L’administration Biden interrompt les ventes d’armes étrangères de Trump

Blinken a qualifié l’examen de routine.

« Nous pensons qu’Israël normalisant ses relations avec son voisin et les autres pays de la région est une évolution très positive », a déclaré Blinken aux journalistes. «Nous essayons également de nous assurer que nous avons une compréhension complète de tous les engagements qui ont pu être pris pour obtenir ces accords, et c’est quelque chose que nous examinons actuellement.

« De manière générale, lorsqu’il s’agit de ventes d’armes, il est courant, au début d’une administration, d’examiner les ventes en attente pour s’assurer que ce qui est envisagé est quelque chose qui fait avancer nos objectifs stratégiques et fait avancer notre politique étrangère », a-t-il ajouté.

Les EAU répondent: L’examen de la vente du F-35 par l’administration Biden était attendu, a fait valoir Yousef Al Otaiba, l’ambassadeur des Émirats arabes unis aux États-Unis. Mais il a soutenu que le paquet équivalait à « bien plus que la vente de matériel militaire à un partenaire ».

« Comme les États-Unis, cela permet aux EAU de maintenir une forte dissuasion contre l’agression. Parallèlement au nouveau dialogue et à la coopération en matière de sécurité, cela permet de rassurer les partenaires régionaux », a déclaré Otaiba dans un fil Twitter publié par l’ambassade. « Cela permet également aux EAU d’assumer davantage le fardeau régional de la sécurité collective, libérant les actifs américains pour d’autres défis mondiaux, une priorité américaine bipartisane de longue date. »

Mouvement préventif: Au moins un important sous-traitant de la défense se prépare déjà à ce que Biden annule certaines transactions d’armes. Les dirigeants de Raytheon Technologies ont déclaré mardi lors d’un appel aux résultats trimestriels que la société avait retiré de ses livres une vente potentielle de 519 millions de dollars à un allié du Moyen-Orient en prévision du blocage de l’accord.

Préoccupations bipartites: Les ventes d’armes accélérées de l’administration Trump aux pays du Moyen-Orient tels que l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont été critiquées à Capitol Hill, bien que les tentatives des législateurs pour les arrêter aient échoué.

Bien que la vente de F-35 aux Émirats arabes unis ait suscité un examen bipartisan – les démocrates et les républicains craignaient que la vente puisse éroder l’avantage militaire d’Israël au Moyen-Orient – une législation visant à bloquer 23 milliards de dollars de ventes de F-35, de drones Reaper et de missiles à la nation du Golfe est décédée au Sénat en décembre.

«Pas un chèque en blanc»: Dix démocrates à la Chambre, quant à eux, font pression sur Blinken pour qu’il agisse rapidement pour ajuster les relations américano-saoudiennes, notamment en gelant et en révisant les ventes d’armes qui contribuent à la guerre du royaume au Yémen.

<< Le soutien américain au Royaume n'est pas un chèque en blanc et l'Arabie saoudite doit comprendre que nous n'oublierons plus les actions incompatibles avec les intérêts et les valeurs américains pour préserver une relation qui, au cours des dernières années, a servi les intérêts saoudiens plus qu'elle n'a servi. la nôtre », ont écrit les législateurs dans une lettre rapportée pour la première fois par le HuffPost.

« Les premières actions de l’administration Biden qui renforcent un message déjà délivré par de larges majorités bipartites au Congrès nous aideront à construire une relation plus équilibrée, saine et fondée sur des principes avec le Royaume », ont-ils ajouté.

La lettre, obtenue par POLITICO, est signée par plusieurs grands démocrates de la Chambre, dont le président des Affaires étrangères Gregory Meeks (DN.Y.), le président des services armés Adam Smith (D-Washington) et le président du renseignement Adam Schiff (D-Calif.) .

Plus de questions: En plus de geler les ventes d’armes, les législateurs ont également exhorté l’administration à faire pression pour que les Saoudiens rendent des comptes pour le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, notamment en publiant un rapport de renseignement non classifié soulignant la culpabilité du gouvernement saoudien.

Les législateurs ont également appelé l’administration Biden à annuler la désignation par l’administration Trump des Houthis au Yémen comme une désignation de terroriste étranger et à faire pression pour la libération des citoyens américains détenus arbitrairement par le gouvernement saoudien.