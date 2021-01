Les membres de la famille du personnel de l’hôpital Rotunda ont reçu le vaccin Covid-19 restant

Deux membres de la famille du personnel de l’hôpital Rotunda de Dublin ont reçu des restes de vaccins Covid-19 que la maternité a déclaré craindre qu’ils ne soient gaspillés autrement.

Dans un communiqué, la maternité a déclaré avoir reçu son premier lot de 93 flacons de vaccin Pfizer / BioNTech Covid-19 le 6 janvier et avoir été approuvé pour administrer six doses de chaque flacon.

«La Rotonde confirme que chacune de ces six doses a été administrée au personnel travaillant à la Rotonde», a déclaré un porte-parole de l’hôpital.

Cependant, il restait un excès de vaccin après l’administration des six doses approuvées de chaque flacon. L’hôpital a pris la décision d’administrer ces doses excessives au personnel non hospitalier, comme les médecins généralistes locaux, et aux personnes appartenant à des catégories vulnérables, y compris un petit nombre de parents d’employés.

«À la fin du premier jour d’administration du vaccin, l’équipe dédiée à l’administration des vaccins de la Rotonde a noté une petite quantité de restes de vaccin dans un certain nombre de flacons qui avaient été reconstitués, après l’administration du nombre approuvé de six doses par flacon,» a déclaré le porte-parole.

« Ces restes auraient expiré en quelques heures, s’ils n’avaient pas été utilisés et auraient été jetés », a-t-il dit.

La Rotonde a déclaré que pour éviter de gaspiller les doses, après discussion avec le Comité consultatif national de l’immunisation (CANI), elle a lancé un appel aux médecins généralistes locaux et à d’autres personnes à la recherche de personnes souhaitant recevoir le vaccin.

L’hôpital a déclaré que 37 personnes, dont des médecins généralistes et «des membres d’autres groupes vulnérables», avaient reçu les doses de vaccin excédentaires. L’europe-infos.fr comprend qu’il y avait deux parents de membres du personnel parmi la cohorte de personnes appartenant à des catégories vulnérables qui ont reçu le vaccin.

« La Rotonde est d’avis, et est soutenue par le NIAC, que c’était la chose moralement correcte à faire et une réponse tout à fait appropriée dans le cadre d’une pandémie, de sorte qu’aucun vaccin n’a été gaspillé et que le maximum de bien a été atteint », a déclaré le porte-parole.

«Il faut noter que même si le personnel de la Rotonde pouvait se présenter à bref délai pour recevoir les restes de vaccins, l’hôpital n’était pas autorisé à leur administrer», a-t-il déclaré.

«Les 37 membres du personnel non Rotonde qui ont reçu les vaccins l’ont fait en sachant qu’ils recevaient un reste de vaccin non approuvé», a-t-il déclaré.

Le maître de la maternité de Coombe à Dublin s’est excusé dimanche après avoir appris qu’il avait donné des vaccins Covid-19 à 16 membres de sa famille.