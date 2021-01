L’homme défiant Mark Rutte

Tom-Jan Meeus est chroniqueur politique pour NRC Handelsblad.

Si la politique néerlandaise peut être une affaire fastidieuse, le début de 2021 a été tout sauf.

Avant les élections du 17 mars, Mark Rutte fait face à des critiques de plus en plus véhémentes sur plusieurs fronts. Le parti du Premier ministre est encore loin en tête dans les sondages et le public en général approuve sa gestion de la crise des coronavirus. Mais les développements récents l’ont mis dans une situation difficile.

Premièrement, le programme de vaccination du pays a pris un départ extrêmement lent par rapport aux normes néerlandaises. Seule la Bulgarie a un taux de vaccination plus faible dans l’UE à ce stade.

Deuxièmement, la manière hollandaise typique de gouverner de Rutte – faire confiance aux responsabilités personnelles des gens – est devenue plus autoritaire, avec l’introduction d’un couvre-feu contre les coronavirus le week-end dernier. Les violentes émeutes qui ont éclaté dans plusieurs villes ont créé un sentiment de chaos dans un pays connu pour sa tolérance et sa confiance en soi.

Et puis, bien sûr, il y a eu le scandale qui a forcé le gouvernement de Rutte à démissionner: le service fiscal néerlandais, connu pour sa volonté de conclure de bons accords avec des multinationales, a été surpris en train de traiter des dizaines de milliers de parents recevant des allocations de garde d’enfants comme des fraudeurs avec des preuve. La plupart étaient des personnes à faible revenu issues de l’immigration et nombre d’entre elles ont reçu des amendes de plus de 50 000 euros. Dans de nombreux cas, leur vie a été ruinée.

Si Rutte a été le perdant de tous ces développements, le plus grand gagnant est probablement Pieter Omtzigt, le deuxième membre le plus élevé des chrétiens-démocrates (CDA). Parlementaire polyvalent, Omtzigt a joué un rôle important dans la révélation du scandale.

Bien que son parti fasse partie du gouvernement de coalition avec le Parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD) de Rutte, Omtzigt martèle le Premier ministre pour sa gestion de l’affaire depuis décembre, lorsqu’une enquête parlementaire a confirmé ses conclusions antérieures. Il a particulièrement critiqué la réticence de l’administration Rutte à répondre à ses questions sur le scandale, suggérant que le Premier ministre a délibérément caché des informations au Parlement.

Le ministre des Finances Wopke Hoekstra, chef de la CDA, a soutenu une grande partie des critiques de Rutte par ses collègues. En effet, Hoekstra était l’un des ministres qui ont forcé Rutte à sortir. Les porte-parole officiels ont fait valoir que les relations personnelles entre Rutte et Hoekstra n’avaient pas souffert, mais certaines histoires en coulisses suggèrent le contraire.

Toute la saga a été une énorme victoire pour Omtzigt, dont les cotes d’approbation ont grimpé en flèche depuis. La semaine dernière, il a fait valoir au Parlement que les Pays-Bas étaient devenus une sorte de «république bananière» sous Rutte, soulignant que le Premier ministre contrôlait tellement que le système manquait de freins et de contrepoids.

Cette dynamique oppose les chrétiens-démocrates, qui dominent la politique néerlandaise depuis près d’un siècle, à Rutte et au VVD.

L’ascension d’Omtzigt est significative car il est l’une des figures qui tentent d’injecter plus d’euroscepticisme dans les chrétiens-démocrates, un parti qui est l’une des forces les plus pro-européennes du pays depuis des décennies.

C’est Omtzigt qui a défié les anciens mécontents du parti et a organisé un large soutien à Hoekstra au parlement, lorsque le ministre des Finances et Rutte ont eu des ennuis avec d’autres dirigeants de l’UE l’année dernière pour leur résistance à l’augmentation de la dette commune de l’UE.

Omtzigt est également très critique à l’égard des politiques de la Banque centrale européenne et, l’automne dernier, il a poussé son parti à soutenir l’idée que les Pays-Bas renoncent aux programmes européens indésirables – une décision qui envoie des ondes de choc à travers le parti.

Pour les Néerlandais, le Brexit est un désastre – et c’est la raison néerlandaise du drame qu’il a commencé lorsque l’UE a autorisé le Royaume-Uni à se retirer du traité de Schengen et plus tard de l’euro. Tant de personnes âgées du parti ont été alarmées lorsque les propositions d’Omtzigt ont été divulguées, et il a ensuite perdu le combat interne du parti à la fin de l’année dernière.

Mais Omtzigt n’est pas du genre à abandonner facilement, et son poids croissant dans le débat national lui donne très probablement le pouvoir de faire pression pour une plate-forme de parti plus eurosceptique après les élections.

Certains membres du parti de Rutte ont fait valoir que les attaques des démocrates-chrétiens contre le Premier ministre ne profiteraient qu’au brandon de droite Geert Wilders, dont le parti est toujours deuxième dans les sondages. Mais il est peu probable que Wilders devienne Premier ministre, étant donné la faible chance qu’un grand politicien soit prêt à lui accorder son soutien pour former une majorité.

Au lieu de cela, la bataille se résumera probablement à Rutte v. Hoekstra, Omtzigt dirigeant l’assaut le plus dur contre le Premier ministre. Le chemin le plus probable du démocrate chrétien vers la plus haute fonction? Une perspective lointaine de former un gouvernement avec des partis de gauche, ne serait-ce que parce qu’ils peuvent tous convenir qu’ils veulent évincer Rutte de son poste de Premier ministre.

Le reste de la saison électorale – et dans l’inévitable querelle de coalition qui suivra – continuera probablement d’être tout aussi passionnant.