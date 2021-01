Chris Johns: Si cela doit être le dernier verrouillage, cela doit fonctionner

Face à des questions difficiles, l’astuce politique standard est de fournir une réponse à la question non posée; dire une vérité sans rapport avec l’enquête initiale de l’interlocuteur.

Lorsqu’on leur a demandé si les impôts devaient augmenter, les ministres ont répondu: «En toute sincérité, je dois vous dire très franchement que le soleil se couche à l’ouest». La conversation peut être aussi stupide, mais elle est généralement inoffensive.

Peut-être que la vérité est trop sensible pour être exprimée; il peut ne pas être connu. «Je ne sais pas» n’est pas, politiquement, un instrument rhétorique acceptable. L’exil de carrière vous attend. Les scientifiques peuvent être plus circonspects que les politiciens. Mais nous sommes nombreux à rester réconfortés par notre absence de doute.

Débat

«Pretense to knowledge» était un discours d’acceptation du prix Nobel prononcé par Friedrich von Hayek il y a plus de quarante ans. Il s’agissait de savoir comment les spécialistes des sciences sociales peuvent faire beaucoup de mal en prétendant en savoir plus qu’eux. «Le but fatal est de démontrer aux hommes à quel point ils savent peu de choses sur ce qu’ils imaginent pouvoir concevoir.»

Je me souviens de cela en observant le débat «zéro Covid». Un nombre extrêmement restreint de pays ont, plus ou moins, réussi une telle stratégie. La grande majorité ne l’a pas fait. Zero Covid est un peu comme le communisme: les vrais croyants disent que la raison pour laquelle il n’existe pas est que peu l’ont réellement essayé.

Que voulons-nous dire quand nous débattons de zéro Covid? Combien de temps les restrictions, au moins celles frontalières, doivent-elles s’appliquer? La réponse: «aussi longtemps qu’il le faudra». Et si cela signifiait «pour toujours»?

Que zéro Covid puisse ou non fonctionner ailleurs, la Nouvelle-Zélande sera confrontée à des choix difficiles. Covid, selon le conseiller scientifique en chef du Royaume-Uni, sera avec nous «pour toujours».

Les pays zéro Covid pourraient devoir décider entre l’ouverture ou la radiation de leurs industries touristiques (étrangères). Si zéro Covid est la stratégie et que le coronavirus circule pour toujours, les frontières doivent rester fermées ou étroitement contrôlées pendant très longtemps.

Efficace

Zero Covid exige des politiques de test, de traçage et d’isolation (TTI) efficaces. Ni la Grande-Bretagne ni l’Irlande n’ont jamais réussi à faire fonctionner les trois correctement. Pas des moindres isolements: il faut absolument mettre les visiteurs en quarantaine, mais il est tout aussi important de le faire avec les infections domestiques.

L’accent mis sur les visiteurs doit s’accompagner de la prise de conscience que si un grand nombre, indigènes ou étrangers, ne sont ni testés ni isolés, l’efficacité du TTI et la fermeture des frontières sont considérablement réduites.

Le conseiller médical en chef du Royaume-Uni est un scientifique prêt à poser la question: que faisons-nous une fois la pandémie terminée, mais que le coronavirus circule toujours? «Over» ne signifie pas une fin similaire à celle de la variole: un virus remontant au 3ème siècle avant JC; un virus circulant aussi récemment qu’en 1977.

La dernière personne connue à en mourir était en 1978 et elle avait été vaccinée. La variole n’a été déclarée éradiquée par l’OMS qu’en 1980. L’éradication a commencé dans les années 1950.

Imaginez un résultat possible: la vaccination fonctionne. «Travailler» signifie garder les gens hors de l’hôpital, pas exempts de virus. Nos systèmes de santé ont une capacité disponible, mais ne sont pas vides de patients Covid. Covid circule mais la plupart des gens ne se retrouvent pas à l’hôpital. Mais certains le font. Que se passe-t-il alors?

Quels choix ferons-nous si c’est ainsi que les choses évoluent? Est-ce que quelqu’un sait? De même, nous n’avons aucune idée de ce que nous ferons si les choses se passent mieux ou pire que cela. Personne ne le sait peut-être.

Restrictions

Un professeur de santé publique à l’université d’Édimbourg a déclaré cette semaine qu’elle s’attend à ce que les restrictions de voyage durent « un an ou deux ». Si Covid est éternel, qu’est-ce qui devrait changer après deux ans?

C’est peut-être à ce moment que le monde entier sera vacciné? Il serait utile de savoir ce que signifie «restrictions» dans la pratique. Une frontière fermée est une restriction, tout comme un passeport vaccinal, tout comme un régime de tests rapides. Chacun a des implications très différentes.

Nous ne savons pas si ou quand le gouvernement sera un jour incapable d’emprunter suffisamment pour maintenir l’économie en marche, mais plus cela durera, plus il est probable que nous le saurons. Ce serait mieux si nous ne le faisions pas.

Une fois que la capacité de réserve est rétablie dans le système hospitalier, qu’allons-nous faire? Y a-t-il un niveau d’incidence de la maladie qui déclenchera l’ouverture de l’économie? Ou est la décision d’attendre une vaccination complète? L’avenir de la frontière? Les passeports vaccinaux sont-ils une alternative plausible? Existe-t-il un plan, même contingent?

Les choix

Si cela doit être le dernier verrouillage, cela doit fonctionner. Que signifie «travailler»? Nous ne pouvons pas répéter l’expérience de l’année dernière: mettre fin aux restrictions conduit simplement à la résurgence de Covid.

Cela suggère que nous n’obtenons aucune ouverture de l’économie tant que tout le monde n’est pas vacciné. S’il faut des années pour vacciner le monde entier, comme cela semble possible, les contrôles aux frontières, au moins, doivent rester stricts pendant des années: le tourisme appartient au passé. C’est une vue: pas la mienne, mais c’est une vue.

Cela signifie que beaucoup de gens doivent penser à des carrières alternatives. Je suis encore plus optimiste que cela, mais nous avons besoin d’un plan.

Il n’y a peut-être pas de réponses. Peut-être que c’est trop attendre des politiciens qu’ils rompent avec l’habitude de leur vie. Ce serait le bon moment pour une candeur inhabituelle. L’obfuscation, aujourd’hui, n’est pas inoffensive. Des choix difficiles vous attendent.