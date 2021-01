Le Royaume-Uni met fin aux voyages sans quarantaine pour lutter contre les nouvelles variantes de coronavirus

LONDRES – Boris Johnson a annoncé que toutes les personnes arrivant au Royaume-Uni à partir de la semaine prochaine devront s’auto-isoler à leur arrivée, dans le but de prévenir la propagation de variantes émergentes de coronavirus qui pourraient mettre en danger la campagne de vaccination.

Le Premier ministre britannique a déclaré vendredi lors d’une conférence de presse que la mesure était nécessaire car il n’y avait pas assez de clarté sur la manière dont deux nouvelles variantes du coronavirus identifiées au Brésil réagissent aux vaccins administrés au Royaume-Uni.

«C’est précisément parce que nous avons l’espoir de ce vaccin et le risque de nouvelles souches venant de l’étranger que nous devons prendre des mesures supplémentaires maintenant pour empêcher ces souches d’entrer dans le pays», a-t-il déclaré. «Ce n’est pas le moment du moindre relâchement de notre volonté nationale et de nos efforts individuels.»

Jusqu’à présent, le Royaume-Uni appliquait une politique de «couloirs de voyage» – une liste de pays et de territoires à partir desquels les gens pouvaient se rendre en Angleterre sans avoir besoin de s’isoler. Cela sera suspendu à partir de 4 heures du matin lundi. À partir de ce moment, tous les voyageurs devront s’isoler pendant 10 jours à leur arrivée au Royaume-Uni, à moins qu’ils ne soient testés négatifs après cinq jours. Ils devront également présenter la preuve d’avoir été testés négatifs au coronavirus dans les 72 heures précédant leur voyage s’ils arrivent par avion.

Johnson a déclaré que la suspension des couloirs s’appliquerait à l’ensemble du Royaume-Uni à la suite de conversations avec les administrations décentralisées. La liste des couloirs de circulation avait été considérablement réduite ces derniers mois, mais comprenait toujours des pays comme l’Australie, la Finlande, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et le Vietnam.

«À ce stade crucial, ce que nous ne pouvons pas avoir, ce sont de nouvelles variantes avec des qualités inconnues venant de l’étranger et c’est pourquoi nous avons mis en place le système pour arrêter les arrivées en provenance d’endroits où il y a de nouvelles variantes préoccupantes et mis en place des mesures très strictes. que j’ai décrit », a ajouté Johnson.

Secrétaire aux transports Grant Shapps expliqué sur Twitter qu’il est devenu «impossible» pour le Centre conjoint de biosécurité «de fournir des mises à jour scientifiques en direct pour prédire quels pays ou régions vont désormais créer de nouvelles variantes».

Le conseiller scientifique en chef du gouvernement, Patrick Vallance, a déclaré qu’il est possible que certaines variantes futures «contournent» les vaccins, bien que cela ne semble pas être le cas de celui identifié en Grande-Bretagne, qui est désormais responsable de la grande majorité des nouveaux cas.

Certaines des variantes identifiées ailleurs dans le monde «pourraient bien avoir plus d’effet pour contourner une partie du système immunitaire existant qui est apparu en réponse à un vaccin ou à une infection antérieure», a déclaré Vallance.

L’industrie aérienne britannique a soutenu la décision du gouvernement. «Les couloirs de voyage ont été une bouée de sauvetage pour l’industrie l’été dernier et le gouvernement a eu raison de les faire entrer quand ils l’ont fait», a déclaré Tim Alderslade, directeur général d’Airies UK, qui représente les transporteurs enregistrés au Royaume-Uni. «Mais les choses changent et il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une grave urgence sanitaire et les ministres doivent agir pour assurer la sécurité des frontières et protéger le public. Nous soutenons donc cette dernière mesure, en partant du principe que nous travaillerons avec le gouvernement – quand le moment sera venu – pour supprimer ces restrictions quand il sera sécuritaire de le faire. «

Un total de 4 134 personnes ont été admises dans des hôpitaux à travers le Royaume-Uni mardi seulement, le plus élevé à tout moment de la pandémie.