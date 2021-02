Nouvelle loi sur la quarantaine: Gardaí peut appeler dans les maisons mais pas entrer

Les passagers qui arrivent dans l’État doivent désormais mettre en quarantaine chez eux en vertu de la nouvelle réglementation signée par le ministre de la Santé Stephen Donnelly.

M. Donnelly a signé le règlement mercredi soir pour introduire un système de quarantaine obligatoire pour les arrivées dans l’État avec les nouvelles règles entrant en vigueur depuis minuit.

Un porte-parole de M. Donnelly a déclaré que les gardaí avaient désormais le pouvoir d’appeler les personnes pour s’assurer qu’elles étaient en quarantaine, mais qu’elles ne pouvaient pas entrer dans la maison de la personne.

Antoinette Cunningham, la secrétaire générale de l’Association des sergents et inspecteurs de la Garda (AGSI) a déclaré jeudi soir que les membres de son organisation attendaient toujours des conseils sur l’application de la mise en quarantaine obligatoire dans les maisons.

Elle a déclaré que l’AGSI avait pris conscience, grâce aux rapports des médias, que gardaí pouvait désormais appeler les domiciles des personnes en quarantaine.

Mme Cunningham a déclaré à l’europe-infos.fr: «À ce soir, nous n’avons pas reçu d’instructions opérationnelles ou de directives sur ces réglementations et attendons cela de la direction de Garda.»

En vertu de la réglementation, les passagers qui arrivent de n’importe quelle destination doivent être mis en quarantaine pendant 14 jours à l’adresse indiquée sur leur formulaire de recherche de passagers, avec des sanctions en cas de non-conformité. Ces sanctions sont une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € ou 6 mois de prison, ou les deux.

«Le conseil clair du gouvernement et de la santé publique est que tout le monde devrait éviter complètement les voyages non essentiels. Hier soir, j’ai signé des règlements supplémentaires qui placent la quarantaine obligatoire à la maison sur une base légale. Tous les voyageurs dans le pays doivent désormais adhérer à rester chez eux et l’application de la loi sera l’affaire d’An Garda Síochána », a déclaré M. Donnelly.

«De plus, notre conseil de santé publique est que les personnes soumises à une quarantaine obligatoire devraient s’auto-isoler chez elles pour aider à protéger leur entourage. Des travaux supplémentaires sur une législation supplémentaire visant à mettre en œuvre la mise en quarantaine obligatoire dans une installation désignée pour ceux qui arrivent de pays présentant des variantes préoccupantes, tels que le Brésil et l’Afrique du Sud, sont en cours et seront mis en œuvre dès que possible. »

Les exemptions de quarantaine sont limitées pour des raisons essentielles, mais uniquement en cas de nécessité absolue, il ne s’agit pas d’une exemption générale. Les personnes exemptées doivent suivre la quarantaine à tout autre moment. Les exemptions comprennent les travailleurs chargés de la réparation et de l’entretien des infrastructures essentielles.

Ceux qui sont exemptés comprennent également les DT et les sénateurs, les membres du Parlement européen, les membres des autorités locales, les gardes, les membres des forces de défense, les pilotes, les équipages maritimes, les personnes voyageant pour des raisons humanitaires, les personnes voyageant pour des obligations légales.

Avant la signature des règlements, le Taoiseach Micheál Martin avait déclaré qu’il y avait des «problèmes juridiques» liés à la mise en quarantaine à domicile.

Jeudi soir, un porte-parole du gouvernement a expliqué que les questions juridiques comprenaient «assurer des mesures d’application appropriées».

Il a ajouté que c’est la raison pour laquelle la réglementation «fait référence à la quarantaine au domicile / lieu de résidence, et non dans une pièce spécifique du domicile / lieu de résidence».