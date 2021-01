Covid-19: Des restrictions plus strictes sur les voyages internationaux à l’étude

Les ministres envisageront la semaine prochaine de restreindre les arrivées d’Afrique du Sud et du Brésil, en plus d’une surveillance plus étroite de la quarantaine des Irlandais chez eux, alors que les pays d’Europe s’emploient à restreindre les voyages internationaux.

L’Équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) a également indiqué que les restrictions actuelles devraient être prolongées jusqu’à la fin du mois de février, sapant les espoirs d’une réouverture du secteur de la construction au début du mois prochain.

Des sources prévoient que les restrictions seront prolongées au moins jusqu’à la fin de février, bien que le gouvernement espère que certains éléments de l’éducation, en particulier l’éducation spéciale, pourront rouvrir le mois prochain. On espère également qu’une réouverture partielle de la construction sera possible plus tard dans le mois.

Une gamme d’options sur des restrictions de quarantaine plus strictes, y compris des modifications du régime des visas, a été discutée par de hauts responsables vendredi avant une réunion du sous-comité Covid du Cabinet lundi. Mais il est clair qu’un resserrement des restrictions est en cours.

Bien qu’il existe des doutes persistants au niveau supérieur quant à l’efficacité et à l’applicabilité d’une quarantaine obligatoire générale, les arrivées d’Afrique du Sud et du Brésil, ainsi que d’autres pays d’Amérique du Sud, peuvent néanmoins être confrontées à une période de quarantaine hôtelière si une interdiction totale n’est pas poursuivie. Des sources ont déclaré que cette approche permettrait à l’État de «tester» comment un tel système fonctionnerait.

Voyage non essentiel

On s’attend également à ce que l’application par la Garda de l’interdiction des voyages non essentiels soit renforcée sur les liaisons vers l’aéroport de Dublin.

Au milieu des craintes croissantes des gouvernements de l’UE concernant de nouvelles variantes de la maladie, Taoiseach Micheál Martin a indiqué vendredi que d’autres restrictions étaient en route et que le verrouillage actuel serait prolongé et réexaminé toutes les quatre semaines.

Interrogé vendredi sur de nouvelles restrictions de voyage, M. Martin a déclaré que les fonctionnaires travaillaient sur des propositions mais que la zone de voyage commune avec le Royaume-Uni était une «complication» pour toute nouvelle restriction.

M. Martin a déclaré que la frontière avec l’Irlande du Nord ne pouvait pas être scellée et qu’une approche «à deux îles» – avec la République et le Royaume-Uni adoptant des exigences et des restrictions communes pour les voyageurs entrants – «pourrait être poursuivie». Mais il a minimisé les informations selon lesquelles une telle approche était imminente, affirmant plutôt que les contacts avec le gouvernement britannique étaient «très exploratoires et très embryonnaires».

Un porte-parole du ministre de la Santé Stephen Donnelly a déclaré qu’il «était d’avis depuis un certain temps que des mesures plus strictes sur les voyages internationaux entrants sont nécessaires», y compris «le potentiel de nouvelles mesures et également une application plus robuste des mesures existantes».

Alors que l’UE se prépare à proposer de nouvelles restrictions de voyage, certains États membres avancent de manière indépendante. Vendredi, la Belgique a annoncé l’interdiction de tous les voyages non essentiels à destination et en provenance du pays jusqu’en mars.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré lors d’une conférence de presse que le pays «pourrait avoir besoin d’aller plus loin pour protéger nos frontières». Il a également déclaré que la variante B117 détectée dans le Kent, qui représente désormais 60 pour cent des nouveaux cas dans la République, «peut être associée à un degré de mortalité plus élevé».

Approche « à deux îles »

Lorsqu’on lui a demandé si une approche «à deux îles» pouvait «fonctionner de manière réaliste», M. Martin a déclaré: «Elle pourrait être poursuivie. Il y a beaucoup de problèmes de mise en œuvre et de livraison à ce sujet. »

M. Martin a déclaré que le gouvernement restait en discussion avec les partenaires de l’éducation sur la réouverture de l’éducation spéciale «dès que possible». Les sources gouvernementales sont optimistes quant au fait qu’au moins une partie de l’enseignement spécial pourrait ouvrir la semaine prochaine, ou au plus tard la semaine suivante.

Pendant ce temps, de nouveaux doutes sont apparus sur le calendrier de livraison du vaccin AstraZeneca, qui a changé la donne. La société a déclaré à la Commission européenne qu’il y aurait des retards dans la livraison du vaccin par rapport aux prévisions pour le premier trimestre de l’année.

Dans les hôpitaux, la capacité des unités de soins intensifs est de plus en plus préoccupée ce week-end. Le personnel de l’hôpital universitaire de Cork a été invité à se porter volontaire pour des quarts de travail pour fournir des soins intensifs vendredi soir alors que l’hôpital était frappé par des absences du personnel en raison de Covid-19. Le HSE a déclaré que les patients étaient transférés de l’ouest du pays vers les unités de soins intensifs des hôpitaux de Dublin, et des sources ont déclaré qu’il y aurait probablement plus de transferts ce week-end et la semaine prochaine.

Vendredi soir, 52 décès supplémentaires liés au coronavirus ont été signalés dans l’État, ainsi que 2371 autres cas confirmés.