L’Irlande devrait recevoir 4,47 millions de doses de vaccin Covid-19 d’ici la fin juin

Près de la moitié de la population irlandaise pourrait être en ligne pour recevoir un vaccin Covid-19 d’ici la fin du mois de juin, selon un nouveau calendrier de livraison européen.

Dans le cadre de ce plan, la République d’Irlande serait en ligne pour recevoir environ 4,47 millions de doses d’ici la fin juin, ce qui correspond à sa population d’environ 1,1% de l’ensemble de l’UE.

La Commission européenne (CE) prévoit que 33 millions de doses globales de vaccins Covid-19 seront délivrées ce mois-ci, 55 millions de doses en mars et 300 millions entre avril et juin.

Au total, 18,5 millions de doses de vaccins ont été livrées en janvier et partagées entre les 27 États membres, dont 17,6 millions de doses Pfizer-BioNTech et le reste fabriqué par Moderna, selon les chiffres de la CE.

Tous sont mis à la disposition des États membres en fonction de la taille de la population, ce qui signifie que si l’Irlande choisit de prendre toutes ses doses disponibles, elle serait en ligne d’avoir reçu environ 4,47 millions de doses d’ici la fin juin.

Le nombre de personnes pouvant être vaccinées par les accouchements dépend du nombre de doses de vaccins à deux doses et du nombre de vaccins à injection unique actuellement en cours de développement par Johnson & Johnson.

Jusqu’à présent, seuls Pfizer, Moderna et AstraZeneca ont demandé et obtenu une autorisation de l’Agence européenne des médicaments. Johnson & Johnson a indiqué qu’il espérait être en mesure de présenter une demande d’approbation ce mois-ci.

Des morts

101 autres décès de patients atteints de Covid-19 ont été signalés mardi par l’équipe nationale des urgences de santé publique, le chiffre quotidien le plus élevé enregistré pendant la pandémie. Les décès comprenaient celui d’un jeune de 19 ans, l’une des plus jeunes victimes de Covid-19. Il y a maintenant eu 3 418 décès de Covid-19 au total dans la République.

Les chiffres arrivent alors que l’on attend des éclaircissements sur le rôle précis qu’AstraZeneca jouera dans le programme de vaccination irlandais. Le Conseil consultatif national de l’immunisation (CANI) a écrit lundi au médecin-chef, le Dr Tony Holohan, avec ses conseils sur le tir

Un agent de santé tient une seringue avec le vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19. Photographie: Christof Stache / AFP via Getty Images



On pense qu’il est conseillé que, bien que le vaccin AstraZeneca soit sûr et efficace à utiliser et soit une option pour les plus de 70 ans, les vaccins à base d’ARNm tels que Moderna et Pfizer devraient être administrés aux cohortes plus âgées chaque fois que cela est pratique et opportun. Selon certaines sources, AstraZeneca devrait être administré si d’autres ne sont pas disponibles, le facteur le plus important étant que les gens sont vaccinés sous une forme ou une autre.

Un nombre croissant de pays européens ont recommandé de limiter l’utilisation du jab AstraZeneca chez les personnes âgées, notamment l’Allemagne, la Pologne, l’Italie, la Suède et la France. Les essais pour le vaccin AstraZeneca incluaient un nombre relativement faible de plus de 55 ans, bien qu’il ait été approuvé pour une utilisation chez tous les adultes par l’EMA.

Quarantaine

Pendant ce temps, la mise en quarantaine obligatoire des hôtels pour les voyageurs entrants sans test Covid négatif ou en provenance du Brésil et de l’Afrique du Sud, annoncée par le gouvernement la semaine dernière, est « dans quelques semaines », ont dit les ministres hier.

Le Cabinet a été informé que la législation doit être adoptée par les Maisons de l’Oireachtas avant que les voyageurs de certains pays, comme le Brésil et l’Afrique du Sud, puissent être tenus par la loi de passer 14 jours dans un hôtel, un processus que le gouvernement espère conclu en quelques semaines.

Cette décision a été annoncée la semaine dernière par le Taoiseach Micheál Martin dans le cadre de la prolongation du verrouillage et du resserrement des restrictions en cas de pandémie. Les avis juridiques fournis au gouvernement suggèrent maintenant qu’une législation sera nécessaire, ce qui signifie un retard de plusieurs semaines.