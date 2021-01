Coronavirus: 52 décès supplémentaires et 2371 cas alors que le plan de vaccination de l’UE connaît un nouveau revers

52 autres décès de patients atteints de Covid-19 ont été signalés par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) vendredi soir.

Cela porte à 2 870 le nombre total de décès dans la pandémie.

Le Nphet a également signalé 2 371 autres cas de la maladie, portant à 184 279 le total enregistré à ce jour.

Vendredi après-midi, 1 931 patients atteints de Covid-19 ont été hospitalisés, dont 219 en soins intensifs. Il y a eu 78 hospitalisations supplémentaires au cours des dernières 24 heures.

Les derniers chiffres viennent au milieu d’un nouveau coup porté au plan de déploiement des vaccins de l’UE alors qu’AstraZeneca a déclaré que les livraisons initiales du vaccin qu’elle développe avec l’Université d’Oxford ne correspondront pas aux volumes ciblés en raison d’un problème de production.

« Les volumes initiaux seront inférieurs aux prévisions initiales en raison de la réduction des rendements sur un site de fabrication de notre chaîne d’approvisionnement européenne », a déclaré un porte-parole de la société dans un communiqué écrit, refusant de fournir des détails.

Vendredi également, le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que la nouvelle variante anglaise de Covid-19 pourrait être associée à un niveau de mortalité plus élevé.

«Nous avons été informés aujourd’hui qu’en plus de se propager plus rapidement, il apparaît également maintenant qu’il existe des preuves que la nouvelle variante – la variante qui a été découverte pour la première fois à Londres et dans le sud-est (de l’Angleterre) – pourrait être associée à un une mortalité plus élevée », a-t-il déclaré lors d’un point de presse.

Cependant, il a déclaré que les preuves montraient que les deux vaccins utilisés au Royaume-Uni étaient efficaces contre lui.

Sur les nouveaux cas dans la République, 757 étaient à Dublin, 237 à Cork, 154 à Waterford, 123 à Wexford et 114 à Louth, les 986 cas restants étant répartis dans tous les autres comtés.

L’âge médian des cas est de 40 ans et 57% ont moins de 45 ans.

L’incidence de la maladie sur 14 jours est tombée à 1 017 cas pour 100 000 habitants à l’échelle nationale. Monaghan a la plus forte incidence de comté, suivie de Waterford et Louth.

Le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, a reconnu que les restrictions en cours étaient très difficiles pour les gens, mais a ajouté que «grâce au travail acharné et au sacrifice de la grande majorité des gens, nous commençons à voir les premiers signes d’une prévalence plus faible de la maladie dans la population. ».

«Le strict respect des mesures de santé publique est la clé pour faire de réels progrès en termes d’aplatissement de la courbe et d’abaissement des tendances actuelles dans nos hôpitaux et USI.

Le Dr Holohan a déclaré que le processus de recherche-test-trace-isolat était essentiel pour contrôler la propagation des infections. Cependant, «nos données nous disent que pour un tiers des personnes, il s’écoule quatre jours ou plus entre le moment où elles éprouvent les premiers symptômes de Covid-19 et le moment où elles sont testées». Il a exhorté les gens à contacter leur médecin généraliste dès que les symptômes apparaissent, afin que les contacts puissent être retracés et que d’autres infections puissent être évitées.

«Ce week-end, nous avons besoin que tout le monde garde le cap en se lavant les mains, en couvrant la toux, en se couvrant le visage et en gardant une distance de 2 mètres. Afin de prendre soin les uns des autres, nous devons tous rester à la maison, sauf pour des raisons essentielles, afin de minimiser la propagation du Covid-19 à nous-mêmes et à nos proches.

Décès dans les foyers de soins

Alors que Nphet continue de mettre à jour ses chiffres quotidiens, le HSE a confirmé que 13 décès avaient été enregistrés lors d’une épidémie de Covid-19 dans une maison de soins infirmiers du nord de Dublin avec un «nombre significatif» de résidents et de personnel infectés.

Quelque 11 des décès survenus à l’unité de soins infirmiers communautaires de Lusk, gérée par le HSE, concernaient des résidents dont la maladie à coronavirus avait été confirmée.

Le HSE a déclaré qu’un nombre important de patients et de membres du personnel de la maison de soins infirmiers «restent touchés par Covid-19 et que toutes les mesures sont en place pour les soutenir en ce moment.

Il est également apparu qu’il y avait eu une épidémie de Covid-19 dans un hôpital de Killarney où le programme de vaccination pour la région de Cork-Kerry a été lancé début janvier.

Plusieurs membres du personnel et la plupart des patients de l’hôpital communautaire de Killarney ont été testés positifs pour Covid-19. Le programme a été lancé avant que les résultats des tests de routine du personnel, effectués en même temps, ne soient connus.

Bon nombre des quelque 12 patients de l’hôpital communautaire, connu localement sous le nom d’hôpital de district, se sont maintenant rétablis. Cependant, le niveau du personnel atteint de la maladie présente d’énormes défis.

Cork Community Healthcare dit qu’il ne commentera aucun hôpital individuel. Cependant, une porte-parole a déclaré qu’il était soumis à une forte pression en raison du nombre d’épidémies dans les établissements résidentiels, y compris les hôpitaux communautaires de la région.

Elle a renouvelé son appel à tout personnel de santé disponible qui ne serait pas dans le secteur pour qu’il les contacte pour l’aider.

Interrogé sur la situation à Killarney, avec le déploiement du vaccin avant que les résultats des tests ne soient connus, le HSE a déclaré dans un communiqué qu’il n’y avait «aucune preuve» de risque, à condition que la personne administrant le vaccin se porte bien.

À l’heure actuelle, il y a 49 éclosions dans des établissements résidentiels à Cork et au Kerry, un chiffre qui comprend les maisons de soins infirmiers, les hôpitaux communautaires, les centres d’invalidité et les services de santé mentale.

Le niveau de maladie et de congés du personnel pour des raisons liées à Covid posait «un défi de taille», a ajouté la porte-parole.