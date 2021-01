L’Italien Conte remporte le vote de confiance à faible marge

ROME – Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a remporté mardi le soutien de la chambre haute du parlement, le laissant accroché au pouvoir mais avec un gouvernement minoritaire affaibli.

Conte a remporté la majorité lors d’un vote de confiance au Sénat, mais n’a pas obtenu la majorité absolue.

Après des semaines de luttes intestines, l’ancien Premier ministre Matteo Renzi a déclenché le vote, retirant son parti centriste Italia Viva de la coalition au pouvoir et plongeant l’Italie dans le chaos politique. Renzi a blâmé les différences sur le plan de relance économique du pays après le coronavirus.

Conte, qui n’est pas membre d’un parti politique mais dirige une coalition du mouvement anti-établissement 5Star et du Parti démocrate de gauche, a remporté le vote du Sénat par 156 voix contre 140, après avoir appelé les sénateurs à assurer la stabilité alors que le pays se débat grâce à un crise économique et sanitaire. Il avait besoin de 161 voix pour une majorité absolue. La plupart des sénateurs d’Italia Viva de Renzi se sont abstenus, ce qui était essentiel pour la survie de Conte.

Plus tôt mardi, Conte a lancé un appel émotif aux sénateurs, plaidant pour leur soutien et affirmant qu’une crise politique à cette époque était «incompréhensible» pour les Italiens ordinaires. «Ce pays mérite qu’un gouvernement cohésif travaille pour sa population et favorise une reprise économique. Il y a beaucoup de travail urgent à faire… pour rendre le pays sûr et le sortir de la pandémie.

Il a appelé les législateurs des «forces pro-européennes, libérales et socialistes» à travailler ensemble contre les partis nationalistes, offrant d’introduire un système de représentation proportionnelle qui aiderait les petits partis centristes et a fait allusion à un remaniement ministériel.

Le vote supprime la menace immédiate qui pèse sur sa position, mais il devra probablement élargir sa majorité en persuadant les sénateurs d’Italia Viva et les indépendants de rejoindre la coalition au pouvoir. Conte était soutenu par des sénateurs sans alignement politique ainsi que par deux sénateurs du parti Forza Italia de Silvio Berlusconi et un de Italia Viva.

L’analyste politique Wolfango Piccoli de Teneo a déclaré que Conte dirigeait désormais «un arrangement de gouvernement extrêmement précaire qui risquerait de s’effondrer à tout vote de division dans les prochains mois.

«L’élaboration des politiques est appelée à devenir encore plus compliquée car le gouvernement se trouvera souvent à la merci de la bienveillance de l’opposition», a déclaré Piccoli.

Daniele Albertazzi, chercheur en politique européenne à l’Université de Birmingham, a déclaré que le gouvernement était resté «très faible».

«Conte devra peut-être retourner parler à Renzi», dit-il.