Les syndicats d’enseignants ont exprimé leur ferme opposition à ce que les étudiants aient le choix entre les examens et les notes calculées lors de discussions avec le ministère de l’Éducation.

Un groupe consultatif de parties prenantes de l’éducation a tenu une réunion mardi après-midi pour discuter de la planification des examens d’État, à laquelle a participé la ministre de l’Éducation Norma Foley.

Des sources ont indiqué qu’un certain nombre d’options pour évaluer les étudiants ont été présentées lors de la réunion.

Ils comprennent le report des examens Leaving Cert jusqu’à plus tard dans l’été; donner aux étudiants des notes calculées plutôt que des examens; un modèle «d’accès libre» avec des places supplémentaires au collège; et des versions d’un modèle «hybride» combinant examens et notes calculées.

Sur le plan politique, cette dernière option est considérée par certains ministres du gouvernement comme la plus attrayante du fait qu’elle bénéficie du soutien des groupes d’élèves et de parents, ainsi que des partis politiques de l’opposition.

Cependant, une telle initiative exigerait la coopération des syndicats, qui ont demandé que les examens aient lieu.

Le Syndicat des enseignants d’Irlande et l’Association des enseignants du secondaire d’Irlande souhaitent tous deux des examens modifiés avec un plus grand choix de procéder.

Des sources affirment que les représentants des enseignants ont exprimé des préoccupations majeures lors de la réunion du groupe consultatif sur la faisabilité de toute proposition combinant des notes calculées et des examens.

L’une des principales préoccupations des enseignants est que cela les obligerait à classer leurs élèves par ordre dans chaque matière. Cela s’est avéré controversé l’année dernière sur la base du fait que les étudiants ont pu accéder à ces informations après avoir reçu leurs résultats.

Parmi les autres problèmes soulevés par les enseignants, citons la réduction du nombre de cours disponibles sur lesquels baser les notes calculées, ainsi que les difficultés à enseigner aux étudiants qui optent pour des notes ou des examens calculés.

Les étudiants, en revanche, insistent sur le fait que le choix entre les examens et les notes calculées est la solution la plus juste et la plus équitable.

Reuban Murray, président de l’Union des étudiants irlandais de deuxième niveau, a déclaré que les étudiants qui quittaient le Cert étaient soumis à d’énormes tensions et qu’une réponse «compatissante» était urgente.

Clarté

«Nous devons travailler selon les paramètres de choix donnés aux étudiants. . . Nous devons aller à un point où nous donnons aux élèves clarté et certitude. »

Dans un communiqué, un porte-parole du ministère de l’Éducation a confirmé que le groupe consultatif sur les examens avait exploré un certain nombre d’options pour le Leaving Cert, «qui cherchait à tenir compte de l’impact des fermetures d’écoles sur la possibilité de dérouler les examens comme fermer d’une manière comme dans une année normale ».

Une autre réunion du sous-groupe est prévue plus tard cette semaine.

Des sources ont déclaré qu’il est probable que des propositions fermes seront soumises au Cabinet mardi prochain pour examen.

Par ailleurs, on espère de plus en plus qu’une réouverture progressive de toutes les écoles pourrait permettre à tous les élèves de retourner à l’école d’ici la mi-mars.

L’éducation spéciale doit rouvrir partiellement à des milliers d’enfants à partir du 11 février suite à un accord avec les syndicats du personnel scolaire, tandis que les classes spéciales des écoles primaires ordinaires doivent rouvrir à partir du 22 février.

Des sources impliquées dans les discussions ont déclaré qu’elles pensaient que les écoles primaires seraient en mesure de rouvrir complètement à partir de début mars.

De même, les sources sont optimistes que les écoles secondaires commenceront également à rouvrir progressivement à partir de la fin février.

Il est probable que les étudiants ayant des besoins supplémentaires seront classés par ordre de priorité aux côtés des groupes d’année d’examen – tels que Leaving Certs – suivis du reste des étudiants du secondaire.