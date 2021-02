Rapport: l’indépendance écossaise jusqu’à 3 fois plus coûteuse que le Brexit

Quitter le Royaume-Uni «coûterait deux à trois fois plus cher» pour l’Écosse que les effets du Brexit, selon un rapport publié mercredi.

L’analyse du Centre for Economic Performance de la London School of Economics (LSE) a révélé que le commerce de l’Écosse avec le reste du Royaume-Uni est environ quatre fois plus important que celui de l’UE. La création d’une frontière entre l’Écosse et le reste du Royaume-Uni augmenterait les coûts de 15% dans un «scénario optimiste» et de 30% dans un scénario «pessimiste», selon la LSE.

La LSE a estimé que l’impact de l’indépendance, en plus du Brexit, réduirait les revenus par habitant écossais de 6,5 à 8,7% à long terme.

L’étude intervient alors que le Parti national écossais a renouvelé sa pression pour un autre référendum sur l’indépendance après le Brexit.

La LSE a conclu que les avantages commerciaux de la réintégration dans l’UE ne suffiraient pas à justifier le coût de la sortie du Royaume-Uni, «puisque les avantages de la réduction des barrières commerciales avec l’UE en rejoignant sont à peu près compensés par les coûts de la mise en place de la frontière extérieure de l’UE. entre l’Écosse et le reste du Royaume-Uni »

L’étude a noté que rejoindre le bloc serait plus bénéfique que de rester au Royaume-Uni « seulement si l’indépendance détruit suffisamment le commerce pour que le reste du Royaume-Uni devienne un partenaire commercial moins important pour l’Écosse que l’UE. »