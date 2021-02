Le critique du Kremlin Alexei Navalny emprisonné

MOSCOU – Le chef de l’opposition russe Alexei Navalny a été condamné mardi à plus de deux ans et demi de prison pour avoir violé la probation alors qu’il se rétablissait en Allemagne après avoir été empoisonné.

Navalny a été arrêté le 17 janvier à son retour d’Allemagne où il a été soigné après l’attaque avec un agent neurotoxique, qu’il a imputé au Kremlin.

Il y avait une forte présence de la police anti-émeute devant le tribunal de la ville de Moscou et plus de 250 personnes venues soutenir le critique du Kremlin ont été arrêtées, selon les données du site Web de surveillance de la police de l’OVD.

L’autorité pénitentiaire russe, la FSIN, a accusé le critique du Kremlin d’avoir violé la libération conditionnelle en restant en Allemagne après s’être remis d’un empoisonnement avec un agent neurotoxique de qualité militaire en août. La condamnation avec sursis remonte à une affaire de détournement de fonds que la Cour européenne des droits de l’homme a jugée injuste.

Au tribunal, les deux avocats de la défense de Navalny ont réitéré leur argument selon lequel ils avaient fourni aux autorités russes un certificat médical de l’hôpital Charité de Berlin en décembre, détaillant l’état et le traitement de Navalny. Ils ont également déclaré que la lettre mentionnait l’adresse de l’hôtel en Allemagne où Navalny avait séjourné.

Néanmoins, un représentant de la FSIN a affirmé que l’administration pénitentiaire n’avait aucune idée de l’endroit où se trouvait Navalny et l’a accusé de «se cacher des autorités».

L’atmosphère dans la salle d’audience était tendue, avec un Navalny exaspéré interrompant la procédure pour dire au représentant de l’administration pénitentiaire: «Dites-moi, s’il vous plaît, ce que j’aurais pu faire de plus? J’étais dans le coma, puis en réanimation, puis je t’ai envoyé une lettre. Vous aviez mon adresse et mon numéro de téléphone.

«Pourquoi mentez-vous et induisez-vous le tribunal en erreur en disant que vous ne savez pas où j’étais?»

Le chef de l’opposition a suivi l’audience depuis une cage de verre face à un bureau derrière lequel siégeaient une procureure et un représentant masculin de l’administration pénitentiaire. Parfois, il se moquait visiblement de leurs propos, y compris lorsque le porte-parole des autorités pénitentiaires a déclaré qu’ils n’avaient pris aucune mesure contre Navalny plus tôt, alors qu’il avait violé la libération conditionnelle une cinquantaine de fois ces dernières années, car il espérait qu’il «améliorerait ses voies».

L’épouse de Navalny, Yulia, a suivi les débats depuis le premier rang.

L’audience de mardi est intervenue après que des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de villes de Russie pour un deuxième week-end consécutif dimanche pour protester contre l’arrestation de Navalny. Les autorités russes ont arrêté plus de 5 000 personnes et plus de 80 journalistes, utilisant parfois la force et les pistolets Taser.

Plus d’une douzaine de diplomates occidentaux ont également assisté à l’audience de mardi – qui était ouverte aux médias mais fermée aux équipes de tournage et aux photographes Dans un communiqué sur Facebook, le ministère des Affaires étrangères Maria Zakharova a critiqué leur présence comme une tentative d’ingérence dans les affaires intérieures de la Russie.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré dans un communiqué que Londres «Appelle à la libération immédiate et inconditionnelle d’Alexey Navalny et de tous les manifestants pacifiques et journalistes arrêtés au cours des deux dernières semaines.

«La décision perverse d’aujourd’hui, visant la victime d’un empoisonnement plutôt que les responsables, montre que la Russie ne respecte pas les engagements les plus élémentaires attendus de tout membre responsable de la communauté internationale.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré dans un communiqué que Washington était «profondément préoccupé» par la décision d’emprisonner Navalny et a appelé le gouvernement russe «à libérer immédiatement et sans condition M. Navalny, ainsi que les centaines d’autres citoyens russes détenus injustement. ces dernières semaines pour avoir exercé leurs droits, y compris les droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique. »