Les hôpitaux du Sud et du Sud-Ouest se partagent la part du lion des vaccins Covid

Les hôpitaux de Cork, Kerry et Waterford représentent un nombre disproportionné de vaccins Covid-19 administrés jusqu’à présent, selon les chiffres obtenus par l’europe-infos.fr.

Plus d’un tiers des doses administrées jusqu’à mardi dernier ont été administrées dans des hôpitaux gérés par le South / Southwest Hospital Group, bien qu’il ne soit que le troisième plus grand des sept groupes hospitaliers en nombre d’employés.

South / Southwest avait alors administré 19 840 doses – et 22 000 vendredi dernier – contre 12 110 administrées au personnel du Ireland East Hospital Group, qui compte 1 500 employés de plus, selon les chiffres du HSE.

Par rapport à la taille, le personnel du sud / sud-ouest était trois fois plus susceptible d’avoir reçu le vaccin que celui de l’ouest (groupe hospitalier de Saolta) et quatre fois plus probable que celui du groupe hospitalier RCSI de Dublin et du nord-est.

Parmi ceux qui ont reçu le vaccin dans le sud / sud-ouest, il y avait 10 ouvriers du bâtiment à l’hôpital universitaire de Kerry, a-t-on appris hier soir.

Ni le gouvernement ni le HSE n’ont encore publié de chiffres détaillés sur le déploiement des vaccins, mais le programme de vaccination fait l’objet d’un examen de plus en plus attentif à la suite des révélations dans The europe-infos.fr de lundi que 16 membres de la famille du personnel faisaient partie des personnes vaccinées à l’hôpital Coombe de Dublin.

Perdu

L’hôpital Rotunda a confirmé lundi que deux membres de la famille de son personnel avaient reçu des restes de vaccins Covid-19 dont il craignait qu’ils ne soient gaspillés autrement.

L’hôpital a déclaré que 37 personnes, dont des médecins généralistes et «des membres d’autres groupes vulnérables», avaient reçu des doses excessives. À l’hôpital pour enfants de Temple Street, une «erreur administrative» a été imputée au fait qu’un certain nombre d’employés en congé de maternité recevaient des vaccins avant d’autres collègues travaillant à l’hôpital.

Le conseil d’administration de l’hôpital de Coombe s’est réuni lundi soir pour discuter de la controverse autour de la maternité administrant des vaccins Covid-19 à des travailleurs de la santé non de première ligne, y compris deux enfants du professeur Michael O’Connell, maître de l’hôpital.

L’ancien maître, le professeur Chris Fitzpatrick, a appelé à une enquête indépendante, affirmant dans une lettre à l’europe-infos.fr qu’il était «profondément préoccupé» d’apprendre ce qui s’était passé.

«Il est essentiel que le public soit plus rassuré et que le déploiement d’un programme de vaccination vitale pendant cette période très difficile soit mené avec transparence, équité et responsabilité, et conformément aux directives nationales», a-t-il déclaré.

Le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, a déclaré lors d’un point de presse que le nombre de personnes des groupes prioritaires vaccinées en Irlande résiste bien à la comparaison internationale, mais il a reconnu le besoin de plus d’informations sur le déploiement de la campagne.

Approvisionnement irrégulier

Responsable national HSE pour les hôpitaux aigus Le Dr Vida Hamilton a déclaré que les grands hôpitaux avaient reçu de plus grandes quantités de vaccins en raison des efforts visant à utiliser les doses «efficacement et efficacement», et que l’offre avait été «plus inégale que prévu».

Beaucoup avait été appris depuis les premiers «problèmes de démarrage», a-t-elle ajouté.

Le gouvernement espère que l’offre de vaccins pourra être immédiatement augmentée en faisant expédier de grandes quantités de vaccin Oxford / AstraZeneca en Irlande et prêtes à être distribuées en cas d’autorisation de l’Agence européenne des médicaments à la fin du mois.

Cependant, AstraZeneca a déclaré hier qu’il était incapable de «donner une date exacte à laquelle un pays spécifique recevra des doses».

2121 nouveaux cas supplémentaires de Covid-19 ont été signalés lundi soir, le chiffre le plus bas depuis le jour de l’An. Il y a également eu huit autres décès, âgés de 49 à 93 ans.

Avec environ 2 000 patients Covid-19 à l’hôpital et 200 en USI pendant une grande partie de lundi, le Dr Hamilton a décrit la situation dans les hôpitaux comme «très pressurisée mais fonctionnelle».