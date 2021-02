L’ancien président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a critiqué lundi l’accord d’investissement UE-Chine comme étant trop faible sur les normes du travail, qualifiant les engagements chinois dans le cadre de l’accord de « bon marché ».

Le pacte d’investissement, longtemps retardé, a été conclu entre Bruxelles et Pékin en décembre, mais a été immédiatement critiqué par les législateurs européens et d’autres pour ne pas avoir inclus d’engagements contraignants sur les droits des travailleurs. Les députés européens ont menacé de ne pas ratifier l’accord sur les violations des droits humains de Pékin.

«J’ai passé très longtemps à essayer de conclure cet accord d’investissement avec le président chinois, avec le premier ministre chinois. Et cela a toujours échoué à cause de la question de savoir si les Chinois, comme d’autres l’ont été, seraient prêts à signer l’Internationale. Les conventions de l’Organisation du travail et leur donner vie », a déclaré Juncker, s’exprimant à Bruxelles lors d’un événement virtuel organisé par l’État allemand du Bade-Wurtemberg.

« Nous ne devons pas faire de compromis à ce sujet. Dire » meilleurs efforts « , c’est bon marché », a déclaré Juncker, faisant référence à une clause cruciale de l’accord, qui engage Pékin à « faire des efforts continus et soutenus » pour poursuivre la ratification de deux normes fondamentales de l’Organisation internationale du travail: la convention sur le travail forcé (C029) et la convention sur l’abolition du travail forcé (C105).

« Ils devraient signer et ratifier les conventions du travail », a déclaré Juncker.

L’ancien président de la Commission a également déclaré qu’il « aurait aimé que nous arrivions à un accord avec les Américains », se référant aux remarques critiques de Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du président américain Joe Biden, qui avait exhorté l’UE en décembre à consulter le nouvelle administration américaine avant de finaliser l’accord.

« Je ne suis pas du tout d’avis que l’Europe devrait uniquement poursuivre une politique chinoise menée par les Américains, mais si peu de temps avant l’entrée en fonction de la nouvelle administration, j’espère que la Commission … a eu des entretiens avec la nouvelle administration avant de signer cet accord. », A déclaré Juncker, avant de défendre la Commission:« Je ne doute en fait pas qu’elle a agi avec prudence [in this regard]. «