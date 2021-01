Avec le taux de COVID-19 le plus élevé au monde, le Portugal ne dispose que de sept lits de soins intensifs gratuits

Le Portugal – actuellement le pire point chaud de coronavirus au monde – ne dispose que de sept lits de soins intensifs vides sur son continent qui sont mis en place pour traiter les patients atteints de COVID-19.

Selon Reuters, le Portugal continental dispose de 850 lits de soins intensifs pour traiter les personnes souffrant de symptômes graves du coronavirus. Samedi, les données gouvernementales ont montré qu’un record de 843 personnes était occupé. (Il y a 420 lits supplémentaires de soins intensifs mis en place pour les patients non coronavirus.)

Au cours de la semaine dernière, le Portugal a enregistré le taux de mortalité et de nouveaux cas par habitant le plus élevé au monde, selon le site Web Our World in Data. Jeudi, il a atteint un nombre record de nouveaux cas: 12 890.

Trois personnes ont été transportées par avion de Lisbonne vers l’île portugaise de Madère vendredi, où il y a des lits gratuits, a rapporté Reuters, ajoutant que le ministère de la Justice et les associations de salons funéraires manquaient d’espace pour garder les morts.

Dans un effort pour contenir la propagation à l’intérieur et à l’extérieur du Portugal, le gouvernement a imposé jeudi une interdiction de voyager à ses citoyens, les empêchant de quitter le pays pendant au moins 15 jours.

Cet article fait partie de POLITICOService de police premium: Pro Health Care. De la tarification des médicaments, de l’EMA, des vaccins, de la pharmacie et plus encore, nos journalistes spécialisés vous tiennent au courant des sujets qui régissent l’agenda de la politique de santé. Email [email protected] pour un essai gratuit.