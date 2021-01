Le PDG de HSBC défend sa collaboration avec les autorités chinoises à Hong Kong

Appuyez sur play pour écouter cet article

Pékin et HSBC restent à Hong Kong pour le long terme, et personne ne peut y faire grand-chose.

C’est la conclusion d’une audition du parlement britannique avec le patron de la banque mardi.

HSBC continuera à travailler avec les autorités de Hong Kong, a déclaré le directeur général Noel Quinn aux députés alors qu’il faisait face à des accusations selon lesquelles la banque encourageait une campagne de répression du Parti communiste chinois contre les militants pour la démocratie dans l’ancienne colonie.

Basée à Londres, HSBC est la plus grande banque britannique en termes d’actifs, mais plus de 40% de son activité est liée à la Chine et à Hong Kong, où elle a été créée en 1865 à partir de la Hongkong and Shanghai Banking Corporation.

S’exprimant devant la commission des affaires étrangères, Quinn a défendu la décision de la banque de bloquer les comptes des militants démocrates et des politiciens critiquant Pékin après une période de troubles civils dans le territoire.

«S’il s’agit d’une instruction d’application de la loi correctement exécutée sur n’importe quel marché sur lequel nous opérons, toute banque, pas seulement nous, est officiellement obligée de s’y conformer», a déclaré Quinn. «Et si nous ne le faisons pas, nous commettrions nous-mêmes une infraction pénale.»

Quinn a refusé d’exprimer une opinion sur la politique de la Chine à Hong Kong, qui a été condamnée par le gouvernement britannique ainsi que par les États-Unis et l’UE. «Ce n’est pas ma position de porter un jugement moral ou politique sur ces questions, je dois me conformer à la loi», a-t-il déclaré.

Bob Seely, membre du Parti conservateur du comité et farouche opposant à la gestion chinoise de Hong Kong, a critiqué les propos de Quinn.

«Personne ne demande à HSBC de se retirer. Nous comprenons la complexité et nous connaissons les difficultés auxquelles ils sont confrontés », a déclaré Seely dans une interview après la session. « Mais éviter toute conversation sur les valeurs ou les dilemmes éthiques était très médiocre. »

Ted Hui, un ancien législateur de Hong Kong critique la politique de Pékin, s’est joint aux critiques concernant le blocage de ses comptes par HSBC à la demande de la police locale après sa fuite à Londres.

« Quinn a été évasif lors de l’interrogatoire et n’a pas clairement expliqué la justification légale de la décision » de bloquer les comptes, a déclaré Hui lors d’un entretien téléphonique. Il a dit avoir donné au comité parlementaire les informations nécessaires à l’audience.

Là pour rester

Quinn a insisté lors de l’audience sur le fait que la banque continuerait à faire des affaires à Hong Kong quelles que soient les critiques adressées à elle-même ou aux autorités locales.

«Si la question était, suis-je prêt à quitter Hong Kong, la réponse est non. Nous sommes trop engagés en tant qu’institution à travers notre patrimoine et notre histoire », a-t-il déclaré.

Quinn a également défendu le soutien de sa banque à la loi sur la sécurité nationale imposée par la Chine à Hong Kong, qui a été largement dénoncée par Washington, Londres et Bruxelles comme une violation des droits de l’homme.

« Quand [Quinn] a déclaré qu’il soutenait l’action du gouvernement de Hong Kong pour arrêter la violence, cela montre qu’il a accepté la propagande politique sans réserve », a déclaré Hui.

Quinn était aux côtés du chef de HSBC à Hong Kong, Peter Wong, qui a signé une pétition en faveur de la loi sur la sécurité nationale. Quinn a ajouté qu’il avait personnellement été témoin des dommages causés par les manifestants et a déclaré que Wong exprimait seulement le désir de restaurer la stabilité de Hong Kong.

Sur la question du travail forcé dans la province chinoise du Xinjiang, Quinn a déclaré que la banque examinait soigneusement ses clients contre sa politique en matière de droits humains.

«Nous n’avons aucune activité au Xinjiang», a-t-il déclaré, ajoutant que HSBC vérifie «toute entreprise que nous effectuons dans nos banques, et si elles ont des activités dans ce domaine, nous examinons leurs activités pour voir si elles ou leur chaîne d’approvisionnement sont impliquées. dans toute forme de violation des droits de l’homme. »

L’exécutif a déclaré qu’il ne se souciait pas de savoir si la direction de HSBC en Chine était membre du Parti communiste, comme l’a rapporté le Telegraph le mois dernier. Quinn a dit: «Pour être juste, je ne vais pas me retourner et demander soudainement à tous mes collègues en Chine, êtes-vous membre du Parti communiste?»

Seely a admis après l’audition que le parlement britannique ne serait pas en mesure de prendre de nouvelles mesures. Dans un SMS, il a ajouté: «Leurs clients peuvent se faire une opinion sur les« valeurs »de HSBC.»

