Le Royaume-Uni confirme l’examen post-Brexit du droit du travail

LONDRES – Le gouvernement britannique est en train de revoir les lois du travail dérivées de l’UE et pourrait en supprimer certaines, a admis le secrétaire aux affaires du Royaume-Uni.

Kwasi Kwarteng a déclaré mardi aux députés qu’il n’y aurait pas de «réduction» des normes du travail à la suite de l’examen post-Brexit, d’abord rapporté par le Financial Times et décrit par le parti travailliste comme une tentative de réduire les droits des travailleurs. Les règles examinées incluent la directive de l’UE limitant les heures de travail à 48 heures par semaine.

Lors de sa comparution devant le comité des affaires de la Chambre des communes pour la première fois depuis sa nomination à ce poste, Kwarteng a déclaré: «Je pense que nous voulions examiner l’ensemble des problèmes liés à notre appartenance à l’UE et examiner ce que nous voulait garder, si tu veux. «

Plus tôt cette semaine, Downing Street a refusé de nier qu’il effectuait un examen, le porte-parole officiel du Premier ministre ayant déclaré aux journalistes que le gouvernement «continuerait à examiner les politiques visant à stimuler la croissance des entreprises, l’innovation et la création d’emplois».

Kwarteng a déclaré aux députés qu’il était «très frappé» par le fait que «environ 17 ou 18» pays de l’UE ont «essentiellement renoncé» à la directive européenne sur le temps de travail.

« Donc, même en suivant simplement cela, nous sommes bien au-dessus de la norme européenne moyenne et je veux le maintenir », a-t-il déclaré, ajoutant: « Je pense que nous pouvons être une économie à hauts salaires et à fort taux d’emploi, une économie très prospère. , et c’est ce que nous devrions viser.

Le secrétaire aux Affaires fantômes du Labour, Ed Miliband, a mis en doute la force de l’engagement des ministres de ne pas abaisser les normes d’emploi, affirmant qu ‘«un gouvernement déterminé à maintenir les protections existantes ne réexaminerait pas si elles devraient être décrochées.

Mais Kwarteng a déclaré que «l’idée que nous essayons de réduire les normes» n’est «pas du tout plausible ou vraie».

Les commentaires sont intervenus alors que l’ambassadeur de l’UE au Royaume-Uni, João Vale de Almeida, a déclaré que la divergence de la réglementation pourrait déclencher des représailles de Bruxelles, après que Londres a accepté de respecter les règles du jeu équitables du bloc dans l’accord commercial sur le Brexit.

« La question est bien organisée en termes de l’accord pour nous permettre de résoudre certaines divergences qui peuvent survenir, mais c’est le choix du Royaume-Uni jusqu’où il veut aller là-dessus », a-t-il déclaré lors d’un événement en ligne organisé par le conservateur libéral. think tank Bright Blue.

«Il nous appartiendra de juger dans quelle mesure il viole ce principe de règles du jeu équitables et si tel est le cas, il y a des mécanismes dans le traité, dans l’accord, qui nous permettent de discuter et éventuellement de parvenir à un accord, » il ajouta. «En l’absence de compréhension, des mesures de représailles peuvent être appliquées des deux côtés.»