Söder et Jens Spahn – sont courants, même si certains sont plus conservateurs, avec des bords plus nets que d’autres.

Plus important encore, la coalition qui émergera des élections de septembre sera probablement «Noir-Vert» – comprenant les «partis de l’Union» des chrétiens-démocrates de Merkel (CDU) et l’Union chrétienne-sociale bavaroise (CSU) dans une alliance avec les Verts.

En fin de compte, ce sera une bonne nouvelle pour l’Allemagne et une bonne nouvelle pour l’Europe. Mais à court et moyen terme, le départ de Merkel laissera un grand vide qu’aucun dirigeant de l’UE ne pourra combler de manière crédible. Le président français Emmanuel Macron essaiera certainement, mais sans Merkel, ou la possibilité improbable d’un partenaire fort à Berlin, il ne réussira pas. Macron est un personnage beaucoup plus controversé, avec des idées plus ambitieuses, mais aussi controversées, sur la réforme de l’UE. Il aurait du mal – ou serait moins enclin – à façonner les compromis délicats sur lesquels l’UE est bâtie.

Cela contraste avec les compétences politiques habiles du dirigeant allemand, qui ont été clairement démontrées à la fin de l’année dernière. Sous la direction de Merkel, la présidence allemande de l’UE a réussi à verrouiller la reprise économique de l’Europe, avec un accord sur le fonds de relance historique de 750 milliards d’euros face à l’opposition farouche de la Hongrie et de la Pologne.

Elle a également réussi à conclure un accord commercial avec le Royaume-Uni et un accord d’investissement avec la Chine, dont la valeur réelle est le cadre et la base d’une coopération politique et stratégique plus large. Si cela ne suffisait pas, elle a également réussi à améliorer l’ambition climatique de l’UE et l’objectif de réduction des émissions à l’horizon 2030.

De nombreuses critiques sont adressées à Merkel et aux compromis qu’elle a négociés. Le plus accablant est que les intérêts industriels enracinés au sein de la CDU l’ont forcée à se plier à nouveau aux autorités – à Varsovie, Budapest et Pékin -. Il y a du vrai là-dedans. Mais les critiques de Merkel accordent peu d’attention sérieuse au contrefactuel ou aux coûts impliqués dans des voies d’action alternatives.

Prenez le fonds de récupération. Si Merkel avait trop poussé Varsovie ou Budapest sur l’état de droit, elle aurait risqué de renforcer les populistes et les ultra-nationalistes dans les deux pays exactement au moment où ils s’affaiblissent. Exclure les membres des fonds de l’UE – le pilier central de l’adhésion – aurait également divisé de manière décisive le bloc, et même créé des ouvertures pour la Chine et la Russie.

La cohésion de l’UE aurait également été mise à l’épreuve à mesure que sa reprise économique diminuait. Sans UE crédible soutien budgétaire, une pression plus indésirable aurait frappé la Banque centrale européenne et les économies périphériques fortement endettées pour relancer la croissance.

Tout cela se serait avéré être un prix très élevé, et Merkel a eu raison de ne pas le payer – d’autant plus que le nouvel instrument d’État de droit de l’UE permettra à terme à Bruxelles de se montrer plus sévère avec les dirigeants corrompus qui bafouent les valeurs de l’UE.

Macron aurait-il pu négocier ces solutions seul? Absolument pas. Mais sans le président français, nombre de ces idées n’auraient jamais vu le jour. Le fonds de relance a été conçu à l’Elysée, sans doute une itération du «budget de la zone euro» qui était la première priorité politique européenne de Macron lors de sa nomination en 2017. Bien que la déclaration de Meseberg de 2018 ait eu de nombreuses lacunes, elle représentait un pas symbolique, quoique minime loin de la pensée allemande vers la pensée française à long terme, en particulier les idées articulées par Macron à la Sorbonne en 2017.

De même, «l’autonomie stratégique» – le cadre intellectuel de Paris pour l’indépendance de l’UE et sa pertinence géopolitique – a jeté les bases de la récente initiative du bloc avec la Chine. Le traité d’Aix-la-Chapelle de janvier 2019 a également renouvelé le traité franco-allemand de l’Elysée de 1963 et engagé les deux pays «à renforcer la coopération et l’intégration».

Bien sûr, on pourrait affirmer que le Brexit, Donald Trump et la pandémie de coronavirus ont été aussi critiques que le président français pour changer les perspectives de Merkel. Mais la chancelière a clairement vu la nécessité de s’éloigner de l’ancien équilibre allemand entre l’Atlantique (OTAN) et l’Europe de l’Est / Moscou et de renforcer les liens avec le sud de l’Europe, à savoir l’Italie et l’Espagne – ainsi qu’avec la France.

Macron peut donc prétendre avoir réussi là où ses prédécesseurs Nicolas Sarkozy et François Hollande ont échoué. Il l’a fait en partie parce qu’il avait une vision stratégique européenne à vendre aux Allemands – à un moment où ils voyaient qu’ils en avaient besoin – pas seulement une demande de soutien financier allemand.

Mais si Macron s’attend clairement à être une force directrice dans l’Europe post-Merkel, en réalité, il aura plus que jamais besoin d’un partenaire sympathique à Berlin. Et c’est complètement hors de son contrôle.

Sa plus grande peur – l’émergence d’un chancelier qui poussera fort sur les freins européens et regardera vers l’intérieur – est à un certain niveau justifiée. Le nouveau leader allemand, nécessairement inexpérimenté, compte tenu des candidats, sera probablement plus préoccupé par la politique intérieure et la gestion de la coalition que ne l’était Merkel. La CDU et les Verts ne se sont jamais associés auparavant. En ce qui concerne l’Europe, ils seront probablement prudents.

De plus, l’énergie et les efforts de Macron cette année seront largement absorbés par les crises sanitaires et économiques nationales. Et lorsque le nouveau dirigeant allemand prendra l’air, les élections présidentielles de Macron au printemps 2022 approcheront. Cela garantit que Paris et Berlin resteront hors de contrôle pendant un certain temps – et que l’Europe sera inefficacement dirigée pendant les 12 à 15 prochains mois.

Cela pourrait-il avoir un impact sur la bonne mise en œuvre du fonds de relance ou, peut-être plus important encore, sur la réforme des règles budgétaires de l’UE – sans doute la clé de la viabilité à long terme de l’euro? L’accord de l’UE avec la Chine pourrait-il rester indéfiniment bloqué au Parlement européen? Sans Merkel, ou sans la coopération franco-allemande efficace que Merkron a livrée, des dirigeants désorganisés, comme le turc Recep Tayyip Erdoğan, pourraient également chercher à exploiter le vide, augmentant le risque d’escarmouches en Méditerranée orientale.