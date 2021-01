David Frost reste dans le siège du conducteur du Brexit

Appuyez sur play pour écouter cet article

LONDRES – La nomination de David Frost en tant que représentant du Brexit et de la politique internationale auprès du gouvernement britannique prouve que, contrairement à ce que Boris Johnson a dit, le Brexit n’est pas terminé et dépoussiéré.

Le plan du Premier ministre, en juin de l’année dernière, consistait à ce que le négociateur britannique du Brexit abandonne finalement la lutte pour l’établissement des relations entre la Grande-Bretagne et Bruxelles une fois l’accord conclu et devienne le conseiller à la sécurité nationale du Royaume-Uni, en remplacement de Mark Sedwill. En tant que tel, il resterait dans le cercle intime de Johnson. Mais à la suite d’un important recul, Johnson a créé un nouvel emploi pour Frost qui correspond davantage à son expertise en politique étrangère.

Frost, un Brexiteer passionné, restera n ° 10, à la tête d’une nouvelle unité de politique internationale et rapportant au Premier ministre. Sa tâche principale sera de superviser la relation institutionnelle et stratégique avec l’UE et de maximiser les opportunités découlant de la nouvelle position de la Grande-Bretagne en dehors du marché unique de l’Union. L’espoir de Johnson est que Frost aidera à conclure de nouveaux accords de libre-échange et à trouver des moyens de stimuler l’économie.

Cependant, un haut fonctionnaire du gouvernement a déclaré que «Frost ne cherchera pas à construire des ponts avec Bruxelles pendant un certain nombre d’années», rappelant son ardeur défenseur d’un accord commercial à la canadienne pendant les négociations sur le Brexit et son souhait d’autonomie réglementaire de l’UE.

Le Parlement ne pourra pas contrôler directement sa position.

Le rôle de conseiller à la sécurité nationale reviendra plutôt à Stephen Lovegrove, secrétaire permanent au ministère de la Défense depuis 2016. En tant que principal mandarin du département de la défense, il a été le principal conseiller du gouvernement en matière de défense, de finances et de planification.

Avec tant de travail lié au Brexit à faire, Frost devrait travailler à Whitehall, et en particulier avec le Trésor, le ministère du Commerce international et le ministère des Affaires, de l’Énergie et de la Stratégie industrielle.

Dans une déclaration, Frost a donné une première indication de la façon dont il voit son nouveau rôle, affirmant qu’il aidera le Premier ministre à «définir ce que nous défendons en tant que pays au niveau international».

Le n ° 10 a confirmé que Frost, qui a reçu une pairie à vie l’année dernière, poursuivra son «congé» de la Chambre des lords. Cela signifie qu’il est peu probable qu’il soit promu prochainement à un rôle ministériel, ce qui alimente la spéculation selon laquelle ce sera quelqu’un d’autre qui représentera le Royaume-Uni au nouveau Conseil de partenariat UE-Royaume-Uni, un poste qui devrait être au niveau ministériel. Le conseil a été créé pour régler tout différend commercial entre les deux parties, le vice-président de la Commission européenne, Maroš Šefčovič, représentant Bruxelles.

Les observateurs ont suggéré que la nouvelle nomination de Frost est autant une reconnaissance des travaux en cours sur le Brexit qu’un clin d’œil à ceux qui, comme l’ancienne Première ministre Theresa May, ont suggéré que Frost manquait d’expertise en matière de sécurité nationale et l’ont rejeté en tant que personne politique.

«Le Brexit est une relation continue avec l’UE et c’est un travail à plein temps. Mais le vrai moteur derrière cela est que Johnson avait des doutes sur David Frost en tant que conseiller à la sécurité nationale, car il n’a vraiment pas les antécédents », a déclaré Peter Ricketts, président du sous-comité de sécurité et de justice de l’UE de la Chambre des Lords.

D’autres, comme l’ancien secrétaire permanent du Trésor, Nick Macpherson, pensent que les changements sont une conséquence du départ le mois dernier du n ° 10 de Dominic Cummings, l’ancien assistant en chef de Johnson, qui avait défendu la nomination de Frost au poste de conseiller à la sécurité nationale. «Les adultes reprennent la responsabilité de l’appareil d’État», a-t-il déclaré.

Mais Downing Street a rejeté ces interprétations, soulignant que c’est Johnson qui prend les rendez-vous.

« Il est vrai que le Premier ministre envisage la répartition appropriée des responsabilités depuis l’achèvement réussi de nos négociations avec l’UE », a déclaré vendredi le porte-parole officiel du Premier ministre. «Avec cet accord en place, nous avons d’énormes opportunités pour augmenter la richesse.»

Lovegrove entre

Lovegrove, qui a obtenu le poste de conseiller à la sécurité nationale à la place, est bien considéré à Whitehall et dans les cercles de la défense. On lui attribue des efforts intenses pour équilibrer les livres du ministère de la Défense et persuader les ministres que le ministère pourrait dépenser plus efficacement les 14,5 milliards de livres supplémentaires alloués à la défense pour les quatre prochaines années.

L’expérience de Lovegrove est en économie et en communication, après avoir passé 10 ans à la Deutsche Bank dans la ville de Londres. Il était également membre du conseil d’administration du comité d’organisation des Jeux olympiques de Londres de 2012, à une époque où Johnson était le maire de la capitale.

L’une des premières tâches de Lovegrove sera de contribuer à une révision majeure de la politique de défense et étrangère du Royaume-Uni, qui vise à faire la lumière sur la manière dont la Grande-Bretagne devrait réformer ses forces armées. Il a été profondément impliqué dans la revue depuis son lancement et a également participé à son précurseur de 2015. Il devra également tisser des liens solides avec Jake Sullivan, le nouveau conseiller à la sécurité nationale de l’administration Biden aux États-Unis.

Ricketts a déclaré que Lovegrove est «un excellent choix» en tant que conseiller à la sécurité nationale et un rendez-vous rafraîchissant après le recrutement des quatre premiers titulaires de poste au ministère des Affaires étrangères.

« Cela signifie que le Royaume-Uni aura à nouveau un professionnel de haut niveau à plein temps avec une réelle expertise dans ce poste clé », a-t-il déclaré. «Cela signifie également que la position de David Frost est beaucoup plus claire en tant que conseiller politique du Premier ministre.»

Les fonctionnaires seront soulagés que le poste de conseiller à la sécurité nationale soit redevenu un poste de fonction publique. Mais comme Malcolm Chalmers, directeur général adjoint du groupe de réflexion RUSI, l’a dit, cette décision «renforce également le fait que le travail n’est plus un fief du ministère des Affaires étrangères».

