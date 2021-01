Covid-19: le gouvernement défend le coût du contrat de vaccin avec les généralistes et les pharmaciens

Le gouvernement a été contraint d’abandonner jeudi son intention de reprendre les cours pour des milliers d’enfants ayant des besoins supplémentaires, après que les syndicats aient rejeté leur demande de réouverture des écoles.

L’Organisation nationale irlandaise des enseignants (INTO) et Fórsa, qui représente les assistants spécialisés, ont déclaré que les efforts visant à rassurer leurs membres sur le fait qu’il était sûr pour les écoles d’ouvrir des services limités aux élèves avaient «échoué».

Les deux syndicats ont exhorté hier soir le gouvernement à reporter la reprise de l’éducation spéciale jusqu’à ce que «de nouvelles discussions puissent aboutir à de meilleures mesures de sécurité, y compris le dépistage de Covid, conduisant à la reprise de tous les services scolaires».

Un porte-parole du ministère de l’Éducation a confirmé que les écoles et classes spéciales resteraient fermées et a déclaré que la position des syndicats était «regrettable».

Il a réaffirmé que les experts de la santé publique estimaient que les classes spéciales et les écoles pouvaient être ouvertes en toute sécurité.

Les organisations de défense des enfants ayant des besoins supplémentaires ont déclaré que leurs familles avaient été «presque complètement oubliées» lors des conversations sur la réouverture de l’école, a-t-il déclaré.

Auparavant, après que le Cabinet eut été informé de la question, un ministre avait fait remarquer que si les syndicats refusaient de coopérer au retour de l’éducation spécialisée, ils seraient le seul groupe de travailleurs de première ligne à refuser de retourner au travail.

De nouveaux chiffres mardi soir de l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) ont montré que le taux d’infections quotidiennes continue de baisser, avec 2 001 nouveaux cas signalés. Cependant, le nombre quotidien le plus élevé de décès depuis le début de la pandémie a également été enregistré, les responsables faisant état de 93 autres décès.

Livraison

Ailleurs, un plan du ministre de la Santé Stephen Donnelly visant à accélérer la livraison du vaccin AstraZeneca a été porté un coup dur après que la Commission européenne a confirmé que les doses ne peuvent pas être délivrées aux États membres avant l’autorisation de l’Agence européenne des médicaments.

Interrogé sur le déploiement anticipé de l’AstraZeneca mardi soir, M. Donnelly a déclaré qu’il s’agissait d’une «demande ambitieuse» de se ravitailler tôt, et qu’il faudrait convenir à la fois de l’entreprise et de la Commission européenne, car «il devrait être fait sur une base européenne ».

Le Cabinet a également été informé mardi que les équipes de vaccination devront peut-être revoir les maisons de retraite, car un nombre croissant d’établissements de soins de longue durée subissent des épidémies de Covid-19. Les autorités visent à délivrer 43 000 doses à 367 maisons de retraite cette semaine, ce qui signifie que la majorité des résidents et du personnel auront reçu leur première dose d’ici la fin de la semaine.

Des sources du Cabinet ont déclaré que d’ici la fin du mois de mars, le «profil de risque» du pays aura «considérablement changé», donnant l’espoir que l’Irlande pourrait commencer à sortir des restrictions les plus strictes au printemps.

Coût

Le gouvernement a défendu le coût de l’accord avec les médecins généralistes et les pharmaciens pour administrer le vaccin, qui pourrait atteindre plus de 90 millions d’euros. Les généralistes et les pharmaciens doivent recevoir 60 € pour deux vaccins, tandis qu’au Royaume-Uni, les médecins et les pharmaciens seront payés 25 £. Un porte-parole du gouvernement a déclaré que le coût n’était pas un problème et que le programme serait d’une «très bonne» valeur.

«Tout le monde est très content de l’accord», a-t-il déclaré.

Le Cabinet aurait également discuté des données cliniques émergentes d’Israël, un pays avec l’un des déploiements de vaccination les plus rapides.

Il est entendu que certains ministres ont exprimé leur inquiétude que, malgré le fait qu’Israël mène la charge sur les vaccins, le nombre de cas continue d’augmenter, avec 10 000 nouvelles infections quotidiennes enregistrées ce lundi.

Les dirigeants de l’UE organiseront un appel vidéo jeudi pour discuter de la coordination de la réponse à la pandémie, en particulier sur les programmes de vaccination.

La commission a appelé les États membres de l’UE à délivrer des certificats de vaccination à chaque personne qui reçoit le vaccin, et à ce que ces certificats soient mutuellement reconnus dans l’Union.

Cela ouvrirait la porte à certains gouvernements pour choisir d’alléger les restrictions pour les personnes qui ont reçu le vaccin, par exemple, en leur permettant de sauter les exigences de quarantaine ou de test.