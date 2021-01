L’économie britannique a commencé un double creux en novembre, le PIB ayant chuté de 2,6%

La Grande-Bretagne pourrait se diriger vers une récession à double creux après que le produit intérieur brut (PIB) a chuté de 2,6% en novembre, a rapporté vendredi l’Office for National Statistics (ONS).

La contraction de novembre est intervenue après six mois de croissance consécutifs.

L’économie du Royaume-Uni est maintenant de 8,5% sous les niveaux de février 2020, a déclaré l’ONS. Le secteur des services a chuté de 3,4% par rapport à octobre, la troisième plus forte baisse depuis le début des enregistrements en 1997, l’ONS m’a dit. Le secteur des services est maintenant de 9,9% en dessous de son niveau de février, a indiqué l’ONS.

«L’économie a été touchée par les restrictions mises en place pour contenir la pandémie en novembre, les pubs et les coiffeurs ayant vu le plus grand impact», a déclaré Darren Morgan, directeur des statistiques économiques à l’ONS.

La chute économique s’est produite à un moment où le gouvernement a imposé son deuxième verrouillage national en Angleterre et les restrictions se sont resserrées dans le reste du Royaume-Uni en réponse à la deuxième vague de la pandémie de coronavirus. Cependant, la baisse a été nettement plus modérée que les près de 20% enregistrés en avril lors du premier verrouillage, car les entreprises se sont adaptées aux nouvelles conditions de travail et la fabrication ainsi que la construction se sont généralement poursuivies, a déclaré l’ONS.