Varadkar dit que jusqu’à 100000 vaccins par semaine sont attendus à partir d’avril

Le tánaiste Leo Varadkar a déclaré que jusqu’à 100 000 vaccinations devraient être administrées chaque semaine au cours du mois d’avril à mesure que le déploiement s’accélère.

Il a déclaré lors d’une réunion privée du parti parlementaire du Fine Gael mercredi soir que les prochains mois seraient «sombres», mais il est «optimiste» pour l’été.

La réunion a également entendu les inquiétudes de certains participants, tels que l’ancienne tánaiste Frances Fitzgerald, Kildare TD Bernard Durkan et le sénateur Jerry Buttimer, selon lesquelles les nouvelles restrictions du Covid-19 sur les voyages internationaux – annoncées mardi soir – ne vont pas assez loin.

Il est entendu que personne n’a explicitement plaidé pour l’adoption d’une stratégie dite « zéro Covid », mais des appels ont été lancés pour des mesures plus strictes autour de la quarantaine obligatoire pour les personnes voyageant en Irlande.

M. Varadkar a déclaré aux TD et aux sénateurs qu’il était «tranquillement convaincu» qu’avec la baisse du nombre de cas de Covid-19, les écoles commenceront une réouverture progressive en commençant par les enfants ayant des besoins spéciaux à la mi-février.

Il a déclaré que la ministre de l’Éducation Norma Foley et Josepha Madigan, la ministre d’État à l’Éducation spécialisée, travaillaient sur la question, mais «nous n’en sommes pas encore là».

M. Varadkar a présenté les dernières projections sur le déploiement du vaccin.

Il a déclaré que l’Union européenne adoptait une ligne ferme en exigeant qu’Astra Zeneca honore son contrat avec l’UE au milieu de la dispute sur la pénurie de vaccins.

Le vaccin AstraZeneca devrait être autorisé vendredi par l’Agence européenne des médicaments (EMA), ce qui permettrait à l’Irlande de commencer à l’utiliser à partir de la semaine prochaine.

M. Varadkar aurait mis en garde contre le fait de dire que le prochain groupe à vacciner est celui des plus de 70 ans, car ce seront les groupes plus âgés (c’est-à-dire les plus de 80 ans) qui seront vaccinés en premier.

Il a déclaré que les projections actuelles prévoient que 1,1 million de doses de divers vaccins seront administrées d’ici la fin du mois de mars, passant à 1,5 million en avril et à deux millions à la fin mai.

M. Varadkar a souligné que ce sont les estimations actuelles pour le déploiement et pourraient changer.

La réunion a été informée que les vaccinations augmenteraient en avril, alors que les médecins généralistes et les pharmaciens devraient administrer entre 75 000 et 100 000 biches par semaine.

Il doit y avoir huit centres de vaccination installés dans les villes et villages, avec des installations plus petites ailleurs.

Des sources ont déclaré que M. Varadkar a également déclaré à la réunion que l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) avait recommandé que les restrictions de niveau 5 se poursuivent jusqu’à la fin du mois de février.

Cependant, il a déclaré que le gouvernement avait décidé de prolonger cela jusqu’au 5 mars pour s’aligner sur les mesures en Irlande du Nord.

M. Varadkar a déclaré que les voyages internationaux représentaient moins de 1% des cas de Covid dans le pays.

Il a déclaré à ses collègues qu’il n’exclurait aucune stratégie pour faire face à la pandémie, car le virus continue de présenter de nouveaux défis.

Les mesures prises l’année dernière, telles que la fermeture de pubs et d’écoles, n’auraient pas été approuvées auparavant, mais des mesures ont dû être prises.

M. Varadkar a déclaré que «l’humilité» est nécessaire pour lutter contre Covid-19.

Il a déclaré que, si les conditions le permettaient, le pays pourrait passer du niveau 5 au niveau 4 – ou au niveau 4 avec des modifications – de la même manière que le pays est sorti progressivement du premier verrouillage de l’année dernière.