Joe Biden l’homme du moment américain avec un message d’espoir et d’unité

Après toutes les récriminations, les allégations sans fondement de fraude électorale, la colère bouillonnante qui a abouti à un assaut contre le Capitole américain, l’Amérique a inauguré mercredi une nouvelle ère politique.

Peu avant midi, le président Joe Biden a placé sa main sur une Bible familiale gravée d’une croix celtique et a prêté serment d’exécuter fidèlement la fonction de président.

Sur les marches mêmes où une foule militante a pris d’assaut le Capitole américain deux semaines plus tôt, un nouveau président a prêché un message d’unité.

«La volonté du peuple a été entendue et la volonté du peuple a été écoutée», a-t-il dit, à la foule silencieuse de dignitaires rassemblés sous lui, et aux millions d’autres qui ont regardé chez eux.

«La démocratie est précieuse. La démocratie est fragile. À cette heure, mes amis, la démocratie a prévalu », a-t-il déclaré, sa voix douce étant un baume apaisant pour une nation encore secouée par la fin violente de la présidence Trump.

Toute la matinée, les invités s’étaient rassemblés au pied du Capitole, les troupes lourdement armées un rappel troublant qu’il s’agissait d’une inauguration pas comme les autres. Des responsables de l’administration entrants comme le secrétaire d’État Antony Blinken ont discuté avec Pete Buttigieg, qui deviendra bientôt la première personne ouvertement gay à occuper un poste au sein du cabinet en Amérique.

Derrière eux, le National Mall, étrangement vide de monde, s’étendait jusqu’au Lincoln Memorial, les rangées symétriques de drapeaux flottant offrant une démonstration éblouissante de courage.

Inauguration de Joe Biden: en images Regardez ici

L’hiver Nuits Un festival de conversation, de culture et d’idées de The europe-infos.fr

Lun, 25 janvier-ven 29 janvier

ACHETER DES BILLETS MAINTENANT

Fièrement sponsorisé par



Une brève rafale de neige est tombée alors que la nouvelle ondulait dans la foule que le président élu Biden avait quitté la cathédrale Saint-Matthieu et était en route vers le Capitole.

Lady Gaga et le président Joe Biden s’expriment au Capitole américain à Washington. Photographie: Greg Nash / POOL / AFP via Getty Images



Au moment où Lady GaGa, resplendissante dans une jupe rouge, avait interprété l’hymne national, le côté ouest du Capitole était baigné de soleil.

Vice-président Harris

L’histoire a été faite lorsque Kamala Harris est devenue la première femme, et la première personne d’origine asiatique et afro-américaine, à être assermentée en tant que vice-présidente. À juste titre, la juge de la Cour suprême Sonia Sotomayor, la première membre hispanique de la cour, a prêté serment.

Alors que M. Biden commençait à parler, il n’a pas craint les problèmes auxquels la nation était confrontée. «Peu de gens dans l’histoire de notre pays ont été plus mis au défi ou ont trouvé une période plus difficile ou plus difficile que celle dans laquelle nous sommes maintenant», a-t-il déclaré. Sans parler de son prédécesseur, il a déclaré: «nous devons rejeter la culture dans laquelle les faits eux-mêmes sont manipulés et même fabriqués».

Mais il a offert une vision d’espoir, en parlant de «la voie uniquement américaine – agitée, audacieuse, optimiste» et a appelé ses compatriotes américains à «jeter nos vues sur la nation que nous pouvons être».

«Nous devons mettre fin à cette guerre incivile qui oppose le rouge au bleu, le rural contre l’urbain, le conservateur contre le libéral», a-t-il imploré. «Nous pouvons le faire si nous ouvrons nos âmes au lieu d’endurcir nos cœurs. Si nous faisons preuve d’un peu de tolérance et d’humilité, et si nous sommes prêts à nous mettre à la place de l’autre personne.

«Il n’y a pas de compte de ce que le sort vous réserve», a poursuivi le nouveau président, un clin d’œil à sa propre expérience de chagrin personnel, mais aussi peut-être à son propre parcours politique.

50 ans de voyage

Près de 50 ans après son entrée au Sénat, il n’y avait rien d’inévitable dans un président Biden. Après avoir servi huit ans en tant que vice-président, et avec deux offres présidentielles infructueuses derrière lui, beaucoup pensaient qu’il avait combattu son dernier combat politique.

La poète Amanda Gorman (22 ans) lit un poème lors de l’inauguration présidentielle. Photographie: Patrick Semansky / POOL / AFP via Getty Images



Mais, comme il l’a dit à plusieurs reprises, les commentaires de Donald Trump après la marche pour la suprématie blanche de Charlottesville en 2017 l’ont incité à envisager une dernière course. Alors qu’il luttait pendant les premiers jours de la primaire démocrate il y a à peine un an, beaucoup se demandaient si Joe Biden était la personne du moment. Personne ne remettait cela en question mercredi.

Alors que le nouveau président et le vice-président visitaient le cimetière d’Arlington, leur premier engagement officiel, ils étaient accompagnés des anciens présidents Obama, Bush et Clinton. L’absence de Trump a été notée, mais pas surprenant. Il semblait que Washington et l’Amérique avaient déjà évolué.

Au lieu de cela, il a fallu les paroles d’Amanda Gorman, 22 ans, pour capturer l’état fragile du pays alors qu’elle clôturait la cérémonie d’inauguration par une récitation de son poème The Hill We Climb.

«Le jour venu, nous nous demandons: où trouver la lumière dans cette teinte sans fin? . . . D’une manière ou d’une autre, nous le faisons. D’une manière ou d’une autre, nous avons résisté et avons été témoins d’une nation qui n’est pas brisée, mais simplement inachevée.