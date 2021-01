La pression sur les hôpitaux due à la poussée de Covid-19 devrait culminer la semaine prochaine

La pression sur les hôpitaux due à la flambée sans précédent du nombre de patients atteints de Covid-19 devrait culminer la semaine prochaine, selon des responsables de la santé publique.

Mais même après que le nombre de patients infectés par le virus dans les hôpitaux et dans les unités de soins intensifs commence à diminuer, les autorités prévoient un «grand nombre» de patients nécessitant encore un traitement, ainsi que des flambées persistantes dans les hôpitaux et les maisons de retraite.

Il sera «bien en février» avant que les hôpitaux soient en mesure de reprendre le traitement d’un grand nombre de patients non-Covid en dehors des urgences, ont déclaré des responsables lors d’un briefing de l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) jeudi soir.

Les responsables espèrent que la récente réduction du nombre de cas de Covid-19 se traduira par une baisse du nombre de patients hospitalisés Covid-19 du niveau actuel de près de 1 800 à 650-800 d’ici la fin janvier «si cela se passe bien».

«Passer de 1 800 à 800 sera une énorme réussite pour quelques semaines», a déclaré le professeur Philip Nolan, président du groupe consultatif sur la modélisation épidémiologique de Nphet.

Le nombre de patients en soins intensifs, maintenant à un record de 169, devrait chuter à 100-120 d’ici la fin janvier si les progrès actuels sont maintenus.

Le Health Service Executive a effectivement atteint la limite de son unité de soins intensifs et utilise sa capacité de pointe, a déclaré son directeur général Paul Reid. «Nos équipes travaillent 24 heures sur 24. C’est dans tous les sens une course pour sauver des vies dans tous nos hôpitaux.

Avec jusqu’à 10 pour cent du personnel des services de santé forcé de travailler à cause d’une infection ou étant un contact étroit avec un cas de Covid-19, les hôpitaux ont du mal à garder les lits ouverts pour répondre à la demande.

Plus de 5 000 travailleurs de la santé ont été infectés par Covid-19 depuis Noël, selon de nouveaux chiffres; 25 de ces membres du personnel ont dû être hospitalisés et un a été admis à l’USI. Il n’y a pas eu de décès, selon les chiffres du Centre de surveillance de la protection de la santé.

28 autres décès de patients atteints de Covid-19 ont été signalés jeudi, ainsi que 3 955 nouveaux cas. Près de la moitié de tous les cas signalés au cours de la pandémie sont survenus au cours des quinze derniers jours, lorsqu’une personne sur 67 a été testée positive.

La nouvelle variante Covid-19, plus transmissible, qui a été identifiée pour la première fois au Royaume-Uni en décembre, représente désormais 46% des échantillons séquencés par les laboratoires irlandais, ont révélé des responsables. En raison des préoccupations concernant une autre variante émergeant au Brésil, qui n’a pas été détectée en Irlande, les voyageurs du Brésil doivent s’auto-isoler après leur arrivée en Irlande et se présenter pour un test Covid, a recommandé Nphet. Ceci est similaire aux mesures introduites récemment pour les voyageurs du Royaume-Uni et d’Afrique du Sud, résultant de l’émergence de variantes préoccupantes dans ces pays.

Vaccin

Avec 1,57% des personnes ayant reçu une première dose du vaccin Covid-19, l’État a désormais la deuxième couverture la plus élevée de l’UE, selon Our World in Data.

Pendant ce temps, le chef des urgences à l’Organisation mondiale de la santé a averti que la République, avec d’autres pays, pourrait être «en grave difficulté» si de nouvelles variantes de Covid-19 «changeaient les règles du jeu» en termes de prévention de la transmission.

Le Dr Mike Ryan s’est dit préoccupé par le fait que les gens ne «soutiennent pas les choses que nous devons faire à n’importe quel niveau» à mesure que la pandémie progresse, alors que de nouvelles variantes pourraient changer les règles de prévention des infections.

L’Irlande a exceptionnellement bien fait deux fois pendant la pandémie, a-t-il déclaré jeudi. «Les Irlandais, la science irlandaise, le gouvernement, ils se sont tous réunis et vous avez réussi.» Bien que le nombre de cas ait augmenté depuis, il pensait que l’Irlande pourrait changer les choses avec un effort concerté.

Alors que le nombre de décès de Covid-19 dans le monde devrait dépasser les 2 millions dans les prochains jours, le Dr Ryan a averti que les gens étaient devenus «engourdis» par les chiffres. Le monde faisait face à des «vents contraires» en raison d’une «tempête parfaite» de froid poussant les gens à l’intérieur, de mélanges sociaux pendant la période des fêtes de Noël et de l’émergence de variantes de virus.

Entre-temps, le gouvernement prévoit de commencer à rouvrir des écoles spéciales et des classes primaires pour les enfants ayant des besoins supplémentaires à partir du 21 janvier. Il fait suite à un accord avec les syndicats du personnel scolaire.

Le tánaiste Leo Varadkar a réitéré qu’il est probable que les entreprises actuellement fermées resteront fermées «jusqu’à la fin du mois de mars».