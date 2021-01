Décès d’un camion dans l’Essex: des membres d’un gang irlandais-roumain emprisonnés jusqu’à 27 ans

Les deux chefs d’un gang de passeurs irlandais-roumains responsables de la mort de 39 Vietnamiens étouffés dans un conteneur réfrigéré scellé ont été condamnés à des peines de prison de 27 et 20 ans.

Ronan Hughes (41 ans), qui dirigeait une entreprise de transport et organisait les camions et les chauffeurs pour transporter les migrants, a été condamné à 20 ans à Old Bailey à Londres vendredi. Il a plaidé coupable l’année dernière à 39 chefs d’accusation d’homicide involontaire coupable et de complot en vue de faire entrer des personnes dans le pays illégalement.

Hughes, un transporteur de Co Armagh, a alterné entre les expéditions légitimes de gaufres, de boissons gazeuses et de vin depuis des entrepôts à travers l’Europe et la contrebande illégale d’alcool, de cigarettes et de personnes.

Son co-conspirateur Gheorghe Nica (43 ans), un mécanicien de camion roumain qui a aidé à coordonner le transport des migrants, et qui a été reconnu coupable l’année dernière d’homicide involontaire et de trafic de personnes, a été condamné par le juge Sweeney à 27 ans de prison.

Maurice Robinson (26 ans), le chauffeur de camion d’Irlande du Nord qui a récupéré le conteneur contenant les 39 personnes du port d’Essex en octobre 2019, et a également plaidé coupable l’année dernière d’homicide involontaire coupable et de trafic de personnes, a été condamné à 13 ans et quatre mois.

Il a été payé 25000 £ en espèces pour récupérer le conteneur – des frais de 1500 £ par migrant – et Hughes avait été chargé par Hughes d’ouvrir la remorque du camion pour donner l’air aux migrants peu de temps après l’avoir récupéré aux quais de Purfleet, mais a constaté qu’ils étaient tous mort. Il a attendu 20 minutes avant d’appeler les services d’urgence.

Un nuage de vapeur qui a émergé de la remorque, capturé par la vidéosurveillance, «a révélé une grande quantité de chaleur qui était encore à l’intérieur de la remorque», a déclaré le juge.

Hommes, femmes et enfants

Les victimes étaient 28 hommes, huit femmes et trois enfants, dont deux âgés de 15 ans. Lorsqu’il est devenu évident que l’oxygène était insuffisant, ils ont tenté désespérément de s’échapper par le toit du conteneur et ont tenté d’appeler les services d’urgence au Vietnam.

Alors qu’ils commençaient à mourir à l’intérieur du conteneur sombre, où la température était montée à 38,5 degrés, ils ont enregistré des messages d’adieu pour leurs proches. Ils sont morts «d’une mort atrocement lente», a déclaré le juge, d’asphyxie et d’hyperthermie, ou de surchauffe.

Sweeney a déclaré qu’il y avait un besoin de peines dissuasives parce que «le contrôle de l’immigration, qui affecte le tissu social de notre pays, notre économie et notre sécurité est un domaine de préoccupation publique considérable.

Le chauffeur de camion Eamonn Harrison (24 ans), également d’Irlande du Nord, qui a recueilli les migrants dans le nord de la France et qui a conduit le conteneur, a été reconnu coupable de trafic de personnes et de 39 chefs d’homicide involontaire coupable en décembre. Il a été condamné à 18 ans de prison.

Les quatre accusés accusés d’homicide involontaire coupable ont tous déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de nuire aux victimes, mais le juge a noté que le complot avait été commis pour un gain financier.

Christopher Kennedy (24 ans), un autre chauffeur de camion d’Irlande du Nord qui a été impliqué dans de précédentes courses de trafic de personnes amenant des migrants vietnamiens d’Irlande du Nord, a été condamné à sept ans.

Le procès a révélé pour la première fois une opération complexe et lucrative qui a amené illégalement des Vietnamiens au Royaume-Uni pendant des années. Chaque passager a payé des passeurs entre 10 000 et 13 000 £ pour être amenés du nord de la France. L’accusation a qualifié le complot de trafic de personnes de «sophistiqué, de longue date et rentable».

Valentin Calota (38 ans), un camionneur roumain, qui a récupéré les migrants au point de dépôt des camions dans l’Essex et les a conduits à Londres lors d’un envoi précédent, a été condamné à quatre ans et demi. Alexandru Hanga (28 ans), qui a joué un rôle similaire à une occasion en octobre 2019 et qui a plaidé l’année dernière coupable de complot en vue d’aider à une migration illégale, a été condamné à trois ans de prison. – Nouvelles et médias du gardien