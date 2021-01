L’Europe salue Biden d’un doigt

Appuyez sur play pour écouter cet article

BERLIN – Voilà pour les premières impressions.

Depuis que Joe Biden a remporté la présidence américaine, la rhétorique des dirigeants européens a été remplie d’anticipation d’une nouvelle aube transatlantique. Avec tu sais qui en toute sécurité hors de la Maison Blanche, les principaux feux du continent ont signalé que l’Europe relierait à nouveau les armes à l’Amérique, liée par des idéaux communs et une ferme résolution de sauver le monde de ses mauvais anges.

Biden, un transatlantiste teint dans la laine, a poussé tous les bons boutons, caressant l’ego meurtri du continent après quatre ans d’abus incessants. Sa liste de nominés au Cabinet de politique étrangère (y compris des francophones!) Aurait pu être établie dans le Berlaymont.

«Les États-Unis sont de retour. Et l’Europe est prête », la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen déclaré à l’occasion de l’inauguration de Biden.

La seule question est, prêt à faire quoi?

Compte tenu de l’occasion ces dernières semaines de montrer à l’administration Biden qu’elle était sérieuse en matière de collaboration géostratégique, l’Europe a plutôt choisi de montrer le doigt à Washington.

Un consensus s’est dégagé parmi les penseurs stratégiques transatlantiques ces dernières années selon lequel l’Occident est confronté à deux menaces majeures pour sa sécurité: l’ancienne ennemie de la Russie et de la Chine, la puissance mondiale que la plupart considèrent comme le défi beaucoup plus grand du monde démocratique à long terme.

«Pékin remet actuellement en question notre sécurité, notre prospérité et nos valeurs de manière significative qui nécessite une nouvelle approche américaine», a déclaré cette semaine la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki.

À Washington, les décideurs des deux principaux partis partagent cette évaluation. Mais l’Europe a ses propres idées.

Cette dissonance stratégique explique pourquoi l’Europe a continué à suivre sa propre voie tant sur la Chine que sur la Russie face aux réserves américaines.

Fin décembre, par exemple, l’UE, poussée par l’Allemagne, a accepté un pacte d’investissement historique avec la Chine, ignorant les objections d’outre-Atlantique et les demandes du camp de Biden de retarder la mise en place de la nouvelle administration.

L’attraction de l’énorme marché chinois pour les exportations européennes, déjà d’une importance existentielle pour les constructeurs automobiles allemands, s’est apparemment avérée un argument plus puissant pour Angela Merkel et d’autres dirigeants que le sort des Ouïghours ou le sort de la démocratie à Hong Kong.

Ce qui inquiète Washington, c’est que l’Europe tombe dans un piège les yeux grands ouverts. Après des décennies de siphonnage discret de la propriété intellectuelle occidentale dans sa quête pour bâtir des sociétés de renommée mondiale, la Chine s’est concentrée ces dernières années sur l’acquisition d’entreprises sur le marché européen, en particulier en Allemagne. Dans le même temps, Pékin a courtisé les pays d’Europe du Sud et de l’Est avec la promesse d’investissements et de commerce à travers son initiative 17 + 1.

Alors que les dirigeants chinois ont cherché à présenter de telles stratégies comme le reflet de l’adhésion du pays au libre-échange et à l’ordre multilatéral, les critiques voient un ordre du jour plus sinistre.

«Ces efforts, dissimulés dans un langage conçu pour les oreilles occidentales, servent la stratégie à long terme de Pékin de transformer l’Europe en un réseau involontaire d’États tributaires chinois», Peter Rough, ancien assistant de George W. Bush et une des principales voix conservatrices à Washington sur Affaires européennes, écrit dans un rapport publié cette semaine par le Hudson Institute. «Les maîtres stratèges derrière cela envisagent l’Europe comme une Suisse sous stéroïdes: économiquement pertinente mais politiquement non alignée.

C’est une vision de l’Europe partagée par le Kremlin. Moscou a essayé pendant des années de semer la division dans l’alliance transatlantique. Son outil le plus efficace ces derniers temps a été Nord Stream 2, un pipeline sous-marin de 1 200 kilomètres de long qui commence au nord de Saint-Pétersbourg et se dirige vers la côte baltique allemande.

Les États-Unis et la plupart des pays d’Europe de l’Est se sont opposés au projet pendant des années, craignant qu’il ne permette à Moscou de faire pression sur l’Ukraine et d’autres dans la région sur laquelle la Russie compte actuellement pour transporter du gaz vers l’Europe.

Berlin, arguant que le gazoduc s’avérera plus efficace que le réseau terrestre désuet actuellement utilisé, a fermement refusé de s’en éloigner, malgré les critiques persistantes des États-Unis et d’autres alliés.

Ces tensions sont à nouveau en ébullition ce mois-ci avec l’entrée en vigueur des sanctions américaines contre les entreprises engagées dans le projet. Les mesures, que l’Allemagne considère comme une violation du droit international, ont entravé l’achèvement du gazoduc, avec seulement 75 kilomètres restants.

Le malaise quant à l’impact du projet sur la réputation internationale de l’Allemagne grandit à Berlin, même au sein de la propre alliance de centre-droit de Merkel.

A Washington, il y avait un espoir tranquille que Merkel saisirait l’occasion offerte par l’arrestation par la Russie du politicien de l’opposition Alexei Navalny ce mois-ci pour mettre un terme au projet.

Au lieu de cela, Merkel a fait ce qu’elle a fait après les empoisonnements de Salisbury en 2018, le meurtre en 2019 d’un rebelle tchétchène par un tueur à gages présumé du Kremlin dans le centre de Berlin et après l’empoisonnement quasi mortel de Navalny l’année dernière avec un agent neurotoxique russe: rien.

Merkel est loin d’être la seule en Europe à ne pas vouloir adhérer à une approche américaine plus robuste envers Pékin et Moscou. Paris et Rome partagent globalement la position de Merkel, sans parler de la Commission européenne.

Interrogé cette semaine par les journalistes pour savoir s’il donnerait suite à une visite prévue à Moscou le mois prochain malgré l’arrestation de Navalny, le chef de la politique étrangère européenne, Josep Borrell, a confirmé le voyage, affirmant que c’était «un bon moment pour contacter et parler aux autorités russes».

La décision de l’Europe de se dissocier effectivement du programme de politique étrangère des États-Unis avant même que l’administration de Biden n’ait vraiment commencé est née d’un désir de réaliser le rêve d’une «autonomie stratégique», la crainte que Donald Trump puisse revenir dans quatre ans, ou une combinaison cela n’a peut-être pas d’importance à la fin.

Alors que la rivalité stratégique entre les États-Unis et la Chine se fait jour, la plupart des Européens expriment le désir de rester à l’écart et de rester neutres. Mais s’ils croient que l’Europe peut devenir la Suisse, ils se trompent.

Une analogie plus appropriée est la «zone neutre», le territoire de non-droit qui servait de tampon entre les grandes puissances dans «The Man in the High Castle» de Philip K. Dick, un roman dystopique sur un monde dans lequel les Allemands et les Japonais avaient a remporté la Seconde Guerre mondiale.