Covid-19: des doutes croissants sur la réouverture de l’éducation spéciale cette semaine

Les discussions entre le ministère de l’Éducation et les dirigeants syndicaux se poursuivent alors que le doute croissant que les écoles primaires rouvriront aux enfants ayant des besoins spéciaux plus tard cette semaine.

Les comités exécutifs de l’Organisation nationale irlandaise des enseignants et de Fórsa, qui représente les assistants spécialisés, doivent se réunir séparément mardi soir pour décider s’ils sont satisfaits que les écoles puissent rouvrir en toute sécurité pendant cette phase de la pandémie de Covid-19.

Des sources bien placées affirment que si des progrès ont été accomplis dans certains domaines, les syndicats restent profondément préoccupés par la sécurité des écoles. Une source a déclaré qu’une concentration sur le 1er février en tant que date de réouverture potentielle de l’éducation spéciale est probable si les écoles ne rouvrent pas cette semaine.

Cependant, la ministre de l’Éducation, Norma Foley, a déclaré que son ministère continuait de collaborer avec les partenaires de l’éducation pour trouver une solution commune qui soit dans le meilleur intérêt des enfants ayant des besoins éducatifs supplémentaires et de leurs familles.

«Ce qui est essentiel, c’est que les besoins des enfants les plus vulnérables de notre système éducatif restent notre priorité», a-t-elle déclaré dans un communiqué.

«Il est essentiel que nous continuions à nous engager pour veiller à ce que cette cohorte d’étudiants soit correctement soutenue pendant cette période critique.»

La ministre d’État à l’éducation spéciale, Josepha Madigan, a déclaré que le ministère maintiendrait son engagement avec tous les partenaires de l’éducation pour «veiller à ce qu’un accord soit conclu pour y parvenir».

Priorité

«Faire valoir les droits éducatifs des enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux est une priorité pour tout le monde au sein du ministère de l’Éducation et de notre système éducatif.»

Des sources disent qu’il est hautement improbable que le département poursuive la réouverture des écoles jeudi à moins que les syndicats du personnel ne soient satisfaits de la sécurité des écoles.

Une telle initiative, disent-ils, augmenterait probablement les tensions, nuirait aux relations avec les partenaires de l’éducation et conduirait à une réouverture chaotique et partielle,

Les organisations de défense des enfants ayant des besoins supplémentaires, quant à elles, ont déclaré que leurs familles et leurs soignants avaient été «presque complètement oubliés» dans les conversations entre les parties prenantes sur la réouverture partielle des écoles.

Les groupes – AsIAm, Down Syndrome Ireland, Family Carers Ireland et Inclusion Ireland – ont lancé un appel pour que les intérêts des enfants vulnérables soient prioritaires.

Ils ont appelé le gouvernement et les acteurs de l’éducation à s’engager à nouveau pour trouver un accord sur une série d’options de soutien à l’éducation qui comprend la réouverture d’écoles pour les enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux.

« La manière dont cette question est traitée – avec des demi-tours, des messages contradictoires et de fausses aubes, doit cesser », a déclaré un porte-parole du groupe.

«Le ministère et les acteurs de l’éducation doivent régler ce problème une fois pour toutes. Nos élèves les plus vulnérables – les enfants handicapés et ayant des besoins éducatifs spéciaux, leurs familles et leurs aidants ont été presque complètement oubliés dans cette rangée. «

Si les écoles restent fermées, les groupes disent qu’il faut des «mesures provisoires urgentes» telles que le soutien à domicile des enseignants, des SNA ou des thérapeutes pour les enfants qui ne peuvent pas s’engager dans l’apprentissage à distance.

Adam Harris, directeur général d’AsIAm, a déclaré qu’il y avait une obligation constitutionnelle de veiller à ce qu’une éducation appropriée soit mise en place pour les enfants qui ne peuvent pas apprendre à distance.

«Ce dont nous avons besoin maintenant, c’est de la transparence et de l’ouverture des parties prenantes sur la manière de parvenir à un retour à l’école», a-t-il déclaré.

«Nous devons placer les jeunes vulnérables au centre de cette discussion. Nous avons besoin de travailleurs essentiels pour fournir les services essentiels. Les droits constitutionnels des enfants à l’éducation n’ont pas été suspendus. Le ministère et les intervenants ont l’obligation de fournir ce service. »

Outlier

Il a ajouté que les services éducatifs étaient désormais une valeur aberrante dans le reste de la société à un moment où d’autres services essentiels – tels que la garde d’enfants – avaient commencé à rouvrir.

«Ce n’est tout simplement pas durable», a-t-il ajouté.

Lundi, environ 16 500 assistants et enseignants ayant des besoins spéciaux ont assisté à un webinaire du ministère de l’Éducation sur Covid-19 adressé par des responsables de la santé publique avant la réouverture prévue des écoles pour besoins spéciaux jeudi.

Le webinaire, qui a été diffusé en direct sur YouTube en raison d’une demande écrasante, a été organisé pour répondre à certaines des préoccupations des enseignants en raison du retour en classe.

Dans un communiqué de lundi soir, l’INTO a déclaré que les enseignants restaient «naturellement et à juste titre inquiets» pour leur propre sécurité et celle de leurs élèves alors que le taux de transmission communautaire de Covid-19 restait élevé.

«Bien que les enseignants de tout le pays aient hâte de retourner en classe, ils ont peur», a déclaré la présidente du syndicat, Mary Magner.

Elle a ajouté que les enseignants se sont engagés à soutenir leurs élèves vulnérables, mais que «la sécurité du personnel est vitale».

Le secrétaire général d’INTO, John Boyle, a déclaré que le gouvernement devait assumer la responsabilité de «la mauvaise communication et des messages contradictoires au cours des deux dernières semaines».