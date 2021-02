HSE se démène pour réviser le déploiement des vaccins après qu’AstraZeneca ait été exclue pour les plus de 70 ans

Le plan de l’État pour le déploiement des vaccins contre les coronavirus sera considérablement remanié suite à une décision de recommander les vaccins Pfizer et Moderna pour les personnes de plus de 70 ans lorsque cela est possible.

Les personnes âgées de 70 à 80 ans pourraient être confrontées à des retards de deux à trois semaines pour leur vaccination en raison des modifications élaborées par les responsables de la santé.

Dans le même temps, trois cohortes devraient être avancées à partir de la semaine prochaine, y compris les travailleurs de la santé qui ne sont pas en contact direct avec les patients, les personnes âgées de 65 à 69 ans et les travailleurs clés, ont déclaré des sources hier soir.

Les changements sont en cours d’élaboration après que le médecin-chef Tony Holohan a conseillé aux personnes de plus de 70 ans de recevoir les vaccins Pfizer et Moderna, plutôt que le vaccin AstraZeneca récemment approuvé. Dans une lettre, il a également indiqué que les personnes de plus de 65 ans vivant et travaillant dans des établissements de soins de longue durée devraient également recevoir ces vaccins en raison du risque accru dans ces milieux.

L’utilisation des vaccins Pfizer et Moderna, qui sont basés sur une nouvelle technologie appelée ARNm, dans un contexte généraliste avait été considérée comme un défi en raison des exigences de stockage et d’administration, car ils doivent être conservés à des températures ultra-basses. .

Les responsables se bousculent maintenant pour réviser le calendrier de vaccination après une série de réunions de haut niveau ces derniers jours. Cependant, il est entendu qu’il n’y aura aucun changement au calendrier de vaccination pour les personnes âgées de plus de 80 ans, car ils devaient de toute façon recevoir les vaccins Pfizer et Moderna.

Les défis

Une source HSE a déclaré qu’ils devront «faire preuve de créativité» pour trouver des moyens de faire fonctionner le nouveau plan de vaccination, ajoutant que le défi ne doit pas être sous-estimé.

L’une des options envisagées consiste à réunir les médecins généralistes en groupes, comme dans les zones de vaccination pop-up des centres communautaires, pour administrer plus facilement les vaccins à ARNm sensibles à ceux de plus de 70 ans. Pendant ce temps, quelque 35 000 doses du vaccin AstraZeneca Covid-19 sont doit être livré ici la semaine prochaine.

Le Dr Holohan a donné son avis au Ministre de la Santé Stephen Donnelly après un rapport du groupe d’experts sur la vaccination. Le rapport du Conseil consultatif national de l’immunisation (Niac) recommandait de ne pas retarder la vaccination des plus de 70 ans, mais d’utiliser les vaccins Pfizer et Moderna lorsque «c’est pratique et opportun».

Cependant, le gouvernement a déclaré qu’après l’avis du Dr Holohan au gouvernement, le HSE n’administrerait le vaccin AstraZeneca à personne de plus de 70 ans.

Les groupes moins prioritaires peuvent être vaccinés plus tôt que prévu à l’origine à la suite de la décision, a indiqué une source principale.

Différentes cohortes

Les responsables envisagent d’administrer des vaccins à différentes cohortes «en parallèle plutôt qu’en séquence» afin d’utiliser au maximum les fournitures, selon la source. «Nous visons à terminer nos délibérations avant le week-end, donc d’ici là, nous devrions savoir où nous tu pars.

Les responsables examineraient une gamme d’options pour faire face aux défis logistiques liés au transport, à la distribution et à l’administration des vaccins à ARNm dans des contextes communautaires, ce qui pourrait nécessiter des consultations supplémentaires avec des organismes représentatifs tels que l’Organisation médicale irlandaise, a-t-on indiqué.

Bien que les approvisionnements du vaccin AstraZeneca à l’Irlande ne soient confirmés que jusqu’à la fin de ce mois, les responsables se disent rassurés par les récentes annonces des fabricants des trois vaccins autorisés.

Des détails supplémentaires sur les livraisons de vaccins et la date à laquelle les doses seront administrées à chaque groupe prioritaire sont attendus la semaine prochaine.

Malgré des problèmes d’approvisionnement, le déploiement des vaccins Covid-19 en Irlande est actuellement le plus rapide d’Europe. L’Irlande et le Danemark ont ​​administré des doses à 4,1 pour cent de leur population, le taux le plus élevé parmi les 25 pays suivis par le Centre européen de contrôle des maladies.