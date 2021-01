Le Portugal ferme des écoles pour enrayer la flambée des coronavirus

LISBONNE – Le gouvernement portugais a annoncé jeudi la fermeture d’écoles et d’universités dans le but d’endiguer une résurgence du COVID-19 qui a propulsé le pays en tête du classement mondial des infections.

«Malgré les efforts extraordinaires déployés par les écoles pour fonctionner normalement pendant cette crise… le principe de précaution signifie que nous devons interrompre toute activité d’enseignement pendant les 15 prochains jours», a déclaré le Premier ministre António Costa.

«Nous avons un devoir civique encore plus grand de respecter le verrouillage maintenant, afin que les enfants puissent retourner à l’école rapidement», a-t-il déclaré.

Costa a déclaré que la décision était due à la croissance de la nouvelle souche de coronavirus très contagieuse identifiée au Royaume-Uni le mois dernier. Il représente désormais 20% des cas au Portugal et pourrait atteindre 70% dans les semaines à venir, a-t-il prévenu.

Mercredi, la nation aux 10 millions d’habitants a enregistré 14 647 nouveaux cas, le pire depuis le début de la pandémie. Les tarifs quotidiens de plus de 10 000 sont devenus la norme depuis le Nouvel An.

L’Église catholique romaine du Portugal a également annoncé qu’elle suspendait les services religieux à partir de samedi.

La semaine dernière, Costa a exclu l’éducation d’un nouveau verrouillage national, affirmant qu’il ne «sacrifierait pas la génération actuelle d’étudiants». La flambée des taux d’infection l’a contraint à changer de cap.

Les hôpitaux ont du mal à faire face. Le taux de mortalité a doublé en deux semaines, avec neuf décès dus au COVID-19 toutes les heures au cours des trois derniers jours.

«En un seul quart de travail de 12 heures, je n’ai jamais vu autant de gens mourir», a publié sur Facebook lundi Ricardo Baptista Leite, médecin et législateur de l’opposition de centre-droit, après avoir travaillé dans le service des coronavirus d’un hôpital près de Lisbonne. .

«La douleur et la souffrance sont indescriptibles. Le sentiment d’impuissance parce que nous ne pouvons pas faire plus », a déclaré Baptista Leite, qui a fait campagne pour un verrouillage plus strict. «C’est un scénario de guerre et nous perdons.»

Beaucoup attribuent la résurgence du virus à la décision du gouvernement d’assouplir les restrictions de distanciation sociale à Noël. Costa a également été critiqué pour sa lenteur de réponse. Le verrouillage national annoncé la semaine dernière excluait les tribunaux, les services religieux et le football de haut niveau, ainsi que les écoles.

Cet article fait partie de POLITICOService de police premium: Pro Health Care. De la tarification des médicaments, de l’EMA, des vaccins, de la pharmacie et plus encore, nos journalistes spécialisés vous tiennent au courant des sujets qui régissent l’agenda de la politique de santé. Email [email protected] pour un essai gratuit.