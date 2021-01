Le Royaume-Uni tire un pistolet de départ pour rejoindre le bloc commercial du Pacifique

LONDRES – La secrétaire au commerce, Liz Truss, lancera lundi matin la candidature du Royaume-Uni à rejoindre un bloc commercial de 11 pays riverains du Pacifique.

Truss s’entretiendra avec les ministres du commerce du Japon et de la Nouvelle-Zélande pour demander officiellement l’adhésion à l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (PTPGP). Le Royaume-Uni soumettra en même temps une lettre d’intention pour rejoindre le groupe.

«Un an après notre départ de l’UE, nous forgeons de nouveaux partenariats qui apporteront d’énormes avantages économiques au peuple britannique», a déclaré le Premier ministre Boris Johnson. La Grande-Bretagne cherche à établir de nouveaux liens commerciaux avec des membres tels que l’Australie, le Brunei, le Canada, le Chili, la Malaisie, le Mexique, le Pérou, Singapour et le Vietnam.

Le Japon est la plus grande économie du groupe et en est actuellement le président, tandis que la Nouvelle-Zélande gère le processus de demande du PTPGP. Le Royaume-Uni serait la deuxième économie à adhérer.

Le Royaume-Uni espère commencer les négociations au plus tard à Pâques ou au début de l’été. Pourtant, il devra présenter son évaluation économique des avantages de rejoindre le groupe avant les pourparlers.

«Rejoindre le PTPGP créera d’énormes opportunités pour les entreprises britanniques qui n’étaient tout simplement pas là dans le cadre de l’UE et approfondira nos liens avec certains des marchés à la croissance la plus rapide au monde», a déclaré Truss.

Elle a ajouté que l’accord réduirait les droits de douane pour les constructeurs automobiles britanniques, car il verrait des pièces du Japon utilisées pour fabriquer des voitures et des camions au Royaume-Uni vendus en franchise de droits au Mexique.

En 2020, les échanges commerciaux du Royaume-Uni avec le groupe ont totalisé 111 milliards de livres sterling.

Vous voulez plus d’analyse de POLITICO? POLITICO Pro est notre service de renseignement premium pour les professionnels. Des services financiers au commerce, en passant par la technologie, la cybersécurité et plus encore, Pro fournit des renseignements en temps réel, des informations approfondies et des scoops dont vous avez besoin pour garder une longueur d’avance. Email [email protected] pour demander un essai gratuit.