Miriam Lord: Retour à l’école pour Josepha Madigan, spécialiste de la fièvre aphteuse

Après un petit-déjeuner impulsif sur une montagne de Weetabix, Norma Foley, excitée, a entamé son dernier «engagement» avec les «partenaires de l’éducation» comme un coin de Kerry de retour en mission de vengeance.

«Incroyablement malhonnête» a fulminé le ministre de l’Éducation à la radio du matin, glissant dans un tacle croquant sur John Boyle, chef de l’Organisation nationale irlandaise des enseignants (INTO).

Parce que c’est une situation délicate, évidemment.

«Tenez-moi les épinards!» cria Josepha Madigan en prenant d’assaut les ondes pour décrocher une place dans le prochain spectacle. Dans sa hâte, la ministre de l’Éducation (junior) a trébuché et a atterri avec son pied dans sa bouche. C’était malheureux car Josepha a récemment extrait ses tootsies du même lieu de repos après avoir offensé par inadvertance la semaine dernière avec un mot maladroit.

Quelques heures plus tard, elle a réussi à sauter dans le Dáil pour effectuer une seconde extraction à travers des énigmes.

Plus tôt, Norma est apparue sur Morning Ireland et a rapidement entamé une dispute peu engageante avec une section importante de ses partenaires éducatifs bien-aimés: les syndicats. Une divergence d’opinion a éclaté entre elle et l’homme de l’INTO, qui a déclaré que son organisation ne conseillait pas aux enseignants de ne pas retourner dans les salles de classe si les écoles pour besoins spéciaux étaient rouvertes.

«Eh bien, je pense que c’est incroyablement malhonnête de la part de M. Boyle», a soufflé le ministre, qui a été interrogé immédiatement après. «C’est une question de profond regret que les syndicats n’aient pas accepté les conseils de santé publique.»

Ensuite, la ministre d’État a donné suite à Today avec Claire Byrne, soutenant sa collègue senior et exprimant également sa déception face à la «position déraisonnable» des syndicats.

Nécessitant des engagements prudents

Mais Josepha ne s’est pas arrêté là. Elle a comparé les circonstances très difficiles auxquelles sont confrontés les enfants ayant des besoins supplémentaires et leurs familles alors que leurs écoles restent fermées au sort des enfants vulnérables dans les foyers pour mères et bébés.

Parce que c’est une situation délicate, nécessitant un engagement prudent de tous les partenaires de l’éducation.

Mais ce sont les professeurs pour vous – aussi mauvais que les pires des mauvaises nonnes de l’époque.

Leurs représentants étaient indignés.

Nous verrons votre ministre « incroyablement malhonnête » et vous souleverons une « offensive grossière », a déclaré l’INTO, exigeant des excuses immédiates pour « ses commentaires insensibles ce matin, comparant les questions d’éducation spéciale aux foyers maternels et infantiles ».

L’opposition, faisant son travail, a été indignée au nom des enseignants. Ceci, après avoir passé deux heures mercredi matin indigné au nom des étudiantes infirmières et sages-femmes. Le Sinn Féin a déposé une motion demandant qu’ils soient rémunérés équitablement pour leur travail dangereux et exigeant.

Le ministre de la Santé, Stephen Donnelly, avait l’air complètement dégoûté derrière son masque des services d’urgence alors que les DT faisaient la queue pour fustiger le gouvernement pour son traitement médiocre des étudiants qui sont «en première ligne de la ligne de front», comme l’a dit Holly Cairns des sociaux-démocrates.

Il n’y a pas eu de répit pendant les questions des dirigeants, car la colère envers les infirmières a cédé la place à la colère face au traitement des enseignants, deux groupes que les gouvernements aiment garder gentils.

Écoles à besoins spéciaux

Toutes les parties ont convenu que le meilleur résultat est que les écoles pour besoins spéciaux ouvrent le plus tôt possible, mais c’est là que le Taoiseach s’est séparé de ses homologues qui ont blâmé une troisième tentative infructueuse de réouverture carrément aux pieds de son gouvernement et de ses ministres. Foley et Madigan.

«Vous vous êtes brouillé à la dernière minute pour mettre sur pied un plan et il s’est effondré», lui a dit Mary Lou McDonald, invoquant un manque de préparation et de consultation.

Elle a dit que Norma Foley avait fait «une grande promesse» au sujet des écoles mais n’avait pas fait le travail pour la tenir. Au lieu de cela, lorsque sa dernière tentative a échoué mardi soir, elle a réagi en «pointant du doigt et en cherchant à devenir un bouc émissaire des assistants spécialisés».

Quant à Josepha Madigan, sa contribution au fiasco n’a pas été «simplement crasse et désemparée, mais une vaine tentative de rejeter le blâme».

Ce que Josepha a dit était complètement déconcertant pour quiconque ne savait pas pourquoi elle venait s’excuser

Micheál Martin, encore une fois, a été déçu par Mary Lou. «Trop partisan et trop politique», soupira-t-il, pas pour la première fois.

Mais pas de consultation? Comment pouvait-elle se lever et dire quelque chose comme ça? Se demanda Micheál, la voix remontant avec nostalgie d’une octave de Liège. Le Taoiseach avait l’air blessé. «C’est tellement faux.»

Mais il s’est déplacé pour apaiser la consternation causée par les paroles de combat de Foley à la radio. Il a souligné sa conviction que les dirigeants syndicaux ont agi de bonne foi et ont été sincères lorsqu’ils ont annoncé la semaine dernière que les écoles ouvriraient. «Sans attribuer le blâme à qui que ce soit», il a compris comment la récente augmentation alarmante du nombre de Covid a déclenché une «anxiété réelle et authentique» parmi les enseignants.

«Jusqu’à présent, tout le voyage a été partagé entre les partenaires de l’éducation et cet engagement se poursuivra», a-t-il indiqué d’une voix apaisante au múinteoirí mécontent.

Un peu emporté

Arragh tant pis Norma et Josepha. Ils se sont juste un peu emportés.

Aodhán Ó Ríordáin du Labour ne leur a pas coupé le souffle, disant que le Taoiseach devra maintenant ramasser les morceaux après le commentaire «profondément inutile» et «de mauvaise humeur» de Foley et Madigan. Ils ont perdu le contrôle de la situation et celle-ci doit maintenant être «désescaladée».

Norma doit subir une désescalade jeudi. Josepha Madigan a cherché à expier rapidement sa dernière gaffe verbale, se glissant de manière inattendue dans le Dáil mercredi après-midi pour corriger le record et s’excuser sur le doublé.

Il a été présenté par le Ceann Comhairle comme «une explication personnelle à la Chambre». Les DT peuvent faire cela en vertu de l’article 65 du Règlement, semble-t-il.

Ce que Josepha a dit était complètement déroutant pour quiconque ignorait pourquoi elle venait s’excuser.

«Je souhaite corriger le compte rendu de la Chambre par rapport au contexte d’un mot que j’ai utilisé jeudi après-midi dernier en parlant d’élèves sans besoins éducatifs particuliers. Le mot n’était pas approprié et je ne l’ai pas utilisé intentionnellement et ce n’était pas ce que je voulais dire. Et bien que je me sois excusé publiquement jeudi dernier, je souhaite le répéter aujourd’hui sur le parquet de cette Assemblée.

Le mot qu’elle a utilisé était «normal». Les excuses publiques à l’époque étaient sur Twitter.

Un autre mea culpa opaque a suivi.

«Et dans ce contexte, je tiens également à préciser que mes commentaires antérieurs sur les médias et mentionnés dans cette Assemblée aujourd’hui, concernaient la prise en charge de nos plus vulnérables dans notre société, à savoir les enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux. Je ne voulais rien dire de plus et à aucun moment je ne comparerais ces deux situations très différentes.

Son évitement du mot offensant «normal» était probablement pour le mieux. Les étudiants sans besoins éducatifs spéciaux ne sont pas non plus normaux.

Expliquer aurait pu s’avérer trop difficile pour Josepha, spécialiste de la fièvre aphteuse.