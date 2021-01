Selon l’OMS

Les pays riches qui se disputent les approvisionnements en vaccins Covid-19 doivent prendre en compte la situation dans les régions les plus pauvres du monde, a déclaré vendredi l’Organisation mondiale de la santé (OMS), avertissant que la thésaurisation des vaccins «maintient la pandémie en feu».

Des responsables de l’OMS se sont exprimés après que la Commission européenne a déclaré qu’elle avait convenu d’un plan pour contrôler les exportations de vaccins de l’Union européenne, y compris vers la Grande-Bretagne, arguant qu’elle devait le faire pour assurer ses propres approvisionnements.

L’UE, dont les États membres sont loin derrière Israël, la Grande-Bretagne et les États-Unis dans le déploiement des vaccins, se démène pour s’approvisionner au moment même où les plus grands fabricants de médicaments occidentaux ralentissent les livraisons au bloc en raison de problèmes de production.

«Si nous stockons des vaccins et que nous ne les partageons pas, il y aura trois problèmes majeurs. Premièrement, je l’ai dit, ce sera un échec moral catastrophique et deux, cela maintient la pandémie en feu et trois très lente reprise de l’économie mondiale », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, lors d’un briefing virtuel.

«C’est donc notre choix et j’espère que nous choisirons les bonnes choses», a-t-il déclaré, près d’un an depuis qu’il a déclaré une urgence de santé publique face à l’émergence du coronavirus.

Mike Ryan, le principal spécialiste des urgences de l’OMS, a déclaré lors de la réunion – également en présence d’une sage-femme ougandaise et d’une infirmière du Pakistan – que les gens devaient penser à des collègues de première ligne comme eux.

Il a dénoncé les pays «qui se battent pour le gâteau» alors que les agents de santé de première ligne dans les pays pauvres «n’ont même pas accès aux miettes».

L’OMS a déclaré que le monde devait diversifier la chaîne d’approvisionnement pour la fabrication des vaccins Covid-19 et qu’il recherchait d’autres fournisseurs.

L’organisation a déclaré la semaine dernière qu’elle avait conclu un accord avec Pfizer / BioNTech pour 40 millions de doses de son vaccin et qu’elle devrait être en mesure de commencer à fournir des vaccins aux pays pauvres et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure le mois prochain dans le cadre du programme Covax.

Il espère donner une liste d’utilisation d’urgence du vaccin AstraZeneca / Oxford d’ici deux semaines, a déclaré Soumya Swaminathan, scientifique en chef de l’OMS.

Mariangela Simao, directrice adjointe de l’OMS pour l’accès aux médicaments et aux produits de santé, a également déclaré aux journalistes que l’OMS avait une équipe en Chine pour inspecter les installations de vaccination.

Elle a déclaré lors du briefing que l’OMS avait eu une réunion avec les fabricants de vaccins russes vendredi dernier, avec d’autres réunions prévues dans l’attente de plus d’informations. – Reuters