Foster exhorte Johnson à remplacer le protocole de l’Irlande du Nord après la série de vaccins

Le premier ministre d’Irlande du Nord a pressé Boris Johnson de remplacer le protocole NI de l’accord sur le Brexit après que l’UE ait déclenché un différend sur les contrôles des vaccins.

Vendredi, Bruxelles a annoncé son intention d’utiliser l’article 16 du protocole d’Irlande du Nord pour empêcher une «porte dérobée» sur son plan de limitation des expéditions du vaccin Covid-19 d’AstraZeneca vers la Grande-Bretagne. La société pharmaceutique est enfermée dans une dispute amère avec l’Europe en raison d’un déficit d’approvisionnement en vaccins.

La Commission européenne prévoyait d’utiliser l’article 16 du protocole, qui permet que des mesures de sauvegarde spéciales soient prises par le Royaume-Uni ou l’UE dans des circonstances exceptionnelles, pour empêcher le mouvement des vaccins à travers l’Irlande du Nord et au-delà vers le reste du Royaume-Uni, tout en préserver la capacité d’autoriser les expéditions vers le Nord.

Bruxelles a par la suite annulé la décision après la condamnation de Londres, Dublin et Belfast. La commission a toutefois averti que si les vaccins et les substances actives se déplaçaient vers des pays tiers et hors du bloc, elle utiliserait «tous les instruments à sa disposition».

Il est entendu que la commission publiera une nouvelle version de son règlement sur le contrôle des exportations de vaccins dans la matinée.

Arlene Foster a déclaré que cette décision était un «acte d’hostilité absolument incroyable envers ceux d’entre nous en Irlande du Nord».

« C’est absolument honteux, et je dois dire que le Premier ministre doit maintenant agir très rapidement pour faire face aux véritables flux commerciaux qui sont perturbés entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord », a-t-elle déclaré samedi matin à l’émission Today de BBC Radio 4.

Le chef du DUP a réitéré les appels à M. Johnson de promulguer l’article 16 du protocole sur les retards auxquels sont confrontés les transporteurs.

«Nous avons demandé au Premier ministre de s’occuper des problèmes de flux et en effet, depuis le 1er janvier, nous essayons de gérer avec le gouvernement les très nombreuses difficultés qui se sont produites entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord et il y a des actions il pourrait prendre immédiatement », dit-elle.

«Il y a une grande agitation et une grande tension au sein de la communauté ici en Irlande du Nord, donc ce protocole qui était censé apporter la paix et l’harmonie en Irlande du Nord fait tout le contraire.

«Le protocole est irréalisable, soyons très clairs à ce sujet, et nous devons le voir remplacé car sinon, il y aura de réelles difficultés ici en Irlande du Nord.»

Pressée de savoir si cela constituerait une violation d’un traité international, elle a déclaré: « Eh bien, cela n’a pas semblé déranger l’Union européenne hier lorsqu’ils ont violé le traité en raison de leur embarras face à l’achat de vaccins. »

Vendredi soir, Taoiseach Micheál Martin a salué la décision de ne plus activer l’article 16, en tweetant que «c’est une évolution positive étant donné les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés pour lutter contre Covid-19».

Dans un communiqué vendredi soir, la Commission européenne a déclaré qu’elle «ne déclenchait pas la clause de sauvegarde» pour s’assurer que le protocole n’était «pas affecté» après une condamnation généralisée de sa décision dans le cadre de ses contrôles à l’exportation des vaccins contre les coronavirus.

Le protocole s’est déjà révélé impopulaire auprès des syndicalistes d’Irlande du Nord qui se plaignent d’une frontière en mer d’Irlande.

Vendredi, des appels à l’intervention du gouvernement britannique ont été lancés alors que les formalités administratives du Brexit pourraient entraver la circulation des équipements militaires au Royaume-Uni.

Selon l’Ulster Unionist Party, les nouvelles dispositions relatives au transport maritime d’Irlande signifient que les forces armées doivent donner un préavis de 15 jours, remplir les déclarations en douane et même informer l’OTAN afin de transporter du matériel de Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord.

Le député de l’UUP Doug Beattie, un vétéran décoré de l’armée britannique, a déclaré que les restrictions étaient une conséquence du protocole, qui régit la circulation des marchandises à travers la mer d’Irlande depuis la fin de la période de transition du Brexit.

Mme Foster a déclaré qu’une restriction sur la circulation du matériel militaire faisait partie des «centaines de problèmes» créés par le protocole.

Aux termes du protocole, l’Irlande du Nord reste dans le marché unique des marchandises et continue d’appliquer les règles douanières de l’UE dans ses ports et aéroports. – PA