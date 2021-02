L’Irlande du Nord est le jour du Brexit Groundhog Day alors que l’UE et le Royaume-Uni continuent de parler

Appuyez sur play pour écouter cet article

LONDRES – Les discussions sur le Brexit ne sont jamais terminées.

Le ministre britannique du Cabinet Michael Gove et le vice-président de la Commission européenne, Maroš Šefčovič, ont tenu une réunion mercredi soir pour discuter des problèmes liés à l’accord régissant l’Irlande du Nord – et ont décidé de continuer à en parler.

«Après une discussion constructive entre toutes les parties, le chancelier du duché de Lancastre et le vice-président Šefčovič ont conclu que le Royaume-Uni et l’UE travailleraient immédiatement de manière intensive pour trouver des solutions aux questions en suspens, à traiter par le biais du comité mixte», a déclaration a dit. Šefčovič se rendra à Londres la semaine prochaine pour de nouvelles discussions.

Avant la réunion, Gove a exhorté son homologue de l’UE à prolonger les dérogations aux contrôles post-Brexit sur le commerce entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord pendant près de deux ans, tandis que les deux parties renégocient les éléments gênants à long terme. La réunion a été convoquée au milieu de menaces pesant sur le personnel travaillant à la frontière de la mer d’Irlande, et alors que les nouvelles formalités administratives continuent de susciter la colère des commerçants.

Le Royaume-Uni a utilisé une dispute sur les exportations de vaccins de l’UE la semaine dernière comme premier gambit. Bruxelles a été universellement condamnée pour avoir tenté de bloquer l’exportation de jabs vers l’Irlande du Nord, en utilisant une corde de traction d’urgence dans le protocole d’Irlande du Nord en vertu du pacte de retrait du Brexit, l’article 16, lui permettant de passer outre à l’accord.

La Commission européenne a rapidement fait marche arrière, au milieu de la condamnation selon laquelle l’imposition de barrières à la frontière entre l’Irlande et l’Irlande du Nord serait un anathème à l’accord de paix du Vendredi saint.

Mais en dépit de la rétractation, la Grande-Bretagne a saisi l’erreur et court avec elle dans le but de régler les problèmes qu’elle a avec le protocole. Dans sa lettre à Šefčovič, Gove a déclaré que la décision de l’UE avait «profondément sapé le fonctionnement du protocole et la confiance intercommunautaire à son égard».

Il a publié une liste de demandes et a suggéré que le Royaume-Uni déclencherait lui-même l’article 16 si l’UE n’acceptait pas la position britannique cette semaine. « S’il n’est pas possible de convenir d’une voie à suivre de la manière que nous proposons, alors le Royaume-Uni envisagera d’utiliser tous les instruments à sa disposition », a-t-il déclaré.

Mercredi après-midi, à la Chambre des communes, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que le Royaume-Uni était prêt à déclencher l’article 16 si cela signifiait protéger le commerce fluide entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord. « Nous ferons tout ce que nous devons faire, que ce soit sur le plan législatif ou en invoquant l’article 16 du protocole, pour garantir qu’il n’y a pas de barrière en mer d’Irlande », a-t-il déclaré.

Mais avec les pourparlers qui doivent avoir lieu la semaine prochaine, les demandes de Gove pour une résolution rapide ont été rejetées, et il ne fait aucun doute que la situation reste tendue. Un responsable britannique a déclaré que la discussion lors de la réunion était «directe». Gove et les représentants d’Irlande du Nord auraient clairement indiqué à Šefčovič que le mouvement d’exportation de vaccins était une erreur.

Mea culpa?

Les demandes de renégociation d’éléments du protocole reviennent à admettre de la Grande-Bretagne que les arrangements qu’elle a négociés l’année dernière, qui consistent à maintenir l’Irlande du Nord sur les orbites du Royaume-Uni et de l’UE en découpant une frontière réglementaire le long de la mer d’Irlande, n’étaient pas parfaits.

Pendant des semaines, le gouvernement britannique a cherché à minimiser le problème auquel les commerçants étaient confrontés lors de l’expédition de marchandises de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord, au milieu des nouvelles formalités douanières et sanitaires. La situation a abouti à des menaces contre le personnel des douanes, où le souvenir des violents troubles de l’Irlande du Nord continue de peser sur la politique.

Gove a admis mardi aux Communes: « A court terme, il y a un certain nombre de problèmes [with the protocol] que je ne décrirais pas comme des problèmes de démarrage. «

Ces questions ont été détaillées dans la lettre à Šefčovič. Gove a déclaré que les périodes de grâce qui permettent une application plus légère des règles de l’UE sur les produits de supermarché, les produits pharmaceutiques, les viandes réfrigérées et les colis en provenance de Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord devraient désormais être prolongées jusqu’en janvier 2023. Certaines des dérogations devraient prendre fin à la clôture. de mars, faisant craindre de nouvelles perturbations aux frontières.

Il a également appelé à un nouvel accord entre le Royaume-Uni et l’Irlande sur les voyages des animaux de compagnie, des «flexibilités» sur le mouvement des plants de pommes de terre et d’autres produits végétaux, et la reconnaissance mutuelle des qualifications.

Il y a des signes que l’UE n’est peut-être pas d’humeur à renégocier. Après la réunion, Šefčovič a suggéré de maintenir les arrangements existants. «Je pense vraiment que, si toutes les flexibilités que nous mettons sur la table et dans le protocole étaient utilisées au maximum, que toutes les questions dont nous discutons aujourd’hui seraient vraiment résolues», a-t-il déclaré à RTE.

Michelle O’Neill, vice-présidente du Sinn Féin et vice-première ministre d’Irlande du Nord, a déclaré à la BBC après la réunion que Šefčovič considérait les problèmes comme des «problèmes de démarrage» – en contraste direct avec les commentaires de Gove et le point de vue de ses adversaires dans le Parti unioniste démocratique, qui a soutenu le Brexit mais souhaite que le protocole soit aboli. «Je ne pense pas qu’il y ait un désir de changer le protocole», dit-elle.

La demande de Gove de repenser a été saluée par certains observateurs. Peter Cardwell, ancien conseiller du gouvernement pour l’Irlande du Nord, a déclaré qu’il avait soulevé « des questions très importantes et l’UE doit prendre ses arguments valables très au sérieux. »

Il a ajouté: « Le déclenchement honteux de l’article 16 par l’UE ressemble à une nouvelle trahison ici en Irlande du Nord, en particulier pour de nombreux syndicalistes qui estiment que le Brexit ne fonctionne pas, du moins pour le moment, pour eux. »

Tensions chez Stormont

Les enjeux liés aux contrôles aux frontières et aux infrastructures ont été mis à nu cette semaine lorsque le personnel de deux ports a dû être retiré en raison de menaces pour leur sécurité. Les chèques ont été suspendus à Larne et à Belfast après l’apparition de graffitis exprimant l’opposition au protocole nord-irlandais et faisant du personnel des «cibles».

La dispute a conduit à une augmentation des tensions dans la politique nord-irlandaise. Le DUP s’est emparé de la débâcle des vaccins pour lancer une attaque plus large contre un protocole qu’il méprise depuis longtemps.

«Notre chef a dit très franchement à M. Šefčovič que la situation actuelle est intolérable et que l’UE a très peu de temps pour y remédier», a déclaré un responsable du DUP, faisant référence à la contribution de la Première ministre Arlene Foster à la réunion.

Le DUP menaçait déjà de bloquer la législation relative au protocole à Stormont et de réduire la coopération avec la République d’Irlande. Mais le Sinn Féin voit le protocole comme une aide potentielle à une future Irlande unie, et a accusé le DUP d’imprudence et de «fouetter l’hystérie».

Les politiciens des deux camps se demandent en privé si la situation pourrait déclencher un nouvel effondrement des accords ténus de partage du pouvoir en Irlande du Nord, pierre angulaire de l’accord de paix du Vendredi saint. Les coalitions précédentes ont dû être fermées en 2004 et 2017 en raison du mauvais sang entre les syndicalistes et le Sinn Féin est devenu trop toxique.

