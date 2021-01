Covid-19: les unités de soins intensifs resteront proches des limites pendant un certain temps, prévient Reid

Le directeur général de Health Service Executive (HSE), Paul Reid, a averti que les USI resteront «proches de leurs limites pendant un certain temps encore» avec 210 patients Covid-19 actuellement en soins intensifs.

Dans un tweet samedi matin, M. Reid a déclaré que 310 autres personnes atteintes du virus recevaient des soins aigus élevés.

Le nombre de patients atteints de Covid-19 à l’hôpital a encore diminué pendant la nuit et est maintenant à 1488, contre 1522 vendredi.

Parallèlement, une campagne de sensibilisation du public entourant le déploiement du programme de vaccination communautaire débutera ce week-end.

Vendredi, le vaccin Oxford-AstraZeneca a été approuvé pour une utilisation chez tous les adultes de plus de 18 ans par l’Agence européenne des médicaments (EMA). Son approbation était incertaine après que les autorités allemandes ne l’ont pas recommandé pour les personnes de plus de 65 ans, invoquant des données insuffisantes.

Les premières doses du vaccin arriveront en Irlande dans la semaine du 8 février, le programme de vaccination débutant peu après.

Le vaccin AstraZeneca ne nécessite pas le type de stockage super réfrigéré que font les doses Pfizer-BionTech et Moderna, c’est pourquoi il a été considéré comme un changement de jeu dans le déploiement du vaccin.

Il sera déployé dans les centres de vaccination de masse, les cabinets de médecins généralistes et les pharmacies.

Le Conseil consultatif national de la vaccination, chargé de donner des conseils sur la façon d’utiliser le vaccin en Irlande, se réunira ce week-end pour examiner les données et les recommandations de l’EMA, avec des conseils attendus du ministère de la Santé au début de la semaine prochaine.

Le département a déclaré vendredi qu’il s’attendait désormais à recevoir 1,1 million de vaccins d’ici la fin du mois de mars, 300 000 de moins que ce qui était initialement prévu, en raison d’une baisse de l’offre d’AstraZeneca.

Cela verra le nombre de personnes vaccinées au premier trimestre passer de 700 000 à 550 000, sur la base de chaque personne recevant deux doses.

Le public sera vacciné par ordre d’ancienneté. La première cohorte est constituée des plus de 85 ans dont 81 000, suivis de 90 000 dans la tranche d’âge de 80 à 84 ans, de 134 000 de 75 à 79 ans et de 191 000 de 70 à 74 ans.

Le HSE prévoit de vacciner environ 150 000 personnes dans les deux premiers groupes prioritaires, les résidents et le personnel des maisons de retraite médicalisés et les agents de santé de première ligne représentant 300 000 vaccins. Mercredi, 161 000 personnes avaient été vaccinées et de ces 13 500 avaient reçu les deux doses.

Il y a 496 000 personnes à vacciner dans le troisième groupe prioritaire des personnes âgées de plus de 70 ans. Selon les fournitures, il semble qu’il n’y aura que suffisamment de vaccins pour vacciner 400 000 personnes âgées de plus de 70 ans au premier trimestre, soit 96 000 personnes de plus de cet âge ne sera pas vacciné avant le deuxième trimestre.

Dans une déclaration, le ministre de la Santé Stephen Donnelly a reconnu la «frustration» que beaucoup ressentaient les contraintes d’approvisionnement du programme de vaccination.

Il prévoyait que les lignes d’approvisionnement deviendraient «plus robustes et établies» une fois que d’autres vaccins, y compris le vaccin à dose unique développé par Johnson & Johnson, seraient mis en service.

«Nous continuerons d’ajuster le programme en fonction de l’offre et de la stratégie de priorisation et d’allocation», a-t-il déclaré.

«Tous les efforts seront faits pour administrer les vaccins aussi rapidement et en toute sécurité que possible.»

Les chiffres produits par le Bureau central des statistiques montrent que 93% des personnes décédées de Covid-19 dans l’État ont plus de 65 ans et près des deux tiers ont plus de 80 ans.

S’exprimant lors du Brendan O’Connor Show, le professeur Luke O’Neill a déclaré qu’il prévoyait une baisse de 90% des décès une fois que les personnes âgées seraient vaccinées.