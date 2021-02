Le Royaume-Uni souhaite contenir une souche de coronavirus sud-africaine avec des tests en porte-à-porte

Certaines parties de l’Angleterre recevront des tests de coronavirus en porte-à-porte, craignant que la variante du virus sud-africain ne se propage dans la communauté au sens large.

Des cas de mutation ont été identifiés chez des personnes qui n’ont pas de liens de voyage évidents, indiquant la possibilité de transmission locale d’une souche dont les cas au Royaume-Uni n’ont jusqu’à présent été retracés qu’en Afrique du Sud.

Public Health England a déclaré que des «tests améliorés» et le séquençage génomique seraient déployés dans certaines parties de Londres, des West Midlands, de l’est de l’Angleterre, du sud-est et du nord-ouest – les autorités encourageant «fortement» toutes les personnes de plus de 16 ans dans les codes postaux répertoriés. pour passer un test COVID-19 cette semaine.

Des tests porte-à-porte devraient être effectués dans huit codes postaux, couvrant quelque 80 000 personnes.

PHE a déclaré avoir identifié 105 cas de la variante identifiée pour la première fois en Afrique du Sud depuis le 22 décembre, tous les cas et leurs contacts étant atteints et invités à s’isoler. Il n’y a aucune preuve que la variante sud-africaine a des effets plus graves que d’autres souches, mais les données suggèrent que certains vaccins peuvent être moins efficaces pour se protéger contre elle.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que l’expertise du Royaume-Uni en génomique signifiait qu’il avait «été en mesure d’identifier de nouvelles souches du virus et de prendre des mesures décisives», et a promis que le gouvernement «continuerait à surveiller de près les nouvelles variantes, ici et dans le monde» et à faire « capacité de test de surtension disponible dans les zones touchées. »

Susan Hopkins, conseillère médicale en chef pour le programme NHS Test and Trace, a confirmé qu’une «petite proportion» des variantes sud-africaines identifiées n’avaient «aucun lien avec les voyages internationaux, ce qui suggère qu’il existe des cas dans la communauté».

«En réponse à cela, nous intensifions les tests dans des zones ciblées, afin de pouvoir recueillir plus d’informations et surveiller efficacement toute nouvelle transmission communautaire», a-t-elle ajouté.

Rowland Kao, professeur d’épidémiologie vétérinaire et de science des données à l’Université d’Édimbourg, a déclaré dans un communiqué que la portée limitée des tests signifiait qu’il y avait une «forte probabilité» que d’autres cas locaux de la variante sud-africaine soient déjà en circulation, ce qui en fait «Plus difficile» de contenir sa propagation.

Étant donné que certains vaccins peuvent être moins efficaces contre cette variante, « ralentir sa propagation via des tests de surtension et maintenir les restrictions de voyage pour l’empêcher de sauter dans d’autres régions du Royaume-Uni (s’il ne l’a pas déjà fait) sera important pour garder COVID-19 les infections continuent à la baisse », a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré lundi que les vaccins britanniques offriraient «un degré élevé d’immunité et de protection contre toutes les variantes». Jabs «continuerait à se développer et à s’adapter» pour tenir compte des changements du virus, a-t-il ajouté.

Helen Collis a contribué au reportage.

