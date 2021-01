Biden prévoit des dizaines de décrets pour les premiers jours de la présidence

Le deuxième jour de son mandat, Biden signera des actions exécutives axées sur la lutte contre la pandémie de Covid-19, y compris des moyens d’aider les écoles et les entreprises à rouvrir en toute sécurité, étendre les tests, protéger les travailleurs et établir des normes de santé publique plus claires. Le lendemain, Biden chargera son cabinet de travailler à la fourniture d’une aide économique aux familles les plus touchées par la crise.

Dans les jours suivants, Biden étendra les dispositions «Buy America», prendra des mesures pour promouvoir «l’équité et soutenir les communautés de couleur», commencera à réformer la justice pénale, élargira l’accès aux soins de santé et travaillera à réunir les familles séparées à la frontière. Klain n’a pas précisé ce que ces actions impliqueraient, mais la note fait suite à l’introduction par Biden cette semaine de son programme législatif, qui comprend une facture de secours de 1,9 billion de dollars.

Klain a admis qu’une grande partie du programme de Biden aurait besoin du soutien du Congrès, une perspective qui s’est améliorée après que les démocrates ont pris le contrôle du Sénat plus tôt ce mois-ci. Mais toute action au Congrès sera probablement retardée, car le Sénat devrait commencer le deuxième procès de destitution de Trump peu de temps après l’entrée en fonction de Biden.

Le mémo n’incluait pas, cependant, le retour à l’Organisation mondiale de la santé – ce que Biden avait précédemment promis il le ferait dès son premier jour en fonction dans le cadre de son objectif de se réengager avec la communauté mondiale sur Covid-19 et d’autres menaces pour la santé.

Trump a retiré les États-Unis de l’organisme mondial de la santé l’année dernière et a retenu des dizaines de millions de dollars de financement américain. Une fois entré à la Maison Blanche, Biden peut écrire au secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres pour lui demander d’ignorer les actions de Trump. Mais il reste à voir quel type de relation les États-Unis entretiennent avec l’OMS dans le cadre de Biden, en particulier lorsqu’il s’agit de financer la distribution de vaccins Covid-19 dans les pays en difficulté.

La transition a refusé de répondre aux questions sur le point de savoir si Biden tiendrait sa promesse de rejoindre immédiatement l’OMS et de restaurer le financement américain de l’organisation.

Alice Miranda Ollstein a contribué à ce rapport.