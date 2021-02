Johnson n’a pas d’autre choix que de freiner la rhétorique sur le protocole NI

Dans une déclaration conjointe après leur vidéoconférence de mercredi soir, le ministre britannique du cabinet Michael Gove et le vice-président de la Commission européenne, Maros Sevcovic, ont qualifié la discussion de constructive et ont convenu de se rencontrer à Londres la semaine prochaine.

Mais la réunion ne s’est pas bien déroulée, Sevcovic rejetant l’affirmation de Gove selon laquelle la bévue de la commission la semaine dernière en déclenchant brièvement l’article 16 avait fondamentalement changé la réalité politique d’une manière qui nécessitait une réinitialisation complète du protocole d’Irlande du Nord.

Boris Johnson a déclaré mercredi à la Chambre des communes qu’il était disposé à déclencher l’article 16, qui peut suspendre l’application du protocole dans certaines circonstances, si l’UE n’apportait pas les changements que Gove a exposés dans sa lettre.

La partie britannique estime que, contrairement au gouvernement irlandais et à toutes les parties en Irlande du Nord, la commission n’a pas saisi l’ampleur des dommages causés par le fiasco de vendredi dernier. Les ministres et responsables britanniques tentaient déjà de gérer l’opposition politique au protocole de la part du DUP et au sein du parti conservateur, où le Groupe européen de recherche (GRE) a fait de la question une priorité.

Ils avaient persuadé Arlene Foster de se concentrer sur la résolution des problèmes de mise en œuvre du protocole plutôt que de faire campagne pour l’abolir. Mais un sondage d’opinion montrant que le DUP perd du terrain face à la voix unioniste traditionnelle (TUV) de Jim Allister, combiné à la bévue de la commission pour pousser Foster à appeler à la suppression du protocole et à annoncer un boycott des réunions Nord-Sud sur sa mise en œuvre.

Saucisses britanniques

Bon nombre des problèmes associés au protocole sont causés par l’incapacité des entreprises britanniques et nord-irlandaises à maîtriser les nouvelles procédures. D’autres sont le résultat d’une application trop zélée ou simplement incorrecte des règles par des fonctionnaires ou des opérateurs privés tels que les compagnies maritimes. Mais d’autres encore sont le résultat de l’application correcte du code des douanes de l’UE ou des règles régissant les produits végétaux et animaux pouvant être importés de Grande-Bretagne.

Le Premier ministre serait exceptionnellement exercé par la perspective de restrictions sur les saucisses britanniques entrant en Irlande du Nord à partir de la fin juin. D’autres se plaignent qu’il est insensé que les petits mouvements discrets de produits alimentaires ou végétaux à usage personnel soient traités de la même manière que les gros lots de supermarchés.

La lettre de Gove demande que les délais de grâce actuels soient prolongés jusqu’en janvier 2023, une date choisie pour éviter une falaise trop proche des prochaines élections à l’Assemblée d’Irlande du Nord prévues en mai 2022. Mais les Britanniques recherchent également des solutions permanentes sur des problèmes comme le transport d’animaux de compagnie. , éventuellement dans le cadre de la zone commune de voyage.

La Grande-Bretagne a le soutien de Dublin et des parties d’Irlande du Nord pour demander plus de flexibilité à la commission, mais Johnson et Gove risquent de faire exploser cette alliance informelle avec leurs menaces de déclencher l’article 16. Invoquer l’article 16 ne résoudrait aucun des problèmes du protocole et créerait un nouvelle série de maux de tête pour Johnson à un moment où le déploiement réussi du vaccin britannique lui a laissé le vent politique dans le dos.

L’article offre une marge d’action limitée pour une action unilatérale, qui doit être limitée dans le temps et proportionnée au problème qu’il vise à résoudre et doit suivre une tentative de résoudre le problème au sein du comité mixte. Mais la menace de le déclencher encourage le non-respect du protocole en suscitant l’espoir de sa suspension et enhardit les extrémistes du DUP et du parti conservateur.

Animaux et plantes

La menace de Johnson de déclencher l’article 16 est vide de sens, mais son gouvernement envisage une alternative qui pourrait être encore plus dommageable – légiférer pour annuler unilatéralement certaines parties du protocole. Cela pourrait voir Westminster établir sa propre liste de marchandises jugées à risque de se déplacer d’Irlande du Nord vers l’UE et exempter toutes les autres des contrôles et autres procédures. Les députés pourraient également légiférer pour permettre la libre circulation des animaux de compagnie ou des plantes de jardin entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

Une telle action déclencherait un différend juridique avec l’UE et raviverait les souvenirs à Dublin, Bruxelles et Washington de la menace de Johnson de violer le droit international l’année dernière en outrepassant le protocole. Downing Street considère le secrétaire d’État de Joe Biden, Anthony Blinken, et le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, comme des anglophiles naïfs qui vénèrent la relation spéciale, mais qui ont tous deux une connaissance approfondie du processus de paix et qui ont été informés des derniers développements concernant le protocole.

Les sentinelles de l’Amérique irlandaise au Congrès, dirigées par le président du comité des voies et moyens Richard Neal et y compris le député de Pennsylvanie Brendan Boyle, surveillent également de près les événements à Belfast, Londres et Bruxelles.

Alors qu’il se débarrasse de l’influence de Dominic Cummings et que l’approche plus conventionnelle de la gouvernance de sa nouvelle équipe commence à porter ses fruits politiques, Johnson n’est pas incité à reprendre le rôle de paria international en déclenchant l’article 16 ou en légiférant pour outrepasser le protocole.

Il n’a pas d’autre choix que de baisser le volume, de maîtriser la rhétorique et de renvoyer Gove au comité mixte la semaine prochaine avec le mandat de s’engager dans le travail terne et laborieux de trouver des compromis viables pour résoudre les problèmes du protocole lui-même. négocié.